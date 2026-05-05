名古屋を″通過点″から″目的地″へ。BUSHIDO JAPAN、第1回「名古屋インバウンドサミット」を開催

合同会社BUSHIDO▲ 合同会社BUSHIDO 代表・上岡賢輔による「武士道の首都・名古屋」構想の発表

合同会社BUSHIDO（所在地：愛知県豊明市、代表：上岡賢輔）は、2026年4月23日（木）、名古屋・宝善亭にて第1回「名古屋インバウンドサミット」を開催しました。

本サミットは、名古屋・愛知の観光、食、伝統文化、体験事業、行政、交通、宿泊、旅行、インフルエンサーなど、多様な関係者が集い、名古屋を"通過点"ではなく、世界から選ばれる"目的地"へ育てていくための実践型プラットフォームです。

第2回は、2026年5月21日（木）17:00～21:00に名古屋市中区周辺で開催予定です。あわせて、当社が運営する文化体験紹介サイト「BUSHIDO JAPAN」、台湾向け特設LP、TikTokを通じ、名古屋発の本物の日本文化体験を世界へ発信してまいります。

日時：2026年4月23日（木）

会場：徳川園 宝善亭（名古屋市）

参加者数：約30名

主催：合同会社BUSHIDO

講師：MAX上西 氏（インバウンドコンサルタント）

テーマ：一期一会 ― 世界水準の高付加価値インバウンド体験の創造

行政、交通、伝統工芸、飲食店、旅行代理店、不動産、体験事業者、インフルエンサーなど、名古屋・愛知のインバウンドに関わる多様な関係者が参加。訪日観光市場の最新動向を学びながら、名古屋を"通過点"ではなく"目的地"として世界に発信していく可能性を共有しました。

■ 「一期一会」をテーマにした、おもてなしの夜

▲ 巫女舞によるおもてなし▲ 桜茶によるお迎え（提供：山眞産業（株）花びら舎）▲ イートジョイ・フードサービス 桜井社長による乾杯

主催者の上岡賢輔氏により、「一期一会」をテーマに、迎えの桜茶から始まるおもてなしを尽くした夜が演出されました。「ご縁があった仲間たちと共に、世界水準の物価に見合う高付加価値の体験を名古屋から創造していきたい」と語られました。

乾杯のご挨拶をいただいたイートジョイ・フードサービスの桜井社長からは、地域の事業者が一体となって世界に名古屋の魅力を発信していくことの大切さ、ならびに中部国際空港セントレアとのインバウンド向け共同プロジェクト「UMAMI GATE NAGOYA」についてもご紹介いただきました。

UMAMI GATE NAGOYAについて：https://umamigatenagoya.com/

▲ 活発に交流する参加者たち

■ 名古屋を"武士道の首都"として世界へ ― BUSHIDO JAPAN構想

第1回では、インバウンドコンサルタントのMAX上西氏による基調講演に続き、合同会社BUSHIDO代表・上岡賢輔より、名古屋を"武士道の首都"として世界に発信していく構想が紹介されました。

名古屋は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康という三英傑にゆかりのある土地であり、現代ではものづくりの中心地でもあります。独自の食文化、職人文化、そして人の温かさが息づくこの土地を、BUSHIDO JAPANでは「見る観光」ではなく「感じて変わる体験」として再編集し、外国人旅行者にとって価値ある体験として国内外へ発信してまいります。

■ BUSHIDO JAPAN公式サイト ― 名古屋ならではの本物の文化体験を紹介

URL：https://bushido-japan.netlify.app/

▲ 左上：熱田神宮参拝▲右上：茶道体験▲左下：書道体験 ▲右下：ひつまぶし体験▲ 様々な名古屋飯の体験を紹介

BUSHIDO JAPANは、名古屋・愛知で体験できる文化・食・歴史・精神性を紹介する体験専門サイトです。熱田神宮参拝、茶道、書道、弓道、着物、名古屋めし、有松絞り、瀬戸焼、日本舞踊など、外国人旅行者に向けた本物の日本文化体験を紹介しています。

名古屋を「日本を動かした場所」と位置づけ、単なる観光ではなく、心に残る体験を提案します。

■ 台湾・香港向け特設LPも公開。次の日本旅行先として名古屋を提案

URL：https://bushido-japan-nagoya-tw.netlify.app/

▲ 本格的な日本舞踊体験（西川流）▲ 有松絞り体験

台湾・香港の旅行者に向けて、名古屋・愛知で体験できる本物の日本文化を紹介する特設LPも公開しています。熱田神宮、茶道、書道、弓道、着物、名古屋めしなど、繁体字中国語を交えながら、東京・大阪・京都の次の日本旅行先としての名古屋の魅力を伝えています。

