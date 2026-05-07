『サカナクション グッドナイト・プラネタリウム』プラネタリウム満天(池袋)にて10年ぶりに上映決定！人気作品の原点で、”最初の”夜に触れる

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメント施設「コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ」(東京都豊島区東池袋/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)では、2026年5月 29日(金)より、「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」をリバイバル上映します。

昨年12月からプラネタリウム天空(押上)にてリバイバル上映以降、6万人を超えるお客様に愛されている大人気作品。2015年、プラネタリウム満天(池袋)のリニューアル記念として製作された本作が、オリジナルの演出で10年ぶりに蘇ります。

プラネタリウム「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」公式ウェブサイト

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/sakanaction/?rl=260507_all_sakanaction

サカナクションの楽曲とめぐる夜の世界

音楽と星空を体感できる、サカナクションとのコラボレーション作品。

空間全体がアート作品と化したドームの中で幻想的な映像と、ドームシアター(プラネタリウム)の音響システム向けにサラウンド化した「ミュージック」「グッドバイ」「ユリイカ」をはじめとするサカナクションの人気楽曲が、ドーム全体を包み込みます。この作品は海外でも高く評価され、2つの賞を受賞しました。

音楽に耳を澄ませているといつのまにか夜の東京から、星空そして宇宙へ。プラネタリウムでしか経験できない、特別な時間をお楽しみください。

受賞歴

・「IMMERSIVE FESTIVAL MADRID 2016」Best Fulldome Music Show受賞：スペイン開催

・「Immersive film festival 2017」でpublic choice awardを受賞：ポルトガル開催

ナレーションはサカナクション ボーカルの山口一郎

作品のナレーションは、ボーカルの山口一郎が担当。

サカナクションの文学性の高い歌詞と山口一郎の声が、詩的で哲学的な世界観を語り、みなさまを物語の中へと誘います。

プラネタリウムの星空と、サカナクションの音楽が融合した非日常的な空間をお楽しみください。

【音楽 サカナクション】

【ナレーション 山口 一郎（やまぐち いちろう）：サカナクション】

2005年に活動を開始、

2007年にメジャーデビュー。

2015年に映画「バクマン。」音楽を担当し、

第39回日本アカデミー賞最優秀音楽賞をロックバンドとしては初受賞。

2025年にリリースされた最新楽曲「怪獣」

（アニメ『チ。 ー地球の運動についてー』主題歌）は各音楽配信チャート上位を席巻。

先進的かつ多様な活動を実現しながらも、常に音楽シーンから高く評価され続けているロックバンドである。

◆オフィシャルサイト https://sakanaction.jp/

本作の原点、プラネタリウム満天(池袋)限定！没入感際立つ幻想的な演出

2015年12月、プラネタリウム満天(池袋)のリニューアル記念として製作された本作。

そのリニューアルで導入されたのが、当時新しく開発され、

現在も活躍している光学式プラネタリウム

「InfiniumΣ（インフィニウム シグマ）」です。

「InfiniumΣ」の最大の魅力は“究極の星空空間”。

漆黒の空に輝く明るくシャープな星空、奥行きのある天の川、

機械音を抑えた静けさが特長です。

「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」は、この「InfiniumΣ」の魅力を最大限に生かした

作品として誕生しました。

これまでにない星空表現に加え、音に合わせてひとつひとつの星を映し出し、壁や床面にも星々を投映、実際に宇宙を漂っているかのように感じられる幻想的な空間を作り出す演出など、サカナクションの音楽と融合した、没入感が際立つ作品が完成しました。

「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」の原点となるプラネタリウム満天(池袋)にて、

「InfiniumΣ」が織りなす漆黒の闇に輝く明るい星を、サカナクションの音楽とともに。

本作が生まれた場所の、“最初”の夜をもう一度ご堪能下さい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qj0xwp_xIvE ]

「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」概要

●上映期間：2026年5月29日(金)～

●上映場所：プラネタリウム満天(池袋)

●上映時間：約40分

●チケット販売：

Starry Members会員さまは上映7日前の正午12時から、非会員さまは上映5日前の正午12時からオンライン購入が可能です。

※コニカミノルタプラネタリウム会員サービスStarry Members

https://planetarium.konicaminolta.jp/starrymembers/guide/

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ■所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1-3

サンシャインシティワールドインポートマートビル屋上

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:00～21:00／土日祝10:00~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

見出し、本文などで、施設名称が⾧すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

(1)コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)

(2)プラネタリウム満天(池袋) なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2 回目以降は 満天(池袋) と記述していただいて構いません。