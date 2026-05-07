マンゴーがきらめく、夏のティータイム。5月14日（木）より神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」にて夏スイーツが登場。

株式会社ポトマック

四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子をお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」のサロン・カフェにて、甘く熟したマンゴーを贅沢に楽しむ夏スイーツが2026年5月14日（木）に登場。



輝くようなマンゴーの色合いにときめき、紅茶の香りに包まれる、きらめく夏のティータイムをお楽しみください。

【本店限定販売】

◆アップルマンゴーと柑橘のアフタヌーンティー

3630円（税込）

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/33755)（ご予約無しでも当日注文可）

上段

・マンゴータルト

・甘夏とクリームチーズガナッシュのマカロン

・マンゴーとチャイクリームのミルフィーユ

・ライムとマンゴーのヴェリーヌ

下段

・マンゴーのフルーツサンド

・オレンジのパウンド

・スコーン

・マスカルポーネクリームと柑橘ソース

▼お好みのドリンクをお選びいただけます

・ホットティー (TOOTH TOOTHの紅茶をポットサービスでご提供いたします） ・アイスティー

・コーヒー

・ジュース （アップル / マンゴー）

・季節のティーエード

【本店限定販売】

◆アップルマンゴーとロイヤルチャイのパルフェ・エキゾチック

1870円(税込)

アップルマンゴーに、ライムの香りが爽やかに重なるパルフェ。

香り高いロイヤルチャイクリームは、TOOTH TOOTHの紅茶「ペルシアンクイーン」を使用しています。

ひと口ごとに広がる、果実と紅茶の爽やかな味わいをお楽しみください

◆アップルマンゴーとミルキッシュチーズクリームのクレープ・フロマージュ

1870円（税込）

もっちりクレープ生地に、とろける甘さのアップルマンゴーと風味豊かなミルキッシュチーズクリームを合わせました。

仕上げに甘酸っぱいパッションフルーツのソースとバニラアイスを添えて

【シーサイドカフェ限定販売】

◆いちごガナッシュのバタークレープ

1100円（税込）

バター香るクレープに、甘酸っぱい“いちごガナッシュ”を贅沢に。

なめらかな口どけが広がる、シーサイド店限定のクレープ。

◆神戸産トマトと生ハムの冷製パスタ TOOTHTOOTHリングイネ

1760円（税込）

神戸産トマトと生ハムの程よい旨みを添えた冷製パスタ。

TOOTHTOOTHのもっちり食感の特製リングイネで季節の味わいをお楽しみください。





お食事にデザートもセットでご注文いただけます。

※画像はイメージです

◆ミントガーデン

880円（税込）

季節限定の紅茶「夏の庭」を丁寧に引き出し、ミントを添えたティーソーダ。

すっきりとした香りと清涼感にこだわり、爽やかな飲み心地が広がります。

◆水出しオルガパレードのパイナップルティーソーダ

880円（税込）

ティーコレクション「オルガパレード」に、パイナップルを重ねた水出しティーソーダ。

アロマティックな香りと軽やかな泡が、心地よく広がります。

◆水出しシトロンシュプリーム

770円（税込）

水から時間をかけて引き出した、澄んだ味わい。

渋みのないやわらかな口当たりに、シトロンの爽やかさが広がります。

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

※イベントやフェア、仕入れ状況により、予告なくメニュー内容を変更させていただく場合がございます。

《Sparkle Summer》

みずみずしいフルーツタルトや冷たいデザートにドリンク、グラススイーツを

目で見て、選んで、味わって。

夏のきらめきや高揚感を、トゥーストゥースで楽しもう。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)