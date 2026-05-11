Moloco、アプリマーケター向け新AIソリューション「Moloco Ads for Performance CTV」を提供開始

MOLOCO

AI広告企業のMoloco(https://www.moloco.com/)（本社：カリフォルニア州メンローパーク、共同創業者・CEO：Ikkjin Ahn、以下 Moloco）は本日、アプリのダウンロードやエンゲージメント向上を支援するマーケター向けソリューション「Moloco Ads for Performance CTV(https://www.moloco.com/ja/solutions/ctv)」の提供開始を発表しました。モバイルパフォーマンス広告市場を牽引してきたMolocoの高度なAI技術をリビングルームにも拡張します。本ソリューションは、アプリマーケターにとって、消費者のアテンションが極めて高い一方で、パフォーマンス広告の計測が困難だったテレビ画面においても、真のパフォーマンス広告を実現します。

Moloco Adsの最高ビジネス責任者（CBO）兼ゼネラルマネージャーであるスニル・ラヤン（Sunil Rayan）は次のように述べています。 「コネクテッドTV（CTV）は、今日のアプリマーケターにとって、最大の未開拓チャネルの一つです。Moloco Ads for Performance CTVは、アプリマーケターがモバイル広告に求める高い計測性と精度をテレビにももたらします。ユーザーの注目が集まる場所で、視聴者にリーチし、成果を生み出すことができます。」

米国の市場調査会社eMarketerによると、CTVのグローバル広告支出は400億～450億米ドルに達し、今後もさらに上昇し続けると予測されています。しかし、既存のCTV広告ソリューションの多くは、いまだに従来の属性に基づく手法を用いてオーディエンスをターゲティングし、パフォーマンスをキャンペーン終了後にしか測定していません。こうしたソリューションは、ブランドを目的としたバイヤー向けに構築されたものをパフォーマンス広告に転用しているため、リーチや頻度を最適化するだけで、アプリマーケターが求めるフィードバックを提供できていないのが現状です。

Moloco Ads for Performance CTVは、設計思想から異なっています。モバイル広告ビジネスの成長を支えるAIをテレビ向けに最適化し、設計段階からパフォーマンスを重視し構築した、業界をリードするCTVソリューションの一つです。広告主が設定した目標に対し、リアルタイムでインプレッションが最適化されるほか、主要なモバイル測定パートナー（MMP）との連携により、キャンペーンのアトリビューションを計測できます。その結果、スクリーンを横断して高価値ユーザーにリーチし、コンバージョンすることが可能になります。初期の結果では、モバイルとCTVを併用したキャンペーンにおいて、CTVの投資収益率（ROI）がモバイルよりも最大1.5倍高く、Moloco Ads for Performance CTV広告を視聴した結果、アプリをインストールしたユーザーの約3分の2は、6時間以内にインストールを完了しています。

米国 Fanatics Betting and Gaming社のパフォーマンスマーケティング・ディレクター、ブレア・ヒルトン（Blair Hilton）氏は次のように述べています。「今年3月のカレッジバスケットボールシーズンにおける当社の戦略において、Moloco Ads for Performance CTVは不可欠な存在でした。Molocoは強力なキャンペーン成果を促進する中心的な役割を果たし、期待を上回るパフォーマンスにより、効率的に広範なオーディエンスへリーチすることができました。」

Moloco Ads for Performance CTV(https://www.moloco.com/ja/solutions/ctv)は、アプリマーケターの成功を支える3つの要素で構成されています。まず、拡大を続ける広範なサプライパートナーのネットワークを通じて、ブランドの安全性が担保されたプレミアムなCTVインベントリへのアクセスを提供します。また、広告主が優先的に利用するMMPとの連携により、パブリッシャーレベルの詳細なレポートを提供し、計測における完全な透明性を確保しています。そして、真の独立したオープンプラットフォームとして、特定の媒体やデータを優先することなく、Molocoが培ってきたモバイルパフォーマンスの知見を各広告主のニーズに合わせて活用し、最適化を可能にします。これらを統合することで、アプリマーケターはリビングの主役であるテレビ画面を通じて、真の成果を上げるために不可欠な透明性、コントロール、説明責任を確保できるようになります。

10年以上にわたって開発された複合的なAIを基盤とするMolocoのテクノロジーは、現在、200万以上のモバイルアプリを通じて20億人の消費者にリーチ可能です。Moloco Adsは、高価値ユーザーを大規模に発見・獲得・保持できるパフォーマンス広告プラットフォームとして、世界中のアプリマーケターに信頼されています。Moloco Ads for Performance CTVにより、その実証済みの技術がリビングルームへと拡張されます。モバイル、CTV、リテールメディアの融合が進む中、Molocoはパフォーマンスマーケターが複雑な市場環境において、確実に成果を上げられるよう支援する独自のポジションを確立しています。

Molocoについて

Molocoは、オープンインターネット向けに構築された、AIネイティブなパフォーマンス広告テクノロジー企業です。2013年の設立以来、10年以上にわたり広告の効果を最大化するAIシステムを構築し、インターネット経済の未来の創造に専念してきました。中核事業である「Moloco Ads(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-ads)」は、AIネイティブなパフォーマンス広告プラットフォームとして、モバイルアプリマーケターが数百万ものアプリや、拡大を続けるCTVプラットフォームを通じて、実用的なビジネス成果を創出します。「Moloco Commerce Media(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-commerce-media)」は、小売業者やマーケットプレイスが、ユーザー体験と広告主のパフォーマンスのバランスを維持しながら独自の広告ビジネスの構築を実現します。Molocoのソリューションは世界200以上の国と地域で利用されており、米国、英国、ドイツ、韓国、中国、インド、日本、シンガポールにオフィスを構えています。同社のウェブサイト(https://www.moloco.com/ja)、または公式Facebookアカウント(https://www.facebook.com/MolocoJapan/)やXアカウント(https://x.com/MolocoJP)にて最新情報を発信しております。