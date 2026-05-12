【kintone×AI】PDF帳票にフィールド自動配置や「関東の会社を抽出」と言葉でデータ操作など、プラグインアップデート

エムザス株式会社

生成AI×kintone 調査・運用工数90％削減の革新

主要プラグイン4製品の革新を目指すエムザス株式会社(https://www.emxas.co.jp/)（本社：大阪府大阪市）は、kintone（キントーン）プラグイン製品シリーズにおいて、生成AIを活用した新機能を順次リリースいたします。

今回のアップグレードにより、現場が手作業で行っていた「帳票設定におけるフィールドの微調整」や、標準機能で手間取っていた「複数条件でのデータ検索」を生成AIが的確に支援します。

また、情報システム管理での「JavaScriptのブラックボックス化」や「膨大な操作ログの確認」といった専門知識が必要な業務についても、生成AIが自動化・可視化します。この結果、kintoneの調査・運用にかかる業務工数を最大90％削減し、現場の生産性向上と企業のガバナンス強化を両立します。

エムザスは、これらの新機能によって課題を解決し、よりよい業務環境を提供してまいります。

背景：kintone利用拡大に伴う「現場」と「管理者」の課題

業務アプリのプラットフォームとしてkintoneの導入が進む一方で、kintone利用が拡大するにつれて以下のような運用課題が顕在化しています。

● 現場の課題（入力・出力の手間）

「帳票を出力するためのフィールド配置設定に時間がかかりすぎる」「データ検索時の条件設定が毎回面倒」といった、日常的な作業の負担増。

● 管理者の課題（属人化・ブラックボックス化）

「前任者が書いたJavaScriptカスタマイズの影響範囲がわからない」「内部統制や監査対応のためのログ確認が膨大すぎる」といった、高度な知識と時間を要する管理業務の増大。

エムザスはこうした課題を解決するため、主要プラグイン4製品に生成AI機能を搭載するアップ・グレードを実施致しました。

AI搭載による主な新機能と、劇的に変わる運用例

【EMレポ(https://www.emxas.co.jp/cloud/em-repo/)】

「数ミリのズレを直す」無限ループからの解放。

生成AI機能が帳票レイアウトを自動生成

kintoneのレコードを高品質なPDF/Excel帳票として出力する「EMレポ」に、生成AI機能によりPDF自動解析機能を搭載しました。

● これまでの課題

PDFの背景に合わせてkintoneのフィールドを一つずつ配置し、プレビューを見ながら微調整を繰り返す必要がありました。

● 生成AI機能によるアップ・グレード機能（運用例）

お手持ちの請求書や納品書のPDFを読み込ませることにより、「罫線・枠・文字」を解析。「ここは会社名」「ここは金額」と判断し、kintoneフィールドの出力枠を自動でピタッとマッピングします。従来約30分かかっていた新規の帳票設定作業を、約3分に短縮します。

● 開発コメント

設定さえ終われば便利なのに、その最初が面倒で使わなくなってしまう。

この切実な実情を知ったとき、開発者としてなんとかしなければならないと強く感じました。

どんなに高機能でも、使われなければ意味がありません。

帳票出力をもっと身近にするために、徹底的に最初の設定のハードルを下げ、誰でもすぐに実感ができる仕組みづくりにこだわりました。

【EMsheet(https://www.emxas.co.jp/cloud/emsheet/)】

「関東の会社を出して」言葉で指示するだけでデータ抽出・一括操作

Excelライクな一覧画面を提供する「EMsheet」に、言語対応のチャットアシストの機能を搭載しました。

● これまでの課題

標準機能では、複数の検索条件（「＝」「含む」など）を都度クリックして設定する手間がありました。

● 生成AI機能によるアップ・グレード機能（運用例）

チャット欄に「先月受注した、関東の企業リストを出して」「半年以上前の未対応案件だけ絞り込んで」と普段の言葉で入力するだけで、生成AI機能が意図を汲み取り瞬時にデータを抽出。

