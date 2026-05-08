【アマゾン タイムセール50%OFFセール】Gemini AI搭載 POCKAM P11 6部品付き Android 16 タブレットが17900円

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最新の Android 16 を搭載した高性能タブレット「POCKAM P11 セット版」が、日本市場向け期間限定セールを開始しました。

通常価格35,800円（税込）のところ、2026年5月22日まで限定で17,900円（税込）にて販売中。

今回のキャンペーンでは、50%OFFの大幅値下げとなっています。

在庫には限りがあり、先着順販売となるため、早期完売が予想されています。

POCKAM P11イメージ図

セール情報

【商品名】P11 セット版 Android 16 タブレット

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPP37PR?th=1

【通常価格】35,800円

【セール価格】17,900円

【割引率】50%OFF

【セール期間】2026年5月22日まで

※在庫限定・先着順販売

Gemini AI搭載の次世代 Android タブレット

P11 セット版は、最新の Gemini AI 機能を搭載した Android 16 タブレットです。

AIによる文章生成、検索サポート、翻訳、学習支援など、多彩なスマート機能を利用できるため、日常利用からビジネス用途まで幅広く対応します。

日本市場で注目を集める：

- Android タブレット- AI搭載 タブレット- 11インチ タブレット- WiFi タブレット- 高コスパ タブレット- 動画視聴 タブレット- 学習用 タブレット- ゲーム用 タブレット- 仕事用 タブレット

を探しているユーザーから高い関心を集めています。

11インチ FHD+ 大画面ディスプレイ搭載

P11 セット版は、11インチ FHD+ 高解像度ディスプレイを採用。

さらに90Hz高リフレッシュレートに対応しており、スクロールや映像表示が非常に滑らかです。

YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、TikTokなどの動画コンテンツも快適に視聴可能。

Widevine L1 に対応しているため、HD高画質での動画再生にも対応しています。

48GB RAM + 128GB ROM + 最大2TB拡張

大容量メモリとストレージにより、マルチタスクやゲームもスムーズ。

- 48GB RAM- 128GB ROM- microSDカード最大2TB拡張対応

動画、写真、ゲームデータ、電子書籍、Officeファイルなども大量保存できます。

「大容量 タブレット」「保存容量 多い タブレット」を探しているユーザーにも最適です。

8コアCPU搭載で快適動作

高性能8コアCPUを搭載し、

- 動画編集- SNS- Web閲覧- Zoom会議- Office作業- ゲーム

など幅広い用途で快適な動作を実現。

オンライン授業やテレワーク用タブレットとしても人気があります。

8800mAh大容量バッテリー搭載

8800mAh大容量バッテリーにより長時間使用が可能。

外出先や旅行、移動中でも安心して使用できます。

顔認識機能搭載で安全＆便利

顔認識機能を搭載し、スムーズなロック解除を実現。

セキュリティ性能と利便性を両立しています。

豪華セット版アクセサリー付属

P11 セット版には以下アクセサリーが付属：

- Bluetoothキーボード- 保護ケース- タッチペン- 保護フィルム

届いてすぐに使用できるオールインワンセットとして人気を集めています。