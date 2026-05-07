フィジカルAI市場は2032年に152億4000万米ドル規模へ
年平均成長率47.2%で成長（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはフィジカルAI市場を分析・予測した市場調査報告書「フィジカルAI市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Physical AI Market - Global Forecast To 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年には15億米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）47.2%で成長し、2032年には152億4000万米ドルに達すると予測しています。
フィジカルAI（物理AI）市場は、製造、物流、ヘルスケア分野における自律型ロボットの導入拡大によって牽引されており、効率性の向上と労働力依存度の低減を目指しています。AIコンピューティング、センサーフュージョン、リアルタイム処理の進歩により、複雑で動的な環境でのロボット動作も可能になりました。イノベーションと導入の促進要因としては、ヒューマノイドロボット、デジタルツイン、AIプラットフォームへの投資増加が挙げられます。さらに人間とロボットの協働、スケーラブルな自動化、安全性の向上に対する需要の高まりも、多様な産業における市場拡大の促進要因とみられています。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「フィジカルAI市場 - 提供製品（GPU、SoC、メモリ、センサー、アクチュエーター、ソフトウェア、サービス）、ロボットの種類（産業用ロボット、業務用サービスロボット、個人・家庭用サービスロボット）、自律性レベル、業種、地域別 - 2032年までの世界市場予測 - Physical AI Market by Offering (GPU, SoC, Memory, Sensors, Actuators, Software, Services), Robot Type (Industrial Robots, Professional Service Robots, Personal & Household Service Robots), Level of Autonomy, Vertical, and Region - Global Forecast to 2032」はフィジカルAIの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
提供形態別フィジカルAI市場
ハードウェア
・ GPU
・ SoC
・ DSP
・ メモリー
・ FPGA
・ ASIC
・ センサ
・ アクチュエータ
ソフトウェア
・ プラットフォーム
・ アプリケーション
サービス
ロボットタイプ別フィジカルAI市場
産業用ロボット
プロフェッショナルサービスロボット
パーソナルロボット＆家事ロボット
自律レベル別フィジカルAI市場
レベル1：基礎
レベル2：中級
レベル3：上級
業種別フィジカルAI市場
自動車
物流＆サプライチェーン
防衛＆セキュリティ
医療
小売業
教育
地域別フィジカルAI市場
北米
・ 米国
・ カナダ
・ メキシコ
欧州
・ 英国
・ ドイツ
・ フランス
・ イタリア
・ その他の欧州
アジア太平洋地域
・ 中国
・ 日本
・ インド
・ 韓国
・ その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
・ 中東＆アフリカ
- GCC諸国
- アフリカ＆その他の中東
・南米
調査対象企業
NVIDIA Corporation (米国)
Moog (米国)
Festo (ドイツ)
Qualcomm Technologies, Inc. (米国)
STMicroelectronics (スイス)
Advanced Micro Devices, Inc. (米国)
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (日本)
Texas Instruments Incorporated (米国)
Intel Corporation (米国)
SK HYNIX INC. (韓国)
Hesai Group (中国)
MarketsandMarketsはフィジカルAI市場を分析・予測した市場調査報告書「フィジカルAI市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Physical AI Market - Global Forecast To 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年には15億米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）47.2%で成長し、2032年には152億4000万米ドルに達すると予測しています。
フィジカルAI（物理AI）市場は、製造、物流、ヘルスケア分野における自律型ロボットの導入拡大によって牽引されており、効率性の向上と労働力依存度の低減を目指しています。AIコンピューティング、センサーフュージョン、リアルタイム処理の進歩により、複雑で動的な環境でのロボット動作も可能になりました。イノベーションと導入の促進要因としては、ヒューマノイドロボット、デジタルツイン、AIプラットフォームへの投資増加が挙げられます。さらに人間とロボットの協働、スケーラブルな自動化、安全性の向上に対する需要の高まりも、多様な産業における市場拡大の促進要因とみられています。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「フィジカルAI市場 - 提供製品（GPU、SoC、メモリ、センサー、アクチュエーター、ソフトウェア、サービス）、ロボットの種類（産業用ロボット、業務用サービスロボット、個人・家庭用サービスロボット）、自律性レベル、業種、地域別 - 2032年までの世界市場予測 - Physical AI Market by Offering (GPU, SoC, Memory, Sensors, Actuators, Software, Services), Robot Type (Industrial Robots, Professional Service Robots, Personal & Household Service Robots), Level of Autonomy, Vertical, and Region - Global Forecast to 2032」はフィジカルAIの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
提供形態別フィジカルAI市場
ハードウェア
・ GPU
・ SoC
・ DSP
・ メモリー
・ FPGA
・ ASIC
・ センサ
・ アクチュエータ
ソフトウェア
・ プラットフォーム
・ アプリケーション
サービス
ロボットタイプ別フィジカルAI市場
産業用ロボット
プロフェッショナルサービスロボット
パーソナルロボット＆家事ロボット
自律レベル別フィジカルAI市場
レベル1：基礎
レベル2：中級
レベル3：上級
業種別フィジカルAI市場
自動車
物流＆サプライチェーン
防衛＆セキュリティ
医療
小売業
教育
地域別フィジカルAI市場
北米
・ 米国
・ カナダ
・ メキシコ
欧州
・ 英国
・ ドイツ
・ フランス
・ イタリア
・ その他の欧州
アジア太平洋地域
・ 中国
・ 日本
・ インド
・ 韓国
・ その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
・ 中東＆アフリカ
- GCC諸国
- アフリカ＆その他の中東
・南米
調査対象企業
NVIDIA Corporation (米国)
Moog (米国)
Festo (ドイツ)
Qualcomm Technologies, Inc. (米国)
STMicroelectronics (スイス)
Advanced Micro Devices, Inc. (米国)
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (日本)
Texas Instruments Incorporated (米国)
Intel Corporation (米国)
SK HYNIX INC. (韓国)
Hesai Group (中国)