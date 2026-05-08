【2,000円分のコインをプレゼント】ネイティブキャンプ、家族で英会話を楽しめる「ファミリープランキャンペーン」開催

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、ご家族を月額1,980円のファミリープランに追加すると、2,000円分のコインをプレゼントする「ファミリープランキャンペーン」を実施いたします。

■ファミリープランキャンペーン概要

キャンペーン期間

2026年 5月 8日 (金) 00:00 ～ 2026年 5月 17日 (日) 23:59

※期間中にSTEP3「申請」まで完了してください。

キャンペーン対象

・ファミリープランへ新規でご登録いただいた会員様

・プレミアムプラン無料トライアルからファミリープランへ移行された会員様

参加方法

STEP1：新規追加

代表者様がご家族をファミリープランに新規で追加します。

STEP2：レッスン受講

新規登録後、ご家族がレッスンを1回受講してください。

STEP3：申請

STEP2まで完了後、申請をお願いします。

※ログイン後、「お知らせ」ページ内の専用フォームより申請いただけます。

プレゼント

ご登録いただいたご家族へ、2,000円分のコイン（1,000コイン）をプレゼントいたします。

※コインはレッスンのご予約時にご利用いただけます。

家族で同じ目標に向かって英語学習に取り組むことで、日々のコミュニケーションや学習習慣づくりにもつながります。この機会にぜひ、ご家族で英会話をお楽しみください。

■ファミリープランについて

ネイティブキャンプでは、ご家族で英会話を楽しめる「ファミリープラン」を提供しています。

プレミアムプランに加入中の代表者様のご家族であれば、1名につき月額1,980円でファミリープランをご利用いただけます。

また、2親等までご加入可能となっており、ファミリープランにご加入いただいた場合も、通常のプレミアムプランと同様のサービスを利用することが可能です。

実際にファミリープランをご利用中の会員様からは、

「家族で共通の趣味を持つことができた」

「一緒に学ぶことで英語学習のモチベーションが上がった」

など、嬉しいご感想を多数いただいています。

ファミリープラン詳細 :https://nativecamp.net/plan/family

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media