【テニス】佐藤政大選手が4大会連続優勝！MT1000 SENKO CUP in JAPAN 50歳以上ダブルス
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートするプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2026年4月30日から5月4日に山梨県で開催された「MT1000 SENKO CUP in JAPAN」において、50歳以上ダブルスで優勝を果たしました。佐藤選手は今年に入って出場した4大会連続で優勝を飾っています。
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佐藤選手は1月にオーストラリアで開催された「MT1000 Gold Coast TSA」、メキシコの「MT1000 Naucalpan de Juarez」で立て続けに優勝。3月にもオーストラリアの「MT1000 KOOYONG」を制して、出場した3大会すべてでダブルス優勝を果たしていました。
本大会を前に、佐藤選手は「緊張はしますが、楽しむことを心がけます」と平常心で、有本尚紀選手と組んで試合に臨みました。
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準々決勝は6-3、7-6(3) で手強い相手を退け、準決勝に進出。準決勝も6-4、6-0でストレート勝ちして決勝へ。連続優勝を懸けた大一番も、危なげなくポイントを重ねて6-1、6-0で勝利して、4大会連続で栄冠をつかみました。
大会を終えた佐藤選手は「ダブルスでの負けなし記録をこのまま更新していけるように精進します！」と6月のカナダでの大会に向け、必勝を誓っていました。
50歳以上シングルスにも出場した佐藤選手は、決勝まで駒を進め、決勝でパートナーの有本選手と対戦して敗れ、準優勝となりました。
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＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 (30-55, 75-90) KOOYONG 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 SENKO CUP in JAPAN 50歳以上男子ダブルス優勝
公式ウェブサイト https://masahiro-sato.com/
公式Instagram https://www.instagram.com/ma_sa_hi_ro_/
50歳を超えても挑戦を続ける佐藤選手は「新たな目標を持って頑張る姿が、夢や目標を叶えようと頑張っている仲間達の励ましになれば」という熱い想いを抱いています。その想いに地主株式会社と弊社が応えて、サポートに参加させていただいております。
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ルーセントは佐藤政大選手に、下記のサポートを実施しました。
・大人向けスポーツブランド「LUC+」ウェア提供
メッシュ素材を採用し、運動性と通気性にこだわったカットソーなどを提供しました。
https://luctus.base.shop/items/116661251 ウールロングTシャツ GY / UNISEX XLH3713
https://luctus.base.shop/items/116661253 ポロシャツ BK / UNISEX XLP8619
https://luctus.base.shop/items/116661249 ウールTシャツ GY / UNISEX XLH3703
https://luctus.base.shop/items/116661257 ハーフパンツ BK / UNISEX XLS5579
・Instagramで活動を報告
ルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行ないました。
https://www.instagram.com/luc_tus/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #佐藤政大
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配信元企業：株式会社ルーセント
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佐藤選手は1月にオーストラリアで開催された「MT1000 Gold Coast TSA」、メキシコの「MT1000 Naucalpan de Juarez」で立て続けに優勝。3月にもオーストラリアの「MT1000 KOOYONG」を制して、出場した3大会すべてでダブルス優勝を果たしていました。
本大会を前に、佐藤選手は「緊張はしますが、楽しむことを心がけます」と平常心で、有本尚紀選手と組んで試合に臨みました。
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準々決勝は6-3、7-6(3) で手強い相手を退け、準決勝に進出。準決勝も6-4、6-0でストレート勝ちして決勝へ。連続優勝を懸けた大一番も、危なげなくポイントを重ねて6-1、6-0で勝利して、4大会連続で栄冠をつかみました。
大会を終えた佐藤選手は「ダブルスでの負けなし記録をこのまま更新していけるように精進します！」と6月のカナダでの大会に向け、必勝を誓っていました。
50歳以上シングルスにも出場した佐藤選手は、決勝まで駒を進め、決勝でパートナーの有本選手と対戦して敗れ、準優勝となりました。
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1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 (30-55, 75-90) KOOYONG 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 SENKO CUP in JAPAN 50歳以上男子ダブルス優勝
公式ウェブサイト https://masahiro-sato.com/
公式Instagram https://www.instagram.com/ma_sa_hi_ro_/
50歳を超えても挑戦を続ける佐藤選手は「新たな目標を持って頑張る姿が、夢や目標を叶えようと頑張っている仲間達の励ましになれば」という熱い想いを抱いています。その想いに地主株式会社と弊社が応えて、サポートに参加させていただいております。
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ルーセントは佐藤政大選手に、下記のサポートを実施しました。
・大人向けスポーツブランド「LUC+」ウェア提供
メッシュ素材を採用し、運動性と通気性にこだわったカットソーなどを提供しました。
https://luctus.base.shop/items/116661251 ウールロングTシャツ GY / UNISEX XLH3713
https://luctus.base.shop/items/116661253 ポロシャツ BK / UNISEX XLP8619
https://luctus.base.shop/items/116661249 ウールTシャツ GY / UNISEX XLH3703
https://luctus.base.shop/items/116661257 ハーフパンツ BK / UNISEX XLS5579
・Instagramで活動を報告
ルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行ないました。
https://www.instagram.com/luc_tus/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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