アースデイを記念した社員による「プロギング・チャレンジ」で2,508リットルのゴミを回収　地域貢献と社内エンゲージメントの向上を目指して

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、4月22日の「世界アースデイ」を記念し、2026年4月6日（月）から4月30日（木）まで、従業員参加型環境貢献イベント「Randthon 2026（ランソン2026） x Earth Day プロギング・チャレンジ」を実施し、目標を上回る2,508リットルのゴミを回収したことをご報告いたします。「プロギング」とは、スウェーデン語の『拾う』と『ジョギング』を合わせた造語で、走りながら（または歩きながら）、皆でゴミを拾うことで、従業員の健康増進と地球環境の改善を同時に図りました。

目標値 「未来への2,026リットル」 の124%となる2,508リットルのゴミを回収

本イベントでは、全国20カ所の拠点で合計204名の従業員とその家族・友人が参加しました。1ヶ月間にわたる活動の結果、当初掲げていた2,026リットルの目標を大幅に上回る2,508リットルのゴミを回収し、私たちが働く地域社会の環境改善に大きく貢献いたしました。

物理的な距離を超えた「チームの一体感」を醸成

今回のプロジェクトでは、札幌、新潟、栃木、東京、大阪、愛媛、など、全国で計20回のイベントを開催し、普段は顔を合わせる機会の少ない異なる部門や拠点のメンバーがお揃いのTシャツを着用して「共通の目標」に向けて共に汗を流すことで、全国規模での結束を深めました。各自の体調や志向に合わせて「ウォーキング」から「本格的なランニング」まで参加方法を自由に選択できる仕組みを整えたことで、多様な社員が自分らしいスタイルで社会貢献に加わりました。

持続可能な未来への継続的な歩み

ランスタッドは、DJSI（ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス）に10年連続で選出されるなど、グローバルリーダーとして高いESG基準を掲げています。今回の「Randthon 2026」で証明された従業員の情熱とチームワークを糧に、今後も持続可能な社会の実現と、人々のポテンシャルを最大限に引き出すための活動を推進してまいります。

【Randthon 2026 x Earth Day プロギング・チャレンジ 開催実績概要】

開催期間： 2026年4月6日（月）～4月30日（木）

実施規模： 全国計20のプロギングイベントを開催

参加人数: 延べ 204名 （従業員およびその家族・友人）

最終結果: ゴミ回収量 2,508リットル（目標2,026リットルに対し達成率124%）

開催拠点: 札幌、新潟、栃木、静岡、東京、名古屋、大阪、愛媛など

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)



*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/