ぬい活ユーザーの約5割が「周囲の視線が気になる」と回答。ぬいまっぷ、172名に聞いた「ぬい活の実態と困りごと」調査を公開

合同会社Hoshikaru

合同会社Hoshikaru（以下、Hoshikaru）は、同社が運営するぬい活アプリ「ぬいまっぷ」において、ぬい活の実態と困りごとに関するアンケート調査を実施しました。本調査は、ぬいまっぷ公式Xアカウントで回答を募集し、Googleフォームを通じて寄せられた172件の回答を集計したものです。

調査の結果、ぬい活経験者の困りごととして最も多かったのは「周囲の視線が気になる」（52.4%）でした。次いで「写真を上手に撮れない」（40.5%）、「場所ごとのルールがわからない」（39.9%）が続き、外出先でぬい活を楽しむ際には、心理的な不安やルールの分かりにくさが大きな課題になっていることが分かりました。

調査実施の背景

画像1：ぬい活ユーザー172名に聞いた「ぬい活の実態と困りごと」調査

近年、ぬいぐるみを連れて外出し、観光地やカフェ、ホテルなどで写真を撮る「ぬい活」「ぬい撮り」は、推し活やキャラクター・動物ぬいぐるみを楽しむ文化の一つとして広がっています。

一方で、飲食店や公共の場所でぬいぐるみを出すことについては、衛生面や周囲への配慮、撮影マナーをめぐる意見も見られます。特に本調査を実施した時期には、X上でぬい活写真に対する批判的な意見が拡散されており、ぬい活ユーザーの間でも外でぬい活をすることへの不安が高まっていた可能性があります。

今回の調査では、こうしたタイミングでぬい活ユーザーがどのような活動をしているのか、どのような困りごとを感じているのか、また飲食店や宿泊施設に対してどのような情報や対応を求めているのかを明らかにすることを目的としました。

調査概要

画像2：調査概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/175296/table/6_1_293461e3d5c161c1593493dd0be4350a.jpg?v=202605120951 ]

調査上の留意点：本調査は、ぬいまっぷ公式Xアカウント経由で募集した回答を集計したものであり、ぬい活経験者が多く含まれます。また、調査実施時期はX上でぬい活写真に対する衛生面・周囲への配慮に関する意見が拡散されていた時期と重なっており、結果には当時のSNS上の空気感が反映されている可能性があります。各割合は有効回答数をもとに算出し、小数点第2位以下を四捨五入しています。複数回答設問では合計が100%を超えます。

調査結果サマリー

ぬい活での困りごとは「周囲の視線」が最多。撮影・ルール面の課題も上位に

- 回答者172名のうち、ぬい活をしている人は168名（97.7%）。- ぬい活の内容は「観光地でぬい撮り」（81.5%）、「カフェ・飲食店でぬい撮り」（79.8%）が上位。外出や飲食体験と結びついた活動であることが分かる。- ぬい活での困りごとは「周囲の視線が気になる」（52.4%）が最多。次いで「写真を上手に撮れない」（40.5%）、「場所ごとのルールがわからない」（39.9%）が続いた。- 飲食店や宿泊施設に期待する対応は「ぬい活OKのお店・施設としての表示」（68.9%）が最多。豪華な専用サービスよりも、まずは安心して利用できるサインが求められている。- 事前に知りたい情報としては、「写真撮影が可能かどうか」（64.9%）、「テーブルの上に出していいかどうか」（42.3%）、「注意事項・NG行為の明示」（41.7%）が上位だった。

ぬい活をしている回答者に困りごとを聞いたところ、最も多かったのは「周囲の視線が気になる」（52.4%）でした。次いで「写真を上手に撮れない」（40.5%）、「場所ごとのルールがわからない」（39.9%）が続きました。

この結果から、ぬい活ユーザーは単に「映える場所」を探しているだけではなく、「ここでぬいぐるみを出してもよいのか」「写真を撮ってよいのか」「周囲の迷惑にならないか」といった不安を抱えながら活動していることがうかがえます。

飲食店・宿泊施設に求めることは「ぬい活OK表示」が最多

画像3：ぬい活で困ること TOP7（複数回答／n=168）

飲食店や宿泊施設などで、ぬい活をする際に嬉しいサービスや対応を聞いたところ、最も多かったのは「ぬい活OKのお店・施設としての表示」（68.9%）でした。次いで「ぬいぐるみの撮影スポット設置」（56.3%）が続きました。

一方で、ぬいぐるみサイズのメニューやアメニティ、推し色メニューなどの専用サービスは、上位2項目と比べると割合が下がります。まず求められているのは、豪華な専用サービスではなく「ここでは安心してぬい活ができる」と分かる表示や環境であることが読み取れます。

「安心してぬい活できる場所」に必要な3つの要素

画像4：飲食店・宿泊施設に期待すること TOP6（複数回答／n=167）

今回の調査結果から、ぬい活ユーザーが外出先に求めている要素は、大きく3つに整理できます。

- ぬい活OKが伝わること：ぬいぐるみを出してよい場所であると分かる表示があること。- ルールが明確であること：撮影可否、テーブル利用、NG行為などが事前に分かること。- 撮影しやすい環境があること：特別な設備でなくても、少し撮りやすい工夫があること。

ぬい活ユーザーは、自由に好きなことをしたいというよりも、店舗や周囲の人に配慮しながら安心して楽しみたいという意識を持っていると考えられます。そのため、施設・店舗側にとっては、ルールやOK範囲を明示することが、利用者の安心にもトラブル予防にもつながります。

ぬいまっぷについて

画像5：安心してぬい活できる場所に必要な3つの要素

「ぬいまっぷ」は、ぬいぐるみとのおでかけや写真撮影を楽しむ人のためのぬい活アプリです。ぬい活スポットの検索・投稿を通じて、ユーザーが安心してぬい活を楽しめる場所を見つけやすくすることを目指しています。

今回の調査で明らかになったように、ぬい活ユーザーにとって重要なのは、単なるスポット情報だけではありません。写真撮影が可能か、テーブルの上に出してよいか、NG行為は何か、店舗側がどのような受け入れ姿勢なのかといった情報も、安心してぬい活を楽しむうえで大切な要素です。

Hoshikaruでは、今後もぬい活ユーザーの声をもとに、ぬい活を楽しむ人、店舗・施設、周囲の人が心地よく共存できる情報設計に取り組んでまいります。

合同会社Hoshikaruについて

合同会社Hoshikaruは、ぬい活アプリ「ぬいまっぷ」の運営を通じて、ぬいぐるみと一緒に出かける文化をより楽しく、より安心して楽しめるものにすることを目指しています。

また、ぬいまっぷのデータや今回のアンケート結果を活用し、飲食店・カフェ・ホテルなどに向けたぬい活プラン導入支援も行っています。ぬい活ユーザーに届くメニューや撮影スポット、店舗ごとのルール設計などについて、気軽にご相談ください。

ぬい活導入コンサルティングについて：https://nuimap.com/consulting