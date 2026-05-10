【アンテノール】が5月17日(日)よりJR大宮駅構内「エキュート大宮」に期間限定出店いたします！オープンを記念した限定商品などをご用意しております。
神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp/)」は、JR大宮駅改札内「エキュート大宮」に期間限定で出店いたします。四季折々の素材を使った彩り豊かなケーキや、味わい深い焼き菓子を多種お届けいたします。オープン記念として、『エクレア』を7日間限定で販売いたします。また、コク深い卵の味わいが広がるスポンジが自信作の『ロール・ボヌール』もご用意しております。パティシエのこだわりの美味しさをどうぞお楽しみください。
ロール・ボヌール ～幸せのくちどけ～
ロール・ボヌール ～幸せのくちどけ～
コク深い卵の味わいが広がるスポンジに、北海道産生クリームをブレンドしたまろやかなクリームとカスタードクリーム、苺をサンドしました。
◾価格：\1,620（本体価格 \1,500）
◾販売期間：5月17日(日)～
◾サイズ：約16cm
エクレア
〈オープン限定商品〉エクレア
「御養卵」を使ったコク深い味わいのカスタードクリームを詰めた、2口サイズのエクレアです。
◾価格：\216（本体価格 \200）
◾販売期間：5月17日(日)～5月23日(土)
アンテノール エキュート大宮店
営業時間
月～土 / 8:00～22:00
日・祝 / 8:00～20:30
tel：048-645-6111（直通）
「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に38店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。
【ホームページ】 https://www.antenor.jp
【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp
【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/