10年目でさらにパワーアップ！がんばる高校生を「ｉｎゼリー」のさしいれで応援　「母校にｉｎゼリー2026」

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「ｉｎゼリー」ブランドにおいて、全国のがんばる高校生を応援するキャンペーン「フレフレ、ぼくら 母校にｉｎゼリー2026」を5月12日（火）より開始いたします。

「母校にｉｎゼリー」は応援する高校の部活生に「ｉｎゼリー」をさしいれできる企画として、2016年に開始し今年で10年目を迎え、延べ5,000部活（180,000個）にさしいれしてきました。2026年は部活だけでなく、学校全体にもさしいれできるようにパワーアップし、500部活＆全国20校に「ｉｎゼリー」をお届けします。また、同時に応募を呼び掛けるWEB-CMも公開いたします。

■「フレフレ、ぼくら 母校にｉｎゼリー2026」キャンペーン概要

・概要：高校生とOBOGの投票で、500部活＆全国20校に「ｉｎゼリー」を無料で“さしいれ”としてプレゼント。

・特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/in/know/bukatsu/

・応募期間：2026年5月12日（火）～6月11日（木）23：59

・応募方法：特設サイト（さしいれプラットフォーム）から、全国約5,000高校（※定時制・通信制なども含む）を対象に、応援したい学校、部活に投票することができます。 OB・OG、保護者、先生などどなたでも投票可能です。

・賞品：10票以上の投票があった学校の中から、抽選で500部活にｉｎゼリーエネルギー（1ケース 36個入り）と、20校に全校生徒分※1のｉｎゼリーを無料でプレゼントします。 ※1 配布総数は12,000個とします。

※得票数が多くなるほど当選確率があがります。

※抽選に当選した学校への「ｉｎゼリー エネルギー」の贈呈は、当選校へ事務局から確認のご連絡をさせていただいた後、規定や同意書にご承認いただいた学校様へのみ発送いたします。ご確認が取れない場合や規約に同意いただけない場合は当選権利が無効になりますのでご了承ください。

■WEB-CM概要

・概要：帰宅部の主人公が文化祭担当になり、仲間を集めるストーリー。ｉｎゼリーを配りながら沢山の友達に勇気を出して声がけし、仲間を増やし、文化祭を成功させるため奮闘します。縦型のVlog風な映像をお楽しみください。本CMは4人組ロックバンド・PURPLE BUBBLEと楽曲タイアップ。新曲「いきぬく」と共に、学生生活を頑張る皆様を応援致します。

・タイトル：森永ｉｎゼリー「フレフレ、ぼくら 母校にｉｎゼリー2026」

・公開開始日：2026年5月12日（火）

・WEB URL：https://www.youtube.com/@in_jelly_morinaga

※5月12日（火）午前0時以降、ｉｎブランド公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

・楽曲提供アーティスト：PURPLE BUBBLE

・楽曲名：いきぬく

WEBCM

■「PURPLE BUBBLE」プロフィール

PURPLE BUBBLE

2024年5月に結成された、K-taring(Vo&G)、せき(G)、リューセー(B&Cho)、嵐丸(Dr)による4人組ロックバンド。“あなたの憂鬱を吹き飛ばす”をコンセプトに、どこか懐かしく心地よいメロディーと瑞々しいギターロックサウンド、飾らない真っ直ぐなフレーズでリスナーの感情を揺さぶる。2025年1月にリリースした楽曲「ナツメグ」が、SpotifyやTikTokを中心にバイラルヒットを記録し、総再生数1000万回以上を記録。2026年には初ワンマンライブと結成2周年記念ワンマンライブを成功に収め、同年秋にトイズファクトリーよりデビューすることが決定した。

■商品概要