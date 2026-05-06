【横浜みなとみらいホール】「みなとみらい遊音地」新企画「こども・くらしっく」を開催！こどもだけではなく、大人が一緒に音楽を堪能できる、本格クラシック公演

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

毎年恒例、音楽とホールをまるごと楽しむ夏のイベント、横浜みなとみらいホール こどもフェスタ「みなとみらい遊音地(ゆうおんち)」（会期：8月6日～9日）に新企画が登場！自身も子育てをしながら第一線で演奏活動を続けるヴァイオリニストの松田理奈(まつだ・りな)が、ピアニストの實川 風(じつかわ・かおる)と共にお届けする、こどもから大人まで楽しめるクラシックコンサート「こども・くらしっく」を開催します。

松田理奈自身の子育て経験と演奏活動からつくりあげてきた、「こどもだけではなく、大人が一緒に音楽を堪能してほしい」という想いの詰まったプログラム。

舞台上で音の響きや振動を直接感じることができる場面もあり、耳だけではなく全身で音を感じる体感型コンサートです。音に包まれる素敵な時間をお届けします。

本事業の注目ポイント

(C)Naruyasu Nabeshima1.ヴァイオリニスト松田理奈自身の子育て経験によってつくられたプログラム

10代から第一線で演奏活動を続け、母として子育ても経験している

ヴァイオリニスト松田理奈ならではの視点と、「こどもだけでなく来場する大人も共に音楽を楽しめる場を創りたい」という想いから本企画は生まれました。

コンサートなどで、松田と共演を重ねてきたピアニスト實川 風が、作品と音楽の魅力を最大限に引き出します。

(C)Taira Tairadate

プログラムは、”親子で楽しめる豊かな音楽体験”を軸に、本格的なクラシック曲を厳選し、世代を超えて心に響く内容となっています。

さらに、クイズを交えた出演者によるお話や、こどもたちが大ホールの舞台上で演奏を間近に体感できる時間も盛り込み、客席からの鑑賞では得られない音の響きや振動、演奏者の息づかいも感じながら、身体全体で音楽を味わうことができる体感型コンサート。音楽の魅力をより直感的にこどもたちへ伝えます。

■事業概要

名 称 横浜みなとみらいホール こどもフェスタ みなとみらい遊音地

こども・くらしっく ～こころとからだで音を楽しむコンサート～

会 場 横浜みなとみらいホール 大ホール

時 間 2026年8月6日（木）11:00開演（10:20開場/12:00終演予定）

出 演 松田理奈（ヴァイオリン）

實川 風（ピアノ）

内 容 エルガー：愛の挨拶

J.S.バッハ：G線上のアリア

ファリャ：火祭りの踊り ※ピアノ・ソロ

サラサーテ：ツィゴイネルワインゼン

モンティ：チャルダッシュ ほか

料 金 全席指定 一般2,500円、こども（3歳～高校生）：1,000円 ※2歳以下入場不可

申 込 横浜みなとみらいホールチケットセンター 045(682)2000

（電話10:00-17:00／窓口11:00-18:00 ※休館日・保守点検日除く）

主催=横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)

後援=横浜市教育委員会

助成=文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業［地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業］）│独立行政法人日本芸術文化振興会

2.夏休みに開催「みなとみらい遊音地」の新企画！

夏休み期間中の8月6日から9日に開催される、毎年恒例横浜みなとみらいホール こどもフェスタ「みなとみらい遊音地」の新たなプログラムとして本公演を実施します。

「みなとみらい遊音地」では、0 歳から参加できるコンサートやワークショップなど、こどもから大人まで世代を問わず楽しめるプログラムが充実している、音楽と横浜みなとみらいホールを丸ごと楽しめる夏のイベントです。

ご家族やご友人とともに、心に残る特別な音楽体験をお楽しみください。

■横浜みなとみらいホール こどもフェスタ みなとみらい遊音地 ラインアップ

8月6日（木）

・こども・くらしっく ～こころとからだで音を楽しむコンサート～

・パイプオルガン・ワークショップ はじめてのパイプオルガン

8月7日（金）

・オルガン&ホール探検！

8月8日（土）

・こども・オペラワークショップ みんなで歌おう！カルメン

・パイプオルガン・ワークショップ ルーシーを奏でる幸せな10分

・ハマのJACKコンチェルトソリストオーディション受賞者による JACK賞 受賞者コンサート

・第16回「金の卵見つけました。」演奏会

8月9日（日）

・Lowland Jazz with みなとみらいSuper Big Band

・ハマのJACK のおんがくベビーランド

・ハマのJACK のおんがくファミリーランド どうぶつ絵本コンサート

横浜みなとみらいホール（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-6

☎代表：045(682)2020(9:00-18:00) pr_mmh@yaf.or.jp

https://yokohama-minatomiraihall.jp