【島根スサノオマジック】ペータル・ボジッチ HC、#4 ニック・ケイ選手、#77 岡田 侑大 選手との選手契約（継続）締結について

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

この度、ペータル・ボジッチ HC、#4 ニック・ケイ選手、#77 岡田 侑大 選手との契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。

ペータル・ボジッチ HC

■生年月日

1978年12月6日

■出身

セルビア

■選手歴

・Partizan Belgrade（セルビア）〔2004-2012〕

- 8シーズン在籍、キャプテンを務める

- 国内外で18タイトル獲得（セルビアリーグ、ABAリーグ、セルビアカップ）

- ユーロリーグ122試合出場、2010年ファイナル4進出

・その他ヨーロッパクラブでのプレー経験含む

■コーチ歴

・Partizan Belgrade（セルビア）

- アシスタントコーチ〔2013-2015〕

- ヘッドコーチ〔2015-2016〕

- 2014年 セルビアリーグ優勝に貢献

・Austin Spurs（NBA Gリーグ / アメリカ）

- アシスタントコーチ〔2017-2021〕

- ヘッドコーチ〔2021-2023〕

- 2018年 Gリーグ優勝

・London Lions（イギリス）

- ヘッドコーチ〔2023-2025〕

※2025年 シーズンのコーチオブザイヤーに選出

・島根スサノオマジック(2025- )

ペータル・ボジッチ HCからのコメント

The first season flew by-it was full of challenges, and we gained invaluable experience that will serve as a crucial foundation for a more successful future.

I feel truly honored and happy to have the opportunity to work with such great people, and that as a group we share the desire and determination to improve and grow every single day.

I would like to express my deep gratitude to the club’s management for their constant support, trust, and the opportunity to continue building our path toward our shared goals together.

It has been an immense pleasure to perform in front of our most loyal fans. They followed us across the country, filled the arena to capacity, and supported us wholeheartedly regardless of the results. I have great admiration for them and everything they do for the club we all love. We will miss them greatly during the offseason and eagerly look forward to being reunited from August.

Susano-O

初シーズンがあっという間に過ぎました。多くの挑戦がありながらも我々は、今後成功の礎を築き上げるために貴重な経験を得られたと感じています。

これほど毎日向上し、成長したい素晴らしい方々とご一緒に仕事ができる機会を与えてもらえたことを光栄、且つ喜びを感じています。クラブのマネジメントにも変わらぬご支援、信頼、そして共に目標を達成できる道を作っていただけたことに深く感謝申し上げます。

何よりも忠実なファンの前で試合ができることも大変嬉しく思います。全国を駆け巡り、アリーナを満員にし、結果に関わらず心から応援してくださいました。我々が愛するこのクラブのために行ってくれる全てのことに称賛を送りたいです。オフシーズン中は恋しくなりますが、8月にまたご一緒できることを心待ちにしています。

Susano-O



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_hc

#4 ニック・ケイ 選手

■生年月日

1992年8月3日

■出身

オーストラリア

■身長/体重

206cm/106kg

■背番号

4

■ポジション

PF/C

■経 歴

・Northside Wizards(2014-15)

・Townsville Crocodiles(2015-16)

・Southland Sharks(2016-17)

・Illawarra Hawks(2016-18)

・Perth Wildcats(2018-20)

・Wellington Saints(2019)

・Real Betis(2020-21)

・島根スサノオマジック(2021- )



■代表歴

・FIBA アジアカップ2017 オーストラリア代表選手(金メダル)(2017)

・東京オリンピック2020 オーストラリア代表(銅メダル)(2021)

・FIBAバスケットボールワールドカップ2023 オーストラリア代表(2023)

・パリオリンピック2024 オーストラリア代表(2024)

・FIBAアジアカップ2025 予選Window3 オーストラリア代表(2025)

#4 ニック・ケイ 選手からのコメント

I am very honoured and excited to again have the opportunity to represent Shimane Susanoo Magic, its boosters and all the people within the community for 2026-27 season. I have been fortunate enough to call Shimane home for the past 5 years and hope that next season will be our best yet.

My family and I look forward to the year ahead and can’t wait to see all your smiling faces for another year. Please continue to support us and we will endeavor to do our best for you on and off the court as we strive to try and win the first B.LEAGUE PREMIER championship.

2026-27シーズンも島根スサノオマジック、ブースターの皆さま、そして地域の皆さまを代表して戦える機会を得ることができ、光栄に思います。

5年間島根を故郷と呼べることをありがたく思うと同時に、来シーズンが最高の年となることを願っております。家族一同、来季を楽しみにしていると共に、皆さまの笑顔に再びお目に掛かれることを心待ちにしています。

コート内外でベストを尽くし、B.LEAGUE PREMIER初制覇を目指して戦いますので、引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000088&_ga=2.254094029.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000088&_ga=2.254094029.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_04

#77 岡田 侑大 選手

■生年月日

1998年6月10日

■出身

京都府

■身長/体重

189cm / 80kg

■背番号

77

■ポジション

PG/SG

■経 歴

・東山高校

・拓殖大学

・シーホース三河(2018-20)

・富山グラウジーズ(2020-21)

・信州ブレイブウォリアーズ(2021-23)

・京都ハンナリーズ(2023-25)

・島根スサノオマジック(2025-)

■代表歴

・2015年度 U18日本代表候補

・2016年度 U18日本代表

・2017年度 U24日本代表候補

・2018年度 U22日本代表(2018アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ)

岡田 侑大 選手からのコメント

2025-26シーズン、たくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。

今シーズンは、自分自身が描いていたものとは程遠い結果となりました。

負傷の為、多くの試合を欠場することになり、期待に応えられず申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。

この経験を糧に、チームのため、そしていつもアリーナを満員にしてくれるファンの皆さまのため、挑戦し続けます。

来シーズンこそはチャンピオンシップに進出し、優勝を狙えるチームになれるよう、全力で戦い抜く覚悟です。まずはこのオフシーズンに怪我を完治させ、心身ともにタフになって戻ってこられるよう精進いたします。

2026-27シーズンも、一緒に戦ってください。よろしくお願いします！

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=18475&_ga=2.217457235.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=18475&_ga=2.217457235.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_77