大人気キャラクター・すみっコぐらしが特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに就任決定！

特別展「大南極展」広報事務局

2026年7月1日(水)～9月27日(日)に、日本科学未来館（東京都江東区青海）で開催する、特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに大人気キャラクター「すみっコぐらし」が就任することが決定しました。

グッズセット券やオリジナルグッズのご案内をいたします。この機会にぜひご紹介のほど、お願い申し上げます。

この夏、地球のすみっコ南極体験！

氷や空気、海、生きものの様子から、地球のことを知ることができる、とても大切な場所である「南極」。日本は、70年ものあいだ南極へ行き、研究を続けてきました。本展覧会では、その成果を、見て・さわって・体験して、南極の秘密を楽しく学べます。

南極に行った気分になれる大迫力の映像や、ブリザード級の猛烈に強い風を感じる体験、南極からもってきた本物の氷の中に残された地球の記録など、見どころがたくさんあります。

いろいろな体験を通して、南極地域観測隊の人びとが、どんな場所で研究をしているのかもわかります。南極を知ることは、地球の今とこれからを知ることです。ここから、わくわくする科学の旅がはじまります！

このたび、この特別な展覧会の公式応援キャラクターに「すみっコぐらし」が就任することになりました。今年の夏は、すみっコぐらしと一緒に「大南極展」をお楽しみください。

「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券

『「大南極展」チケット』+『すみっコぐらし 特製ふにふにシール』のセット券販売決定！

「大南極展」限定で登場するすみっコぐらしのイラストが、人気のふにふにシールに！

オーロラをあしらったカラフルなシール台紙付きです。

セット券は数量限定の販売です。お早めにお求めください。

【「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券】

販売価格：2,500円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

5月12日（火） ひる13:00からチケットぴあにて販売開始。

チケットのご購入はこちらから

https://w.pia.jp/t/dainankyokuten/(https://w.pia.jp/t/dainankyokuten/)

※「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」の「大南極展」グッズショップでの販売はございません。

「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルグッズ

さらに「大南極展」のグッズショップでは、南極観測隊の防寒服をまとったすみっコたちのオリジナルグッズも販売決定！

グッズショップは大南極展の会場内にございますため、ご入場いただいたお客様のみご利用いただけます。

大南極展の入場チケットをお持ちでない場合、グッズをご購入いただくことはできません。

大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ

全５種、各2,090円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

背中に第67次南極地域観測隊のロゴマークが入った防寒服を着込んでいるしろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの５種類のぶらさげぬいぐるみ。南極観測隊特別仕様です！

※本商品の発売日については、「大南極展」の公式ホームページにて、後日お知らせいたします。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし ぬいポーチ

2,750円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ライトブルーとラメがポイントの、ユニークぬいポーチ。上部にはオーロラ、

下には氷をあしらった南極仕様のすみっコぐらしの特別イラストが入ります。

※本商品の発売日については、「大南極展」の公式ホームページにて、後日お知らせいたします。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし クリアホルダー２枚セット

990円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

仲間たちが一堂に会す大南極展オリジナルイラスト。

小さなすみっコたちが並んでいるバージョンと合わせ、2枚組での販売。

※7月1日より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし チャーム付きボールペン

990円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

マスコットを上にあしらったボールペン。すみっコぐらしといつでもどこでも一緒にいられるアイテムです。

※7月1日より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし オリジナルミニタオル

990円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

夏場の必須アイテム・ミニタオル。オーロラをベースにパステルカラーでまとめました。

※7月1日より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし アクリルキーホルダー

全６種、各880円（税込)

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの５種に加え、

全員集合の１種を合わせ、全６種類のアクリルキーホルダー。それぞれ南極にまつわるキーアイテムを手にしています。

※7月1日より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

大南極展×すみっコぐらし オリジナルトートバッグ

1,980円（税込）

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

グッズや資料がたくさん入るトートバッグ。

キャンバス地に爽やかなブルーで南極仕様のすみっコぐらしたちが描かれています。

※7月1日より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

開催概要

［展覧会名］ 特別展「大南極展」

［会期］ 2026年7月1日（水）～9月27日（日）

［会場］ 日本科学未来館（東京・お台場）

［開館時間］ 10:00～17:00（入場は閉館の30分前まで）

［休館日］ 7月7日（火）、7月14日（火）、9月1日（火）、9月8日（火）、9月15日（火）

［入場料金(税込)］ 大人［19歳以上］：2,000円（1,800円）

18歳以下［小学生以上］：1,300円（1,100円）

未就学児［3歳以上］：900円（700円）

※（ ）内は前売料金および８名以上の団体料金。 ※2歳以下は無料。

［お問い合わせ］ 大南極展事務局 03-6820-4071（平日10:00～18:00 ※7月1日以降は開館日の10:00～18:00）

［公式ホームページ］ https://dainankyokuten.jp

［主催］ 日本科学未来館、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社

［企画制作］ ドリームスタジオ

［特別協賛］ KDDI

［協賛］ 三機工業、ミサワホーム、ヤンマーホールディングス、レンゴー、東京農業大学

［後援］ 文部科学省、外務省、環境省、防衛省、気象庁、海上保安庁、国土地理院、情報通信研究機構、東京都教育委員会、立川市教育委員会、東京臨海高速鉄道、ゆりかもめ

［協力］ 東急電鉄

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