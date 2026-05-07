『スキルゼロ』の無能貴族が覚醒！『スキル創造』で人類最強へ駆け上がる!! 漫画配信サイト「コロナEX」で5/7より連載開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『廃嫡貴族のスキルマスター～追放されましたが、『スキル創造』で世界最強になりました！？～@COMIC』を5/7(木)11時より連載を開始いたしました。

■あらすじ

《所持するスキルの数が多いほど優秀》とされる世界。

《スキルゼロ》の貴族・シュートは罵られ、廃嫡＆国外追放されてしまう。

だが、そのショックで前世の記憶を思い出し、覚醒した人類最強の能力は――『スキル創造』！

追放した奴らを見返すため、スキルの作成と強化方法を試行錯誤し、ステータスは飛躍的に成長！

ある日、森で助けた大帝国の姫たちと行動を共にすることに…？

前世の現代知識も活かして『スキル創造』で駆け上がれ！

逆転無双ファンタジー！

＜無能から一転、全知全能の『スキル創造』で無双する!?＞

『スキルゼロ』と罵られ、廃嫡＆国外追放されたシュート。

そのショックで前世の記憶を思い出し、人類最強の能力『スキル創造』を手にし覚醒！

追放した奴らを見返すため、スキルを編み出し、ステータスを爆速で強化する爽快感は見逃せない！

⇒第一話を読む :https://to-corona-ex.com/episodes/251732318769096

■新連載ページ

『廃嫡貴族のスキルマスター～追放されましたが、『スキル創造』で世界最強になりました！？～@COMIC』

［漫画］J・ターナー

［原作］明鏡シスイ

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/comics/251007143723233

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

■試し読み

→続きは【コロナEX】(https://to-corona-ex.com/)で！

https://to-corona-ex.com/episodes/251732318769096

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



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