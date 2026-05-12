ガンプラの「つくりたい、つくる、つながる」を一つのアプリで。ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」正式サービス開始

株式会社BANDAI SPIRITS

ガンプラ公式ファンコミュニティ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」は、ガンダムのプラモデル（以下、ガンプラ）の「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを、ひとつの場で支えることを目指したアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」のサービスを日本国内にて開始いたします。本日2026年5月12日（火）よりApp StoreおよびGoogle Playにて配信中です。

■ ビルダーズノートについて

ガンプラを楽しむすべての方の「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを支援するガンプラ公式の場をつくりたい。その思いから開発したビルダーズノートが、本日アプリとして正式にリリースを迎えました。事前公開済みの各プレスリリースをあわせてご参照ください。

■ ３つの主要機能

ビルダーズノートは、「手に入れる → 作る → つながる」という、ガンプラを楽しむ一連の体験をひとつのアプリで支援します。

１. 『ガンプラ再販会議』-- 作りたいキットの声を、再販検討の場へ届ける

▶︎ ガンプラ再販会議とは

ガンプラ再販会議は年4回（春・夏・秋・冬）開催されます。各回に向けて、再販候補キットを絞り込む投票イベント「選抜選挙」を毎月開催。投票結果はビルダーズノートを通じて集約・整理し、再販検討の土台として共有します。再販が決定したキットは、一般流通に加えて、ビルダーズノート内での抽選販売を実施します。仕組みの詳細は事前公開済みのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000028758.html)をあわせてご覧ください。

■ 専用ページ : https://www.gn-app.com/ja/reprint

■ 90秒でわかる再販会議 : https://youtu.be/nkQIAMykZW4

※2026年度のガンプラ再販会議はアプリリリース時期の都合上、年3回(夏・秋・冬）の再販会議実施を予定しております。

▶︎ 第1回選抜選挙 | ガンプラ再販会議 2026 夏 『RE/100』開催中

本日よりガンプラ再販会議 2026 夏 第1回選抜選挙が始まりました。あなたが作りたいキットに、ぜひ投票してください。投票・参加はアプリ内よりお願いします。

２.『ガンプラ製作ノート』-- 積み重ねた記録が、次の作品の力になる

▶︎ この機能でできること

忙しい毎日の中でも、ガンプラを自分のペースで楽しんでほしい。

製作ノートは、組み立て・工作・塗装・デカール貼りなど製作の各工程を写真とコメントで記録できる機能です。完成までの過程を振り返るだけでなく、他のビルダーの工程をピンポイントで検索して技術の参考にすることも可能です。

▶︎ ビルダーズノート「製作ノートコンテスト」も本日より開催・エントリー受付中！

製作ノート機能を使って完成させた作品でエントリー可能な「製作ノートコンテスト」を本日から6月30日(火)まで開催中です。審査で選ばれた作品と製作記録はベストビルド作品として殿堂入りし、後日特設ページにアーカイブ化予定！



３.「ガンプラ公式ファンコミュニティ」-- 作る喜びを、誰かと共有する

▶︎ この機能でできること

ビルダーズノートはこれまで、web版としてビルダー同士が製作記録や完成品を共有できる交流の場を提供してきました。アプリ化にあたっては、製作ノートとの連動性をより高めることを意識しています。製作中の工程記録からそのままコミュニティへシェアしたり、他のビルダーの投稿を工程や技法単位で検索して参考にしたりと、「作る」と「見せる・探す」がなめらかにつながる体験を、アプリとしてより使いやすい形で提供します。

完成品の投稿や感想のやりとりはもちろん、AIデジラマなどこれまでご利用いただいてきた機能も引き続きお使いいただけます。「同じシリーズが好き」「同じ塗装スタイルに挑戦している」といった共通点や、「この技法、参考になった」「刺激を受けた」といった学びのやりとりをきっかけに、ビルダー同士の交流をお楽しみください。

▶︎ プロビルダーの製作ノートや特別コラムを順次公開！

株式会社ホビージャパン協力のもと、一線で活躍してきたビルダーの製作ノートや製作tipsの詰まったコラムを順次公開していきます。完成品の裏側にある工程・試行錯誤・こだわりを、製作記録としてリアルに読むことができます。一線級のモデラーの視点を自分の製作に取り入れたい方はもちろん、ガンプラ製作の世界をより深く知りたい方にもお楽しみいただけるコンテンツです。

■ リリース記念キャンペーン実施中

アプリ正式リリースを記念した複数のキャンペーンを実施中です。各キャンペーンの詳細はビルダーズノート公式アプリおよび公式X（@BUILDERS_NOTE(https://x.com/BUILDERS_NOTE)）をご確認ください。

▶︎リリース記念フォロー＆リポストキャンペーン（～5/25）

公式X（@BUILDERS_NOTE）をフォロー＆リポストで、抽選で10名様にガンプラ、20名様にオリジナルQUOカードPay1,000円分をプレゼント！

▶︎アプリ体験キャンペーン（～6/21）

アプリインストール＋ミッション達成でオリジナルQUOカードPay1,000円分が合計100名様に当たるチャンス。ミッション全達成でさらに10名様にガンプラが当たるWチャンスも！

■ アプリ概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28758/table/70_1_ba92eec112a9354db2724087238eaf9d.jpg?v=202605121151 ]

ビルダーズノートは、ビルダーの皆さまの声に耳を傾けながら、ガンプラを「作る楽しさ」が長く続く環境づくりに、引き続き取り組んでまいります。

【WEBサイト】

BUILDERS NOTE：https://lp.gn-app.com/ja/buildersnote/

【コピーライト表記】

(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

※プレスリリースに掲載の画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※プレスリリースの内容は2026年5月12日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

【関連プレスリリース】

▼4月28日10時配信

ガンプラの「つくりたい、つくる、つながる」を一つのアプリで。ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」事前登録を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000028758.html)

▼5月7日10時配信

ガンプラをつくりたい人の手に届ける、新しい取り組み。ビルダーズノート『ガンプラ再販会議』を5月12日(火)より開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000028758.html)