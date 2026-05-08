『PSO2 ニュージェネシス ver.2』オルタレルム探索に「グレト・ラッピー討伐」トライアル発生！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS）にて、オルタレルム探索への「グレト・ラッピー討伐」トライアルの追加をはじめとするアップデートを、2026年5月6日（水）に実施しました。

■オルタレルム探索をアップデート

開催期間：2026年5月6日（水）12:00～5月20日（水）メンテナンス開始まで

期間中、オルタレルム探索：戦闘セクション「異界戦線：凍土エリア峡江部」において、「グレト・ラッピー討伐」トライアルが発生します。

オルタレルム探索のアップデートにあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、「超・星譚祭'26SPスクラッチ券」を獲得しましょう。

■期間限定緊急クエストが再登場

配信期間：2026年5月6日（水）12:00～5月20日（水）メンテナンス開始まで

期間限定緊急クエスト「星砕の猛進D.2」がレベルアップして再登場します。重要目標討伐任務よりも遊びやすい難度の「深禍のダークファルス・ダリオン」に、再び8人で挑みましょう。

期間中、クヴァリスリージョンで発生する緊急クエストが、すべて緊急クエスト「星砕の猛進D.2」になります。

期間限定緊急クエスト登場にあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、「リワードボックスメダル・ダリオン'26」を獲得しましょう。

「リワードボックスメダル・ダリオン'26」で引くことができる「超リワードボックス・ダリオン'26」では、コンプリート報酬として「5周年サンクフルスクラッチ券May」を獲得できます。

■シーズナル交換ショップを更新

シーズナルポイント交換ショップのラインナップに、アクセサリー「ダイダルのアックス」「キラリンリング」や「Mo「グライド：ハンディープロペラ」」の色違い版などのアイテムが追加されます。「超・星譚祭'26SPスクラッチ券」や「N-マスターキューブ」などの貴重なアイテムも登場しますので、ぜひ入手してください。

シーズナルポイントを獲得して、更新された交換ショップからより多くのアイテムを入手しましょう。

■リバイバルACスクラッチが登場

・リバイバルACスクラッチ「ロビアク＆モーションリバイバルMay'26」

配信期間：2026年5月6日（水）12:00～5月20日（水）メンテナンス開始まで

リバイバルACスクラッチ「ロビアク＆モーションリバイバルMay'26」が登場します。「PRポーズ11」「ツーショットポーズ2」といったロビーアクションや、「指を合わせる」「モデル立ち3」といった待機モーションなどを再配信します。

回数ボーナスでは「エルガグラディエ・ソールS」も入手可能です。

・リバイバルACスクラッチ「5周年サンクフルMay」

配信期間：2026年5月6日（水）12:00～6月3日（水）メンテナンス開始まで

『NGS』5周年を記念した特別なリバイバルスクラッチが登場します。ゲーム内でチケットを集めることで無料で引くことができる「チケット版」も登場しますので、ゲームを遊んでアイテムを手に入れましょう。

第4弾となる今回は、「2022年4月」から、「『ファンタシースターオンライン2』10周年記念イベント」が配信された「2022年7月」までのACスクラッチアイテムを中心に構成されています。

5周年サンクフルは、5周年期間を通して毎月開催予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてみてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-05/(https://pso2.jp/players/update/2026-05/)

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。