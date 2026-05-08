【御礼】GW期間中のまちなか賑わい創出「DEJIMA博 2026」「こどもでじまはく」に約21万人が来場！

株式会社長崎国際テレビ

株式会社長崎国際テレビ（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：川畑年弘、以下 NIB）は、2026年5月2日（土）から6日（水・振休）まで、「DEJIMA博 2026」（特別協賛：メットライフ生命保険株式会社）を長崎水辺の森公園をはじめとする4会場で開催し、関連イベントを含め約21万人にご来場いただきました。

多彩なプログラムを通じて、市民の皆さまや観光客の皆さまに新たな休日の楽しみ方を提案するとともに、GW期間中の長崎のまちなかに大きな賑わいを創出することができました。ご来場いただいた皆さま、ならびに開催にご協力いただいた関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

【長崎のGWを盛り上げる恒例企画、今年も多彩なコンテンツを展開】

長崎市の「長崎創生プロジェクト」第1号に認定され、今年で12回目を迎えた「DEJIMA博」は、地方創生や交流人口の拡大を目的に回を重ね、地域を代表する恒例イベントとして定着してきました。

今年も、グルメ、ステージイベント、ファミリー向け企画など多彩なコンテンツが集結。市民の皆さまをはじめ、県内外から多くの来場者を迎え、GW期間中の長崎のまちなかに賑わいを創出しました。

【長崎水辺の森公園：グルメとエンタメが融合したメイン会場】

長崎水辺の森公園では、全国各地のグルメが集結した飲食ブースに加え、連日ステージイベントを開催しました。

ステージには、EXIT、紅しょうが、真空ジェシカなど人気お笑い芸人が登場し、会場は多くの来場者で賑わいました。

また、5月3日には、スポGOMI in NAGASAKI「DEJIMA博大会」を開催。スポGOMIアンバサダーで競泳オリンピックメダリストの松田丈志さんによるトークショーも行われ、スポーツと環境活動を組み合わせた新たな体験の場となりました。

さらに、5月5日・6日には、人気キャラクター「キャプテンピカチュウ」が登場。子どもたちを中心に多くの来場者が集まり、写真撮影やふれあいを楽しむ姿が見られました。ファミリー層の来場を後押しするとともに、会場全体が明るく楽しい雰囲気に包まれ、GWならではの特別な思い出づくりの場となりました。

【アミュプラザ長崎かもめ広場：スポーツを起点に生まれる交流と賑わい】

アミュプラザ長崎 かもめ広場では、3x3バスケットボールや車いすバスケットボールによる「マジデジマGAMES 2026」のほか、近年国内でも注目を集めるピックルボールやモルックなど、幅広い世代が楽しめる多彩なスポーツ体験を提供しました。スポーツをきっかけとした交流の輪が広がり、会場は終日大きな賑わいを見せました。

ステージイベントでは、お茶の間で人気のお笑い芸人によるステージに加え、SNSを中心に若者から絶大な支持を集めるグループ「モナキ」が長崎に初登場し、長崎駅周辺エリアの交流人口拡大に寄与しました。さらに、地域密着型アイドルやダンススクールによるパフォーマンス、そして今年もグルメシティ長崎協議会による地元グルメブースが出展され、来場者に地域の魅力を再認識していただくとともに、県外からの来訪者へのPRの場としても機能するイベントとなりました。

【出島メッセ長崎：会場全体が子どもたちの遊びと学びの場に】

出島メッセ長崎では、子どものための遊び場「こどもでじまはく」とお仕事体験「こどもジョブチャレンジ in 長崎」を会場全体を活用して同時開催し、家族連れで大いに賑わいました。

「こどもでじまはく」では、新たに超巨大「ふわふわ宇宙ステーション」が加わり、高さ4.5メートルのジャンボスライダーや全長120mのエアーアスレチックといった大型遊具に加え、乗り物系アトラクションや映像を使ったゲームなど、会場全体で多彩なコンテンツが展開されました。また、0歳から2歳の乳幼児専用スペースも設けられ、幅広い年齢層の子どもたちが楽しめる空間となりました。

「こどもジョブチャレンジ」では、ONE DEJIMAによる大型コンテナ展示や船のお仕事体験、明治によるチョコレートマイスター体験、長崎県薬剤師会による注射薬調製体験、そらやによるドローン飛行体験など、多彩な職業体験が提供されました。さらに、NIBのニュースキャスター・お天気キャスター体験のほか、長崎市子育て応援情報ホームページ「イーカオ」と連動した子育て支援情報の発信も実施されました。

【長崎県美術館：書道展とエコアートで文化・創作の場に】

長崎県美術館では、タレントの中山秀征さんによる書道展「中山秀征書道展 in NAGASAKI ～西海～」と、廃材をアートに変える体験型イベント「エコアートパーク in DEJIMA博」を開催しました。

書道展では、これまで発表してきた既存作品に加え、長崎をイメージして書かれた新作「西海」など計28作品を展示。5月4日には中山さん本人によるトークショーも行われ、多くの来場者が訪れました。「エコアートパーク」では、廃棄予定のクリアファイルやタイヤチップなどを素材に、みんなで「ながさきくんち龍」を5日間かけて制作するワークショップなど小さな子どもから大人まで、創作の楽しさに触れる場となりました。

【地域とともに進めた混雑緩和策と社会貢献】

来場者の利便性向上と、持続可能なイベント運営の実現に向けて、DEJIMA博公式アプリ「STLOCAL」（ゼンリン）を活用した交通・回遊支援を実施しました。

会場周辺の混雑緩和を図るため、市営茂里町駐車場などを活用したパークアンドライドを案内。アプリを通じて駐車場や移動に関する情報を発信し、来場者のスムーズな移動をサポートしました。

多くの来場者が訪れるGW期間中において、中心市街地の交通負荷を軽減しながら、安心してイベントを楽しめる環境づくりに取り組みました。

【にぎわいと交流を次代へつなぐ、長崎発の地域共創イベント】

「DEJIMA博 2026」「こどもでじまはく」は、多彩なコンテンツ、地域連携、メディア発信を通じて、市民や観光客に新たな休日の楽しみ方を提案し、長崎のまち全体で交流の輪が広がりました。今後も地域と連携し、より多くの人が楽しめるイベントづくりに取り組んでいきます。