「株式会社サードウェーブ」とのCAPCOM eSports大規模パートナーシップ契約継続のお知らせ

株式会社カプコン

この度、CAPCOM eSportsは、2025年度に引き続き「株式会社サードウェーブ」と大規模パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

「株式会社サードウェーブ」には「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」、「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」、「CAPCOM Pro Tour 2026 WORLD WARRIOR Japan」、「CAPCOM CUP 13/ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2026」にご協賛いただくことが決定いたしました。

「株式会社サードウェーブ」からの継続的かつ強固なご支援を受け、CAPCOM eSportsは世界最高峰の『ストリートファイター6』が紡ぐeSportsの価値を、世界中のファンに向けてさらなる興奮と感動とともにお届けすべく、一層の発展と飛躍を目指してまいります。

株式会社サードウェーブからのコメント

株式会社サードウェーブは、このたびCAPCOM eSports様と、2025年度に引き続き大規模パートナーシップ契約を締結し、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」をはじめとする各大会に協賛できることを大変光栄に存じます。

『ストリートファイター6』を中心に展開されるCAPCOM eSports様の取り組みは、競技としての熱量はもちろん、プレイヤー、ファン、コミュニティが一体となって新たな感動を生み出す、eスポーツの大きな可能性を示すものです。

当社は、ハイパフォーマンスPC「GALLERIA」を通じて、これまでもゲームを楽しむすべての方々、そして高みを目指すプレイヤーの挑戦を支える環境づくりに取り組んでまいりました。今回の協賛を通じ、選手の皆様が最高のパフォーマンスを発揮できる舞台づくりと、世界中のファンの皆様に熱狂を届けるCAPCOM eSports様の活動を、ハードウェアの面から力強く支援してまいります。

今後もサードウェーブは、最先端の技術と安心のサポートを通じて、eスポーツ文化のさらなる発展に貢献してまいります。

株式会社サードウェーブ 取締役 西村佑典

株式会社サードウェーブについて

株式会社サードウェーブは、個人のお客様からプロユース、法人のお客様の課題解決のためのソリューションビジネスを行うIT企業です。パソコン専門店『ドスパラ』の運営をはじめ、PCブランド『GALLERIA』、『THIRDWAVE』などの企画・製造、及び当社だけのアフターフォローやサポートサービスを展開。さらに、高校生のためのeスポーツ大会『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』に特別協賛しています。また、各地方自治体に対し、eスポーツのための支援を行っています。サードウェーブは最先端の技術を安心と共にお届けすることで、より良い情報化社会の実現に貢献し、100年先も世の中に求められる企業であることを目指します。

サードウェーブ https://info.twave.co.jp/

ドスパラ https://www.dospara.co.jp/

■社名： 株式会社サードウェーブ

■本社所在地： 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

■代表者： 代表取締役会長 尾崎健介

■主要事業：パソコンの企画・製造・販売

専門店運営（ドスパラ）

法人向けコンピューター製造事業

eスポーツ事業

デジタルライフサポート事業

フルフィルメントサービス事業

「CAPCOM Pro Tour」/「CAPCOM CUP」について

「CAPCOM Pro Tour（カプコンプロツアー）」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式の個人戦大会で、世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し、各地で激戦を繰り広げます。

各大会で上位の成績を収めた選手には決勝大会「CAPCOM CUP（カプコンカップ）」への出場権が与えられ、世界最強プレイヤーの座をかけて戦います。

「ストリートファイターリーグ」について

「ストリートファイターリーグ」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式のチームリーグ戦で、JP、US、EUROPEの世界3地域で開催されます。

各地域のリーグ戦を勝ち抜いた代表チームが決勝大会「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」へと駒を進め、世界最強チームの称号をかけて激突します。