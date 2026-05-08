『名もなき者の詩』に「光の疾風・銀嵐」が参戦！天空の祭典「雲霓の饗宴」開催、さらに蒸気の世界を彩る新衣装も登場！

LIGHTCORE GAMES LIMITED

聖域に柔らかな微風が吹き抜け、永遠の輝きに満ちた天空の境で、運命を塗り替える盛大な宴が幕を開ける――。

ノスタルジックなドット絵で描かれるファンタジーRPG『名もなき者の詩』に、戦火の中でも冷静沈着さを失わず、「必勝」を唯一の信念とする英霊が新たに降臨します。その名は「光の疾風・銀嵐（ぎんらん）」。戦場を精密な盤面として捉える孤高のアサシンである彼女は、あらゆる防御を粉砕する鋭い剣鳴とともに、全軍を凱旋へと導く勝利の曙光をもたらします。

同時に、祝祭の活気と豪華な報酬に満ちた期間限定イベント「雲霓の饗宴（うんげいのきょうえん）」がスタート。冒険者の皆様を雲海の上で繰り広げられる幻想的な旅へと誘います。ダイスを振って進む探索や限界に挑む試煉を通じて、新たな衣装やキャラクターが織りなす極上の視覚体験をお楽しみください。光あふれるこの季節に、銀嵐とともに長い夜を切り裂き、勝利の瞬間を迎えましょう。

1. 長き夜を切り裂く必勝の神託：新SSRアサシン「銀嵐」

「勝利への飽くなき渇望こそが、この剣に宿る不滅の光なり。」

白髪とチャイナドレスが織りなす冷徹な美しさは、長き夜に全軍を見守る銀嵐の凛とした姿そのものです。狂熱的に戦を好むアース神族の中で、彼女は極めて異質な存在でした。銀嵐にとって戦場は感情をぶつける深淵ではなく、勝利を導き出すための冷徹な盤面なのです。噂によれば、彼女の愛剣に刻まれた古のルーン文字は、戦況が絶望に陥るたび、夜明けの極光のような輝きを放つといいます。それは、勝利を自らの手で奪還するという神聖なる宣誓に他なりません。

銀嵐は、瞬発的な爆発力と強力なチームバフを兼ね備えた光属性のアサシンです。疾風のごとき速さで敵陣の中核を捉える「嵐の刃」は、シールドを一瞬で粉砕し、高ダメージに加えて確定ダメージを与えます。また、これまでのアサシンであるナタリー、カラス、ルナとは異なり、敵に「ダズル」状態を付与して攻撃を回避しやすくするサポート能力も持ち合わせており、攻守のリズムを一瞬で逆転させることが可能です。

パッシブスキル「戦場感覚」により、戦闘開始から2ターンは極めて高い回避率を誇り、捉えどころのない存在となります。さらに戦況が深まると、HPが一定以下の敵に対して致命的な狩りを開始し、すべての攻撃が必ず会心（クリティカル）となります。アサシンのリーダーとして、ターン終了時には味方アサシン全員の攻撃力と会心率を大幅に上昇させ、自身はその2倍の強化効果を獲得します。

この冷徹な剣客「銀嵐」は、現在開催中のイベント「雲霓の饗宴」にて無料で獲得可能です。さらに、イベント期間中にランクアップ計画に参加し、銀嵐をランク15まで強化すると、専属コスチューム「刃に咲く霜華」を特典として獲得できます。

2. 工業の浪漫を纏う：「蒸気の次元」シリーズ新装登場

銀嵐の登場を祝し、蒸気機関の美学（スチームパンク）を取り入れた特別な衣装がラインナップされました。

・「パペッティア」ノルン

深い紺色のマントと洗練されたシルクハットに身を包み、手にした時計の杖で時間と真理を操ります。感情を捨てた裁定者が運命を弄ぶ傀儡師へと姿を変え、冷徹な魂の糸で世界の公正を編み上げます。

・「からくりミューズ」ヴィクトリア

歯車の鼓動にロンガールの領主としての威厳を宿し、優雅なギミックの中に父祖への想いと民への慈愛を隠し持っています。懐中時計が復讐の時を刻むとき、聖光は偽善者の盾ではなく、この「からくりミューズ」による最も優雅な審判へと変わります。

また、クラシック衣装の「エーテル奔流」イセットと「蒼穹の竜騎」スヴィアも期間限定で復刻登場。砂漠を渡る風の囁きがエーテルの奔流へと変わり、人と竜が心を一つにする誓いが蒼穹の頂で燃え上がります。こちらのスチームパンクスタイルもお見逃しなく！

3. 雲端に綴られる幻想の祭典：イベント「雲霓の饗宴」開催

芽吹きの季節、驚きと祝福に満ちた春の祭典が始まります。輝く生命の息吹とともに、雲の上の旅を存分に満喫しましょう。

・雲海の冒険とラッキーエッグ

「浮雲の奇譚」では、冒険者はダイスを振って雲海上のボードを進み、様々なランダムイベントや奇跡を体験します。イベント任務で集めたピースは「願いのパズル」を完成させる鍵となります。パズルを解き明かすことで「レアコスチューム選択箱」を獲得でき、お好みの衣装を選んで入手できます。

・極限の挑戦：終焉の試練

戦いを求める勇者のために、3つのボス（クリムゾン、ギルデッド、アズール）からなる「終焉の試練」が順次解放されます。新英霊・銀嵐のシールド粉砕能力を活かし、強化され続ける幻影の敵を撃破しましょう。限界を突破することで、大量の育成リソースや記念報酬が手に入ります。

・ミニゲームとログインボーナス

祭典にはリラックスできる時間も用意されています。ミニゲーム「猫の遊び場」が再登場！ヴァルキリーを操作して、いたずら好きな猫たちを華麗に避けましょう。最高難易度クリアで限定アイコンをプレゼント。さらに、毎日のログインボーナスも豪華。14日目には「銀嵐の欠片×8」を獲得でき、強力なSSRアサシン・銀嵐を無料で仲間に加えるチャンスです。

春の光輝と勝利の風が交錯する今、新たな預言が下され、あなたの冒険はさらなる高みへと昇華されます。銀嵐とともに、幻想と栄光に満ちた「雲霓の饗宴」をぜひ体験してください！

【基本情報】

タイトル：名もなき者の詩 昔日懐旧ドット絵RPG

ジャンル：ターン制バトル×育成×放置系ピクセルファンタジーRPG

更新日：2026年5月5日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LIGHTCOREGAMES(https://x.com/LIGHTCOREGAMES)

ダウンロード：

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