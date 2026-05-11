アールスリーインスティテュート、Cybozu Days参加者交流イベント「いちゃりばないと」を今年も開催決定！参加対象をパートナー企業にも拡大

有限会社アールスリーインスティテュート

アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、Cybozu Days 2026の開催に合わせ、2026年11月12日（木）にCybozu Days参加者交流イベント「いちゃりばないと」の開催を決定しました。

イベント概要

■イベント名：いちゃりばないと

■開催日時：2026年11月12日（木）19:30～

■会場：ホテルニューオータニ幕張 鶴の間（幕張メッセ隣接）

■参加費：無料

■対象：Cybozu Days 2026 来場者

■特設サイト：https://event.everysite.net/ichariba-20261112-comingsoon.html

※参加申し込みの受付開始は近日公開予定です。

イベントの趣旨・特徴

「いちゃりばないと」は、Cybozu Days来場者限定の夜の交流パーティーです。

kintoneの話でゆるっと交流したり、初対面の方とワイワイ盛り上がったり、自由に楽しめる場です。

kintoneや当社のサービスを使ったことがない方も、Cybozu Daysに参加する方であればどなたでもご参加いただけます。

イベント名は、沖縄の言葉「いちゃりばちょーでー（一度会えば皆兄弟）」に由来しています。初対面でも打ち解けやすい雰囲気の中で、参加者同士が自由に交流できる場です。

今年からパートナー企業も参加可能に

昨年はエンドユーザーを主な対象としていましたが、今年からパートナー企業も参加が可能になりました。kintoneに関わるより多くの方々と交流できる場として、規模を拡大して開催します。

参加申し込みについて

参加申し込みの受付開始は近日公開予定です。開始次第、改めてご案内いたします。

▼特設サイトはこちら

https://event.everysite.net/ichariba-20261112-comingsoon.html

アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/