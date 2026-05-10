【アンテノール】が5月17日(日)よりJR大宮駅構内「エキュート大宮」に期間限定出店いたします！オープンを記念した限定商品などをご用意しております。

株式会社 エーデルワイス

神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp/)」は、JR大宮駅改札内「エキュート大宮」に期間限定で出店いたします。四季折々の素材を使った彩り豊かなケーキや、味わい深い焼き菓子を多種お届けいたします。オープン記念として、『エクレア』を7日間限定で販売いたします。また、コク深い卵の味わいが広がるスポンジが自信作の『ロール・ボヌール』もご用意しております。パティシエのこだわりの美味しさをどうぞお楽しみください。

ロール・ボヌール ～幸せのくちどけ～

ロール・ボヌール ～幸せのくちどけ～

コク深い卵の味わいが広がるスポンジに、北海道産生クリームをブレンドしたまろやかなクリームとカスタードクリーム、苺をサンドしました。

◾価格：\1,620（本体価格 \1,500）

◾販売期間：5月17日(日)～

◾サイズ：約16cm

エクレア

〈オープン限定商品〉エクレア

「御養卵」を使ったコク深い味わいのカスタードクリームを詰めた、2口サイズのエクレアです。

◾価格：\216（本体価格 \200）

◾販売期間：5月17日(日)～5月23日(土)

アンテノール エキュート大宮店

営業時間

月～土 / 8:00～22:00

日・祝 / 8:00～20:30

tel：048-645-6111（直通）

「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に38店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。

【ホームページ】 https://www.antenor.jp

【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp

【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/