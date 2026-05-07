「with」×FM802「EVENING TAP」、アーティスト同士が“価値観”を語る新コーナー「with Sync Labo」開始

株式会社エニトグループ

株式会社エニトグループ傘下の株式会社with（代表取締役CEO：五十嵐 昭人）が運営する、価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」は、2026年５月７日（木）より、FM802の人気番組「EVENING TAP」内で、新コーナー「with Sync Labo」を開始いたします。

「with」は独自の価値観マッチングを通じ、主に20代の方に真面目な出会いの場を提供しており、新規ダウンロード数No.1（※）となっています。7万種類以上の「好みカード」から自身の興味・関心を選択しプロフィールに表示することで、多様化する趣味・嗜好を表現でき、共通の価値観を持つお相手との出会いをサポートしています。また、統計学や心理学を参考にした「超性格分析」や「心理テスト」などを通じて、内面を軸としたマッチングを提供しています。

今回始動する「with Sync Labo」は、毎月2名のアーティストが登場し、音楽だけでなく恋愛観や人生観、日常の価値観をテーマにトークを展開します。対話の中で生まれる発見や理解のプロセスを通じて、お互いの新たな一面に気づくきっかけとなる内容をお届けします。

初回のゲストには、シンガーソングライターのeillさんとAile The Shotaさんをお迎えします。

「with」からのコメント

「『with』は、価値観の合うお相手との出会いを大切にしてきました。新コーナー『with Sync Labo』では、アーティスト同士が価値観について語り合うことで、これまで見えていなかった新たな一面や気づきが生まれる過程の面白さをお届けしたいと考えています。今後も、人と人がより深く理解し合うきっかけを、さまざまな形で提供してまいります。」

＜概要＞

・コーナー名：with Sync Labo

・番組名：EVENING TAP（FM802）

・放送開始日：2026年5月7日（木）

・放送時間：毎週木曜 19:20～19:40

※放送後には、「with Sync Labo」コーナーの内容を、FM802のYouTubeチャンネルおよび番組「EVENING TAP」の公式X、TikTokにて動画で公開予定です。

エニトグループは、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

※： Sensor Tower 2024年実績 主要マッチングアプリ5社比較

参考資料

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,500万人超（2026年1月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/

【「with」概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できるよう、価値観の合うお相手とマッチングできる機会を創出する「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

■「with」の安心・安全のための取り組み

「with」では安心・安全のために、公的身分証明書による本人確認・年齢確認や、24時間365日のオペレーターによる監視パトロールの実施、AIによる不正ユーザーの早期検知などの取り組みを実施しております。また、すべてのユーザーに「with」をより安心に使っていただくための情報を掲載したセーフティセンターの設置も行っております。

セーフティセンターURL: https://with.is/safety_center/top

■with会社概要

社名：株式会社with

英語社名：with, Inc.

代表者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「with」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL： https://with.is/welcome