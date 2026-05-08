【アマゾン タイムセール50%OFFセール】Gemini AI搭載 POCKAM P11 6部品付き Android 16 タブレットが17900円
最新の Android 16 を搭載した高性能タブレット「POCKAM P11 セット版」が、日本市場向け期間限定セールを開始しました。
通常価格35,800円（税込）のところ、2026年5月22日まで限定で17,900円（税込）にて販売中。
今回のキャンペーンでは、50%OFFの大幅値下げとなっています。
在庫には限りがあり、先着順販売となるため、早期完売が予想されています。
POCKAM P11イメージ図
セール情報
【商品名】P11 セット版 Android 16 タブレット
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPP37PR?th=1
【通常価格】35,800円
【セール価格】17,900円
【割引率】50%OFF
【セール期間】2026年5月22日まで
※在庫限定・先着順販売
Gemini AI搭載の次世代 Android タブレット
P11 セット版は、最新の Gemini AI 機能を搭載した Android 16 タブレットです。
AIによる文章生成、検索サポート、翻訳、学習支援など、多彩なスマート機能を利用できるため、日常利用からビジネス用途まで幅広く対応します。
日本市場で注目を集める：
- Android タブレット
- AI搭載 タブレット
- 11インチ タブレット
- WiFi タブレット
- 高コスパ タブレット
- 動画視聴 タブレット
- 学習用 タブレット
- ゲーム用 タブレット
- 仕事用 タブレット
を探しているユーザーから高い関心を集めています。
11インチ FHD+ 大画面ディスプレイ搭載
P11 セット版は、11インチ FHD+ 高解像度ディスプレイを採用。
さらに90Hz高リフレッシュレートに対応しており、スクロールや映像表示が非常に滑らかです。
YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、TikTokなどの動画コンテンツも快適に視聴可能。
Widevine L1 に対応しているため、HD高画質での動画再生にも対応しています。
48GB RAM + 128GB ROM + 最大2TB拡張
大容量メモリとストレージにより、マルチタスクやゲームもスムーズ。
- 48GB RAM
- 128GB ROM
- microSDカード最大2TB拡張対応
動画、写真、ゲームデータ、電子書籍、Officeファイルなども大量保存できます。
「大容量 タブレット」「保存容量 多い タブレット」を探しているユーザーにも最適です。
8コアCPU搭載で快適動作
高性能8コアCPUを搭載し、
- 動画編集
- SNS
- Web閲覧
- Zoom会議
- Office作業
- ゲーム
など幅広い用途で快適な動作を実現。
オンライン授業やテレワーク用タブレットとしても人気があります。
8800mAh大容量バッテリー搭載
8800mAh大容量バッテリーにより長時間使用が可能。
外出先や旅行、移動中でも安心して使用できます。
顔認識機能搭載で安全＆便利
顔認識機能を搭載し、スムーズなロック解除を実現。
セキュリティ性能と利便性を両立しています。
豪華セット版アクセサリー付属
P11 セット版には以下アクセサリーが付属：
- Bluetoothキーボード
- 保護ケース
- タッチペン
- 保護フィルム
届いてすぐに使用できるオールインワンセットとして人気を集めています。