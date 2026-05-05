Roots Innovationとパナソニック R&D センター シンガポール、戦略的MOUを締結。次世代「低ハードル・高セキュリティ」視覚AI「Synstream VisionEdge」を発表

Roots Innovation Pte. LimitedSusHi Tech Tokyo 2026 にて産業用視覚 AI の未来を確固たるものに。写真（左から右）：Ivan Cham（Roots Innovation、CEO）および Pek Yew Tan（パナソニック R&D センター シンガポール、アシスタント・ディレクター）。MOU の公式発表に際し、Han Dingzhi 博士（ACE.SG、センター長）が立ち会いました。

【東京、日本 - 2026年4月30日】 -- グローバルな革新の舞台「SusHi Tech Tokyo 2026」において、AIデータ自動化およびセキュリティ分野のスタートアップである Roots Innovation（ルーツ・イノベーション） と、テクノロジーリーダーである パナソニック R&D センター シンガポール は、戦略的提携に関する覚書（MOU）を締結したことを正式に発表しました。 最近署名された合意に基づき、この画期的なイベントでは、物理的な事象をデジタルインテリジェンスへと変換し、多様な産業分野に変革をもたらす革新的なハイブリッド・エッジAIプラットフォーム 「Synstream VisionEdge」 が正式に紹介されました。

この新しいアライアンスは、業界で長年続いてきたハイスペックなハードウェアへの依存や複雑なシステム統合という常識を打ち破り、レガシーシステムを運用する企業であっても、導入スピードと運用効率において飛躍的な進歩をもたらします。

技術の壁を打破：Synstream VisionEdgeのインパクト

ハードウェアへの依存を解消： 高度なAI認識アルゴリズムが標準的なエッジデバイス上でスムーズに動作します。 これにより、視覚データの処理に必要な高額な専用サーバーへの設備投資を完全に不要にします。

圧倒的な効率化： 手動コーディングの要件を90%削減し、運用コストを50%削減します。 このプラグアンドプレイのアーキテクチャにより、中小企業（SME）でも大企業と同等の強力なAI自動化機能を活用できるようになります。

データセキュリティの防衛： 「完全ローカル・コンピューティング（オンプレミス）」の枠組みを採用。 すべての貴重な視覚データと分析プロセスがローカル環境内で完結するため、クラウド経由のデータ漏洩リスクを根本から排除し、企業のデータ主権を守ります。

幅広い応用範囲：リアルタイムAIと既存業務の融合

Synstreamのデータ処理能力とパナソニック R&D センター シンガポールの高度な画像解析技術のシームレスな融合により、本パートナーシップは以下の重要シナリオでブレイクスルーを実現します。

- 製造・食品加工： 既存のレガシーソフトウェアを停止させることなく、生産ライン上でリアルタイムの欠陥検出、コンプライアンス監視、品質保証を実現します。- 物流・サプライチェーン： 視覚的な自動追跡と運用フローの最適化を行い、倉庫や配送センターにおけるボトルネックを未然に検知します。- スマートシティ・商業不動産： 動的なイベント検知と空間利用分析を通じて安全と秩序を維持し、既存のインフラをスマートで応答性の高い環境へと変貌させます。

アジアにおけるディープテック加速へのビジョン

今回のMOU交換式には、シンガポールのスタートアップ支援機関 ACE.SG のセンター長（Stage One & Global Partnerships担当）である Han Dingzhi（ハン・ディンジ）博士 が立ち会いました。 Roots Innovationは昨年、日本市場との連携を深める戦略の一環として、ACE.SGによる福岡への海外ビジネスミッションに参加しました。 実証実験の成功に基づくこの国境を越えたパートナーシップは、2026年におけるより広範な企業パイロット導入に向けた強固な基盤を確立します。 また、この技術協力は、Roots Innovationが拠点を置くシンガポール、日本、台湾におけるディープテックの加速および地域的なR&Dイニシアチブとも戦略的に合致しています。

Roots Innovation CEO、Ivan Cham（アイバン・チャム）氏のコメント： 「シンガポールのACE.SGによる初期の成長支援から、TechInnovationでのIPI Singaporeを通じた重要なコネクション、そして本日のパナソニック R&D センター シンガポールとの戦略的MOU締結に至るまで、私たちは『最も強力なAIとは、必ずしも最も高価なものではなく、最も効果的なものであるべきだ』ということを証明してきました。私たちは、この変革的な視覚AIソリューションを、アジア全域の製造およびスマートインフラの現場へと拡大する準備ができています。」

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