■ TikTokで届ける、日本の"感情"

URL：https://www.tiktok.com/@realjapan.vibes

台湾・香港の旅行者に向けて、日本の街、神社、食文化、精神性、旅の余韻を歌詞とショート動画で届けるTikTokアカウントも展開しています。観光情報だけでは届きにくい感情の部分に、音楽と映像でアプローチします。

【BUSHIDO JAPANで紹介予定の体験例】

・茶道体験

・書道体験

・弓道体験

・着物体験

・熱田神宮参拝

・名古屋城周辺の歴史体験

・ひつまぶしなどの名古屋めし体験

・有松絞り

・瀬戸焼などの伝統工芸体験

・武士道精神を学ぶVIP向け研修

■ 第2回 名古屋インバウンドサミット 参加募集

開催日：2026年5月21日（木）

時間：17:00～21:00（受付開始16:30）

場所：名古屋市中区栄周辺

主催：合同会社BUSHIDO

対象：インバウンド事業者、観光関係者、体験事業者、飲食店、宿泊関係者、行政・交通関係者、伝統文化関係者、インフルエンサー、地域事業者など

予算：10,000円～30,000円

詳細・お申込み：（5月16日締切）

https://nagoya-inbound-summit-vol2.netlify.app/

第2回名古屋インバウンドサミットは、単なる勉強会ではなく、名古屋・愛知の体験事業者、飲食店、宿泊関係者、伝統文化関係者、行政、交通、旅行業、インフルエンサーなどがつながり、地域全体でインバウンド体験を磨き上げるための実践型プラットフォームです。

【こんな方におすすめ】

・外国人観光客向けの体験商品を作りたい方

・名古屋・愛知の魅力を海外へ発信したい方

・台湾・香港・欧米豪などからの旅行者向け商品を作りたい方

・茶道・書道・弓道・着物・和食・伝統工芸などの文化体験を提供したい方

・インバウンド事業者とつながりたい方

・地域連携で新しい観光導線を作りたい方

■ 合同会社BUSHIDO 上岡賢輔氏

合同会社BUSHIDO 代表

名古屋インバウンドサミット 代表

公益社団法人 名古屋青年会議所 広報委員会アドバイザー(2016-2026)

公益社団法人 日本青年会議所 グローバルアライアンス構築委員会 委員

JCI Nagoya SNS戦略部会 役員

有限会社京エステイト 取締役

弓道教士である母のもとに生まれ、幼少期から弓道や書道に親しむ。現在も弓道、書道、流鏑馬、トライアスロンなどに取り組みながら、日本文化や武士道精神を現代の体験価値として国内外へ発信している。名古屋・愛知が持つ歴史、精神性、食文化、ものづくりの力を再編集し、外国人旅行者に向けた高付加価値な文化体験として届けるため、BUSHIDO JAPANおよび名古屋インバウンドサミットを展開している。

＜代表者コメント＞

名古屋は、まだまだ世界に知られていない大きな可能性を持つ街です。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三英傑を生み出した歴史、トヨタ自動車をはじめとするものづくりの力、独自の食文化、そして人の温かさがあります。

私たちは、名古屋を“通過点”ではなく、“目的地”にしたいと考えています。

第2回名古屋インバウンドサミットでは、さらに多くの仲間と出会い、名古屋の未来を一緒に形にしていきたいと思います。

■ 関連リンク

▼ 第2回 名古屋インバウンドサミット 申込 https://nagoya-inbound-summit-vol2.netlify.app/

▼ BUSHIDO JAPAN（名古屋体験）公式サイト https://bushido-japan.netlify.app/

▼ 台湾向け特設LP https://bushido-japan-nagoya-tw.netlify.app/

▼ TikTok（@realjapan.vibes） https://www.tiktok.com/@realjapan.vibes

■ お問い合わせ・取材依頼

合同会社BUSHIDO 代表 上岡賢輔

所在地：愛知県豊明市西川町島原14-12

Email：ueoka@bsd-pro.com

報道関係者の皆様の取材・インタビュー依頼を歓迎いたします。