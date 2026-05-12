“持ち帰れる源泉十割”へ

株式会社ユーネット

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、オリジナルグッズとして展開している「源泉十割タオル」のデザインを刷新し、販売を開始いたしました。

同施設の代名詞である「源泉十割（加水・加温なしの100％かけ流し）」の価値を、来館後も感じていただくためのアイテムとして展開してきた本商品。今回のリニューアルでは、“持ち帰れる温泉体験”としての価値をさらに高めることを目的に、デザインを一新しました。

新デザインでは、「源泉十割」という言葉の持つ力強さと、ひょうたん温泉の歴史・本物志向を視覚的に表現。シンプルでありながらも印象に残る構成とすることで、日常使いの中でも施設の体験を思い出せる仕様となっています。

“一目で意味が伝わるデザイン”を意識。言語に依存しないアイコン性を高めることで、お土産としての魅力も強化しました。



「温泉は“その場で終わる体験”になりがちですが、タオルは日常に持ち帰れる存在です。今回のリニューアルで、“源泉十割”という価値をより多くの方に感じ続けてもらえるようにしました。」

ひょうたん温泉は今後も、温泉体験を“その場限り”にせず、日常へとつなげる取り組みを進めてまいります。

■商品概要

商品名：源泉十割タオル

内容：オリジナルデザインを刷新

特徴：源泉十割の価値を視覚化／日常使いしやすいデザイン

■開発背景

・温泉体験を持ち帰るニーズの高まり

・訪日外国人を含めた土産需要の増加

・ブランド価値の可視化

■ひょうたん温泉の強み

・創業100年を超える歴史

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など）