株式会社スプリックス、米国最大級のYMCAネットワークを有するサンディエゴ郡YMCA傘下のRancho Family YMCAと提携し、STEM教育プログラムを提供開始

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区、以下「スプリックス」）の米国子会社であるSPRIX USA Inc.は、米国カリフォルニア州において、サンディエゴ郡YMCA傘下の Rancho Family YMCA と、SPRIX Learning、TOFASなどのSTEM教育プログラム提供に関するパートナー契約を締結しました。

Rancho Family YMCA におけるパートナー契約締結時の様子

本契約に基づき、スプリックスが展開する「SPRIX Learning Programming」を活用したプログラミング授業を、Rancho Family YMCAに通う生徒を対象に、サマープログラムとして提供してまいります。

■ パートナーシップの概要

本取り組みでは、スプリックスが日本および海外で培ってきた教育ノウハウを活用し、子どもたちが楽しみながら論理的思考力、問題解決能力、創造力を育むことができるプログラミング教育を提供します。

提供される「SPRIX Learning Programming」は、初心者でも直感的に学べる設計となっており、ゲーム感覚で学びながら、段階的に本格的なプログラミング的思考を身につけることが可能です。

また、国際基礎学力検定「TOFAS」を活用することで、生徒一人ひとりの理解度や習熟度を可視化し、学習成果の分析と継続的な改善につなげることができます。

また、本プログラムは単なるコーディング教育に留まらず、日本式教育の考え方を取り入れることで、子どもたちの集中力や主体性、学習習慣などを育み、生徒一人ひとりの継続的な成長と主体的な学習姿勢を育成することを目的としています。

■ YMCAネットワークとの連携意義

サンディエゴ郡YMCA は、米国最大級の非営利青少年育成団体の一つであり、長年にわたり、アフタースクールプログラム、スポーツ、健康教育、地域コミュニティ形成など、多岐にわたる活動を展開しています。

今回の連携は、日本発の教育コンテンツと、米国における強固な地域教育ネットワークを融合させる取り組みであり、STEM教育およびAI・次世代デジタル人材育成を推進する上で、極めて意義深いものとなります。

さらに、本契約を通じて、スプリックスは米国におけるアフタースクール教育分野での展開を一層加速させるとともに、日本式教育モデルのグローバル展開を推進してまいります。

■今後の展望

スプリックスは今後、Rancho Family YMCAとの連携を通じて、サマープログラムのみならず、学期期間中を含めた年間を通じた継続的なアフタースクールプログラムへの展開を視野に入れています。

また、本取り組みをモデルケースとして、他のYMCAブランチへの展開をはじめ、米国内の学校、教育機関、地域団体との連携を拡大し、プログラミング教育、AI教育、デジタル教育分野における包括的な学習機会の提供を進めてまいります。

米国、特にカリフォルニア州においては、放課後・拡張学習（Expanded Learning）分野への公的投資が拡大しており、AI・プログラミング教育への需要も高まっています。スプリックスは、地域教育機関やYMCAとの連携を通じて、北米市場におけるアフタースクール教育事業の拡大を目指してまいります。

スプリックスはこれからも、日本発の教育サービスを通じて、世界中の子どもたちの可能性を広げる教育改革および人材育成に貢献してまいります。

■Rancho Family YMCA 概要

Rancho Family YMCA におけるパートナー契約締結に際しての記念撮影

Rancho Family YMCA は、米国カリフォルニア州サンディエゴ郡に拠点を置くYMCA組織の一つであり、子ども向け教育、スポーツ、アフタースクール、キャンプ、地域コミュニティ支援など、幅広いプログラムを提供しています。地域に根差した非営利教育機関として、多くの子ども・家庭に対し、安全で質の高い学習・成長機会を提供しています。

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは、教育サービスおよび学習コンテンツの開発・提供を行う総合教育カンパニーです。日本国内では、多様な教育サービスを展開するとともに、幅広い学習教材やデジタル学習プラットフォームを開発・提供しています。海外においては、国際基礎学力検定「TOFAS」を世界50カ国以上で累計1,500万人以上に展開しているほか、数学教材、AI・プログラミング教育、デジタル学習コンテンツなどを通じて、グローバルな教育改革および人材育成に取り組んでいます。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/