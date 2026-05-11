5/29より日本生命セ・パ交流戦をみずほPayPayドームで開催！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

今年も5月29日（金）より日本生命セ・パ交流戦が開幕！期間中は、みずほPayPayドームで対戦予定のセ・リーグ3球団とのコラボが盛りだくさん！各カード2日程ずつ球団マスコットが来場してファンとのふれあいやマスコット同士の対決イベント。さらに、6月12日（金）の東京ヤクルト戦は、両球団のOBであり、現在ホークスジュニアユースチームの監督を務める嘉弥真新也さんが引退後初めてセレモニアルピッチに登場するなど、球団の垣根を越えて球場を盛り上げます！交流戦ならではのグッズやグルメのコラボや、BOSS E・ZO FUKUOKAでの限定コラボ缶バッジプレゼントキャンペーンも実施！ホークスファンはもちろん、ビジター球団ファンの皆さんも、交流戦を楽しみましょう！

【試合前イベント】交流戦期間は選手以外も毎日対決！

交流戦期間中は毎日、試合前のグラウンドでマスコット同士やファン対抗で対決イベントを開催します！プレイボール前の熱い戦いを見逃すな！また、クラブホークス会員限定で各イベントへの参加者を募集します！下記よりご応募ください。

※ビジター球団ファンの参加者募集については別途ご案内いたします。

■対決内容（実施タイミング：試合開始30分前グラウンド内）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/529_1_ec82e8916b4ed550797ba8fedfd0110f.jpg?v=202605110851 ]

マスコット、チアの来場予定はこちら(https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202600984147.html)

【グッズ】コラボグッズご購入でマスコット撮影会を開催！

一足早く対戦球団コラボグッズのデザインを公開します！また試合当日はコラボグッズを購入いただいた方を対象に球団マスコットとの写真撮影会も実施！

ビジター球団のマスコットに会えるチャンスです♪

マスコットコラボグッズユニフォーム・ロゴコラボグッズ広島東洋カープ選手コラボグッズ阪神タイガース選手コラボグッズ

※画像はすべてイメージです。

アイテム詳細は後日公開予定！お楽しみに！

販売店舗/販売開始予定日

●ホークス公式オンラインストア（3球団共通）／5月29日（金）

●HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）

■広島東洋カープコラボグッズ

5月29日（金）～

■阪神タイガースコラボグッズ

6月9日（火）～

■東京ヤクルトスワローズコラボグッズ

6月12日（金）～

マスコット写真撮影会について

参加対象

条件：各日、交流戦コラボグッズを含む税込み7,000円以上お買い上げのお客様の中から先着40名様

対象店舗：HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）

対象日程

・スラィリー：5月29日（金）、30日（土）

・トラッキー：6月9日（火）、10日（水）

・つば九郎：6月13日（土）、14日（日）

※ホークスからはハリーホーク、またはハニーホークのいずれかが参加予定です。

集合時間

対象試合日 試合開始3時間30分前

イベント開始時間

試合開始3時間

集合時間

ナッツRV8ゲート外特設ステージ

注意事項

・撮影会に参加するには当日の観戦チケットが必要です。

・レシートの合算はできません。

・クラブホークス会員のお客様、またはクーポンを使用する場合、割引適用後の金額が対象となります。

・各日イベント参加券1枚で1組最大4名様、1回限り有効です。

・イベント参加券はいかなる場合（お忘れ、紛失、焼失、破損等）でも再発行いたしません。

・集合時間に間に合わない場合、イベントにはご参加いただけません。

・イベントにご参加いただけなかった場合でも、グッズ代金の返金はいたしません。

・撮影はお手持ちのスマーフォンで1組1回ずつ行います。マスコットへ握手や個別の写真撮影を求める行為はご遠慮ください。

・イベント内容および実施時間などは当日の状況等により変更、不測の事態により中止となる場合があります。その場合でもグッズ代金の返金はいたしません。

・イベント参加時は必ず係員の指示に従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへの参加をお断りすることがございます。その場合でもグッズ代金の返金はいたしません。

