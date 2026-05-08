5月9日（土）より、実名制オンライン対談サービス「FFT」の新テレビCMを放映開始～フジテレビにて関東エリアで放映開始～

ラブストック株式会社

モノ・コト・ヒトが集まる新総合型ECプラットフォーム「LoveStock（ラブストック）」を提供するラブストック株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：海南 真太郎、以下ラブストック、https://www.lovestock.co.jp/）は、2026年5月9日（土）より、LoveStock上で展開する実名制オンライン対談サービス「FFT（Face to Face Time）、以下FFT、https://fftvip.net/intro-c/）」の新テレビCMをフジテレビにて関東エリアで放送開始いたします。4月に沖縄県でフジテレビ系列での放送開始に続く展開となります。

実名制オンライン対談サービス「FFT（Face to Face Time）とは

FFTは、新総合型ECプラットフォーム「LoveStock」上で展開する1対1の実名制オンライン対談サービスで、自分の知識や経験を、5分単位で必要とする人に届けることができるサービスです。「トーカー（提供者）」として登録すれば、価格や対談時間を自由に設定し、「ユーザー（消費者）」と気軽に話すことができます。対談時間を5分・10分・15分から選択でき、忙しい日々の隙間時間に、ピンポイントで価値あるやりとりができます。ユーザー（消費者）として利用するには月額会員登録が必要です。ご利用するには、トーカー（提供者）のスケジュールから選べる「空き時間予約」と、希望を伝える「リクエスト予約」の２つの選択肢からお選びいただけます。

FFTは、推し活をするユーザーと隙間時間を活用したファンサービスを提供したいトーカーとの対談や、知識を取得したいユーザーと知見のある見識者であるトーカーとの対談など様々なニーズにお応えします。

CMの概要

◇タイトル：「はじめてのFFT」

◇コンセプト：「FFTがどのようなサービスなのかを視聴者にわかりやく表現」 推し活ユーザーとファンサービスを提供するトーカー編 15秒 30秒

◇出演：

・女性：プラチナムプロダクション所属「丸 りおな」

https://platinumproduction.jp/talent/maruriona/

・男性：OFFICE RHIZOME オフィスリゾム所属 「奥原 一貴」

https://office-rhizome.jp/models/%e5%a5%a5%e5%8e%9f-%e4%b8%80%e8%b2%b4/

◇放映開始 2026年5月9日（土）

◇放送地域： 関東エリアでフジテレビにて放映。沖縄県は沖縄テレビ放送（OTV）にて放映中。

【ラブストック株式会社について】

社名：ラブストック株式会社

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15

代表取締役：海南 真太郎

事業内容：モノ・コト・ヒトが集まる新総合型ECプラットフォーム「LoveStock」の運営、１対１の実名性オンライン対談サービスFFT（Face to Face Time）の運営、ライブコマースの運営、商品開発、商品開発サポート、他

設立：2020年 5月

HP：https://www.lovestock.co.jp/