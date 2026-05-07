5月13日（水）～19日（火）の1週間限定！新宿タカシマヤにPOP UP SHOP「Wearable Art 2026」がオープン

一般社団法人シブヤフォント

シブヤフォント POP UP SHOP「Wearable Art 2026」

■5月13日（水）～ 19日（火）※最終日は午後6時閉場

■新宿高島屋 ファム・メゾン 5階 特設会場（中央エスカレーター前）

「ショウガイはへんしんできる」について

障がいのあるなしに関わらず、誰もが “へんしん” できる可能性を秘めています。

私たちは共創によって世の中にある “障害” という固定観念を取り除き、多様な特性や解釈を受け入れる“ショウガイ” という新たなメッセージを発信しています。

POP UP 出展内容

「福祉×デザイン」から生まれる多彩なアートを身に着けて楽しむ‟Wearable Art 2026”

シブヤフォントのグラフィックアートのスカーフ、シャツをキャンバスに見立てたアートコラージュシャツ、雨の日も晴れの日も気持ちがぱっと明るくなる晴雨兼用のアートアンブレラのほか、福祉作業所のハンドメイド・ものづくり×デザインから生まれるアクセサリーや雑貨、ぬいぐるみなど、カラフルで楽しいファションアイテムが期間限定で登場します。

＜商品情報＞

アートスカーフ

シブヤフォントデザイン５種類

価格：5,500円（税込）

アートコラージュシャツ

サイズ：フリーサイズ

価格：16,500円（税込）

シブヤフォントのグラフィックプリントを一点一点コラージュしたアートなシャツ

アートアンブレラ（晴雨兼用傘）

シブヤフォントデザイン ２種類

価格：22,000円（税込）

スカーフとお揃いで楽しめます

福祉施設の手しごと・ものづくり×デザイン オリジナル雑貨

人気のらぶらびやみのむしブローチのほか、焼き菓子セットやふわふわブローチなど新しいアイテムも登場します。

みのむしブローチ 2,500円（税込）ふわふわブローチ 2,200円（税込）裂き織モチーフスマホポシェット 2,750円(税込）タオルハンカチ 880円（税込）缶バッジ大 550円（税込）さおり織カードケース・コインケース 1,650円（税込）

焼き菓子セット（アートバッグ・ポストカード付） 1,080円（税込）ドリップコーヒー４個セット 920円（税込）らぶらび 1,320円～3,300円（税込）

＜シブヤフォントガチャ！体験プレゼント＞

シブヤフォントPOP UP SHOPにて10,000円（税込）以上お買い上げの方に、シブヤフォントガチャの専用コインをプレゼント！

＜イベント情報＞

■作家による制作実演

実演日時：5月14日（木）午後１時～３時 みのむしブローチ制作他（TEN TONE）

5月18日（月）午後１時～３時 裂織モチーフ制作（のぞみ作業所）

会場：新宿高島屋 5階 POP UP スペース

みのむしブローチ制作 TEN TONE裂き織モチーフ制作 のぞみ作業所

■講習会

「福祉×デザイン×ファッション 自由なアートから生まれるデザインをファッションにする。Vol.2」

新作のスカーフやアンブレラ、コラージュシャツなどオリジナルファッションアイテムを紹介しながら、共創アートワークで生まれるデザインの制作秘話を3人のキーパーソンが登壇しトークセッションを行います。

日時：５月1６日（土）午後２時～２時45分（トーク30分・質疑応答15分）

会場：新宿高島屋 5階 POP UPスペース

講師：シブヤフォント ライラ・カセム/アトリエ福花 石塚浩子/TEN TONE 川田祐士

定員：15名 参加費無料

お申込み方法：Peatix （下記リンクよりお申込みください）

https://shibuyafont-popup2026event.peatix.com/view

講師プロフィール

一般社団法人クリエイティブディレクター・大学教員 ライラ・カセム

障害福祉の現場の創作活動とデザインを繋げ、協働創作を通して商品開発や様々なプロジェクトを企画・運営。障がい福祉の現場の人々の積極的な社会参加・経済自立と、デザイナーや企業の社会意識を促す活動をしている。初期から関わっている「シブヤフォント」ではクリエーティブディレクターを務め、国内外の賞を多数受賞。2023年4月からは奈良女子大学工学部の特任准教授に就任。現在東京と滋賀の２拠点生活もしている。

https://shibuyafont.jp/

NPO法人ホープワールドワイド・ジャパン ホープ就労支援センター渋谷 アトリエ福花 統括マネージャー/アートディレクター 石塚浩子

染色・絵画などのアート活動をしながら2015年より福祉施設で作られたマテリアルによる作品を作り始める。

2016年就労継続支援B型事業所アトリエ福花の立ち上げスタッフとして参加。

以来アートと商品の企画・指導員として従事する。アトリエ福花に通うメンバーそれぞれの個性を活かしながら、アップサイクルも意識して廃棄される小麦粉の袋などを使って個性的なアート作品や雑貨をメンバーと共に創作。シブヤフォントにはプロジェクトの立ち上げから参加。アトリエ福花のメンバー、学生とともに多くのフォントやデザインを生み出している。

https://www.instagram.com/atelierfucca/

一般社団法人ビーンズ 就労継続支援B型 TEN TONE 管理者 川田 祐士

映像制作会社を経て、2019年にクリエイティブ事業の指導員として、就労継続支援B型TEN TONEへ入職。現在は施設管理者として、アート・クリエイティブ事業を中心に施設の企画・運営マネジメントを担う。一人ひとりの「つくり手らしさ」を尊重し、個性を活かした紙製品や雑貨の制作、アーティストが活躍できる環境づくりを行っている。シブヤフォントへは、2021年から参加。学生やアーティストと共にTEN TONEらしい十人十色なフォント・パターンを共創している。

https://www.instagram.com/tentone1001/

＊シブヤフォントは渋谷でくらし・はたらく障がいのある人と、渋谷で学ぶ学生が

共につくりあげた文字や絵柄をフォントやパターンとしてデザインしたパブリックデータです。

お問い合わせ先 :https://faq.gotouchifont.jp/fonts/shibuyafont

150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目31-21原宿スクエア（ハラカド）7階

一般社団法人シブヤフォント

シブヤフォントwebサイト：https://shibuyafont.jp/