【グルメ】他球場グルメが登場！

5月29日（金）より今年も対戦チームの球場グルメが大集合します！マツダスタジアムの「コウネ丼」や神宮球場の「じんカラ」、甲子園の「甲子園カレー」まで、各球場に足を運ばなければ食べられない味が楽しめます。みずほPayPayドームの「鷹の名物グルメ」と一緒に、グルメも野球観戦も楽しみましょう！

球場名：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

コウネ丼 1,000円 販売期間：5/29～5/31※広島戦のみホルモン焼きそば 1,000円 販売期間：5/29～5/31※広島戦のみ

球場名：阪神甲子園球場

甲子園カレー 900円 販売期間：6/9～6/11※阪神戦のみ

球場名：明治神宮野球場

じんカラ 800円 販売期間：6/12～6/14※東京ヤクルト戦のみじんレモ 800円 販売期間：6/12～6/14※東京ヤクルト戦のみ

球場名：みずほPayPayドーム

鷹のアジフライ 380円鷹のレモンスカッシュ 650円鷹のレモンサワー 850円鷹のハイボール 850円

※鷹の名物グルメの販売店舗はこちら(https://www.softbankhawks.co.jp/ex/gourmet/recommend/)をご確認ください。

※対戦チームグルメの販売店舗は後日お知らせします。

※価格は全て税込み・画像はイメージです。

※仕入れ状況により急遽販売を中止する場合がございます。

E・ZOでも交流戦を楽しもう！

BOSS E・ZO FUKUOKAでも交流戦期間中、対戦球団のファンの皆さまも楽しめる特別企画を開催します！ファンクラブ会員証提示でのアトラクション割引やノベルティプレゼントなど、今年も内容盛りだくさんでお届けします。球団の垣根を越えた楽しい時間を、ぜひE・ZOでお過ごしください！

E・ZO限定コラボ缶バッジプレゼント！

みずほPayPayドーム隣の「BOSS E・ZO FUKUOKA」で対象アトラクションをご利用または MLB cafe FUKUOKAでご飲食いただき、観戦当日のチケットをご提示いただくと「限定コラボ缶バッジ」をプレゼント！E・ZOでも交流戦を楽しもう！

※画像はイメージです。

実施日程や対象アトラクション、アトラクション割引施策などの詳細はこちら(https://e-zofukuoka.com/news/mlbcafe-fukuoka/2026051136239/)をご確認ください。

ゲスト情報

１.嘉弥真新也さんによるセレモニアルピッチ

6月12日（金）は、対戦カード両球団のOBであり現在ホークスジュニアユースチームの監督を務める嘉弥真新也さんがセレモニアルピッチに登場します！引退後初となるセレモニアルピッチでの投球をお見逃しなく！

コメント

『福岡ソフトバンクホークス、そして東京ヤクルトスワローズの両チームに在籍したご縁で、このような機会をいただき大変光栄に思います。現役時代にお世話になった両チームが戦う舞台で投げられることに感謝し、現在監督を務めている福岡ソフトバンクホークスユジュニアユースの想いも込めて投げさせていただきます！』

経歴

八重山農林高-ビッグ開発ベースボールクラブ-JX-ENEOS-福岡ソフトバンクホークス-東京ヤクルトスワローズ-ホークスジュニアユースチーム監督

ポジション/投打

投手／左左

プロフィール

2011年ドラフト5位でホークスに入団。翌2012年にプロ初登板し、それから13年連続1軍登板を果たす。通算登板数は472試合を数え、2019年は日本代表としてWBSCプレミア12にも選出された。

＞福岡ソフトバンクホークス ジュニアユースチームについてはこちら(https://www.softbankhawks.co.jp/ex/hawks_junior_youth/)

２.「ラブライブ！シリーズ」キャストが登場！

6月14日（日）東京ヤクルトスワローズ戦にて、「ラブライブ！シリーズ」とパ・リーグ6球団の第3弾コラボイベントを開催！当日は、キャストを務める逢田 梨香子さん（桜内 梨子役）と高槻 かなこさん（国木田 花丸役）がみずほPayPayドームに駆け付け、試合前はスタメン発表やセレモニアルピッチなど、そして試合中はイニング間演出、さらに試合後にはトークショーに登場いただきます！

ラブライブ！サンシャイン!!トークショー観覧券付チケット販売中！

＞詳細はこちら(https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202600991547.html)