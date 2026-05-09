ドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」にてソケットが制作したABEMAオリジナルドラマ『MISS KING /ミス・キング』がグランプリを含む3つの賞を同時受賞！

ソケット株式会社

ソケット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：櫻井雄一、https://soket.jp/ 以下ソケット）が、制作・プロデュースし、株式会社AbemaTVの総合動画配信サービス「ABEMA」が製作したABEMAオリジナルドラマシリーズ『MISS KING/ミス・キング』が、ワールド・メディア・フェスティバルの最高賞である「intermedia-globe Grand Prix」を含む、3つの賞を同時受賞しましたことをお知らせいたします。

■ワールド・メディア・フェスティバルの歴史上初めて、エンターテインメント部門の作品として最高賞に選出

ワールド・メディア・フェスティバル公式サイトには「今回の評価は、『MISS KING /ミス・キング』が2026年の同賞で最も傑出した作品であることを示しているだけでなく、今日のメディア環境において、エンターテインメント形式が、いかに創造的な野心、文化的な重要性、そして国際的な強さを増しているかを反映している」と発表されました。

受賞の内容は、以下の通り。

intermedia-globe Grand Prix（最高賞・全部門の第1位）

intermedia-globe Grand Award（エンターテインメント部門 第1位）

intermedia-globe Gold（カテゴリー別 金賞）



■ワールド・メディア・フェスティバル2026

ドイツの映画配給会社インターメディアが2000年に創設した国際映像コンクール。テレビ番組をはじめ、広告やウェブなど様々なジャンルで作品性の高さを競うヨーロッパ最大規模の権威あるコンクールで、27回目の開催となった今年は、世界34か国から応募作品が集まりました。

■『MISS KING / ミス・キング』

天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。

辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿を丁寧に描いています。

主人公・国見飛鳥を演じるのは、のん。これまでの透明感あふれるイメージを一変させ、かつてないほど影のある役に挑戦。抑えきれない怒りを胸に、“盤上で戦うダークヒーロー”役を演じ、新境地を切り開きました。

伝統的な将棋の世界を舞台に、現代的な「女性のエンパワーメント」と「精神的な強さ」を描き、国境を越える視点を持った物語として世界に発信しました。



『MISS KING / ミス・キング』はABEMA・Netflixにて配信中。

また、ABEMAドラマ公式YouTubeチャンネルでは1話を無料公開中です。

https://youtu.be/yB1iymudeog?si=osR8WTRjJ7qYfjQ8

■喜びのコメントも到着！

山岸聖太監督

「MISS KING / ミス・キング」がワールド・メディア・フェスティバルでグランプリをいただきとてもとても嬉しいです。ヒロイン・国見飛鳥が持ってる絶望を希望に変えるエネルギーが、国境を越えてたくさんの方に届いたことに何より感動してます。ともに歩んでくださった企画、制作、宣伝、作品に関わってくださったすべてのスタッフの皆さま、そして飛鳥に命を吹き込んでくださったのんさんとすべてのキャストの皆さまに、心から感謝しています。この喜びを皆さまと分かち合いたいです。本当にありがとうございました。

ソケット プロデューサー 櫻井雄一

すばらしいキャストの皆様と、スタッフの皆様のおかげでとても栄誉ある賞をいただき、うれしく思います。

どん底から絶望を力に変えて這い上がり、本当の自分の人生を取り戻す主人公の物語をみんなで作り上げました。まだご覧になっていない方は、ぜひこの機会にご覧ください。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』作品概要

＜ストーリー＞

主演・のんが、過去イチ”不幸”な役に挑戦。“人生どん底”から“史上初の女性棋士”を目指す憎しみに囚われたひとりの女性が、怒りと才能で将棋界を駆け上がっていく―――美しき盤上の逆転劇。

＜作品情報＞

監督：山岸聖太/椿本慶次郎

脚本：荒木哉仁/石田剛太/山岸聖太

プロデューサー: 小林宙/櫻井雄一/渋谷英史

制作：ソケット

出演：のん 藤木直人 倉科カナ 奥貫薫 森愁斗 鳴海唯 西岡徳馬 山口紗弥加 中村獅童

＜視聴URL＞

https://abema.tv/video/title/90-2038

※視聴にはABEMAプレミアム会員（月額680円（税込）「広告つきABEMAプレミアム」、または月額1,180円（税込）「ABEMAプレミアム」）への登録が必要となります。

※Netflixにて全世界配信中

https://www.netflix.com/jp/title/82117960

＜ABEMAドラマ公式YouTubeチャンネルで『MISS KING / ミス・キング』1話無料公開中！＞

https://youtu.be/yB1iymudeog?si=osR8WTRjJ7qYfjQ8(https://youtu.be/yB1iymudeog?si=osR8WTRjJ7qYfjQ8)

※ 2026年4月現在

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■ソケット株式会社

ドラマ・映画・CM・バラエティとジャンルを問わず多岐に渡る映像企画制作を行う。2004年7月創業。

近年の作品に、国際エミー賞2024の短編シリーズ部門でファイナリストに選出されたドラマ「ケンシロウによろしく」をはじめ、映画「ベートーヴェン捏造」「かくかくしかじか」「地獄の花園」や、連続ドラマに「にこたま」「恋と弾丸」「警視庁考察一課」「tourist ツーリスト」「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」などがある。https://soket.jp