そのままスプレッドシート形式で一括更新が可能なため、現場のデータ操作が圧倒的に速くなります。

● 開発コメント

複雑な条件の絞り込みや大量データの更新など、標準機能だけでは時間が掛かってしまう作業に課題を感じていました。せっかくkintoneとEMsheetをお使い頂いているからこそ、ExcelやCSVといった画面の行き来によるストレスをなくしたい。

Kintoneの中で、スムーズで快適な操作体験を実現するために、開発致しました。

【EMログ(https://www.emxas.co.jp/cloud/emlog/)】

怪しい操作をあぶり出す。情シスの焦りを鎮める「対話型ログ分析AI機能」

kintoneの標準機能では取得できない詳細な操作ログを記録する「EMログ」に、AIログ分析アシスタント機能を搭載しました。

● これまでの課題

膨大なCSVログの中から、目視で不審な動きを探し出すことは時間のかかる至難の業でした。

● 生成AI機能によるアップ・グレード機能（運用例）

「営業時間外の不審なアクセスはある？」「削除操作が異常に多いユーザーは？」と生成AIに質問するだけで該当ログを抽出。人間では見落としやすい異常な操作パターンをAI機能が検知し、内部統制や監査対応を支援します。（※削除レコードの内容も保存しているため、誤操作時のデータ復元も可能です）

● 開発コメント

ログは溜めているけれど活用できていない。そんな声を多く耳にしました。

大量のデータから手作業で分析を行うのは、労力的にも時間的にも限界があります。

私たちが目指したのは、ログを何かが起きた時の証拠だけで終わらせないことです。

「日々の運用状況を気軽に、スムーズに可視化することで、現場の負担を減らして

もっと身近にログを活用してほしい」という願いを込めています。

【EMdocMaker(https://www.emxas.co.jp/cloud/emdocmaker/)】

前任者の“秘伝のコード”も即解読。JavaScript連携を自動可視化

アプリの設計図や権限一覧を出力する「EMdocMaker」にアプリ間の連携、AI分析機能を搭載しました。

● これまでの課題

カスタマイズされたJavaScript（JS）のコードは属人化しやすく、改修時の影響範囲の調査にエンジニアの多大な工数がかかっていました。

● 生成AI機能によるアップ・グレード機能（運用例）

AIがJSコードを読み解いて、アプリ間の連携関係（裏側の紐付き）を自動抽出。

「アプリ関連図」として矢印で可視化します。これにより影響範囲の調査工数を最大90％削減すると同時に、想定外のデータ連携や設定ミスによる情報漏洩リスクを未然に防ぎます。

● 開発コメント

kintoneは自由なカスタマイズが魅力である一方、システムが複雑になるほど「ここを直すとどこに影響が出るか分からない」という不安がつきまといます。

エンジニアでさえ事前調査に膨大な時間を費やす現状を、なんとか解消したいと考えました。

修正への恐怖を安心に変え、本来の目的である、より良いシステムへの改善に専念できる環境を届けたく、開発致しました。

セキュリティについて

お客様のプログラム内容やログデータ等が、生成AIの外部学習モデルに利用されることは一切ありません。セキュアな環境で安心してご利用いただけます。

※使用する生成AIプラットフォームの利用規約に基づきます。

価格

生成AI機能は各プラグインの標準料金内で利用可能です（回数制限あり）。

EMdocMaker：240,000円（税抜／12か月）

EMログ：240,000円（税抜／12か月）

EMレポ：150,000円（税抜／12か月）

EMレポPDF：90,000円（税抜／12か月）

EMsheet：150,000円（税抜／12か月）

セット価格

EMログ＋EMdocMaker：360,000円（税抜／12か月）

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。

無料お試し

https://emxas.co.jp/products/trial/

会社概要

社名：エムザス株式会社

所在地：〒540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-4-6 ベルトーンビル4F

URL： https://www.emxas.co.jp/

事業内容

・BPaaS(https://www.emxas.co.jp/feature/bpaas/)

・kintoneプラグイン開発

・バックオフィスDX支援

本件に関するお問い合わせ

エムザス株式会社

営業企画：今井

開発：金子

Email：emxas_sales@emxas.co.jp

お問い合わせフォームはこちら(https://emxas.form.kintoneapp.com/public/36183191d24801e0ffeda1514b024c0090d9187a0490c9b955cf355ddead278b)