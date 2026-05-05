母の日は「美味しいギフト」でお母さんの笑顔咲く！？ 絶対に失敗したくない、今本当に喜ばれる食の贈り物は？「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 グルメ・ドリンク編 TOP10」を発表

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母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日ギフト商戦における最新動向として、「グルメ・ドリンク」に特化した売れ筋ランキングTOP10を発表しました。

2026年の母の日は、「何を贈るか」以上に「失敗しないか」が重視される傾向が強まっており、その中で“食べてなくなる＝消えものギフト”が圧倒的な支持を集めています。

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 グルメ・ドリンク編 TOP10

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking(https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking)

「失敗しないギフト」が最優先へ “消えもの志向”の加速

母の日.meが実施した母の日に関するアンケート調査（https://hahanohi.me/mothers-day-survey/）によると、「今年の母の日に贈りたいものは何ですか？」という質問に対し、「食品・グルメ」が26.1％で最も多い結果となりました。さらに「スイーツ（17.2％）」「お花（20.5％）」を含めると、“消えもの”が全体の6割以上を占めており、「形に残らない＝気を遣わせない」ギフトが主流となっていることが明らかになっています。

この背景には、

・相手に負担をかけたくない

・好みに合わないリスクを避けたい

・誰にでも喜ばれやすいものを選びたい

といった“失敗回避型の購買心理”の高まりがあります。

■2026年のトレンドは「美味しさ×安心感」

グルメギフトが選ばれる3つの理由

今年の母の日において、グルメ・ドリンクギフトが支持される理由は大きく3つあります。

- 食べて楽しめる“満足感”スイーツやフルーツ、惣菜などは「すぐに楽しめる」ため、ギフトとしての満足度が高い点が特徴です。- 気を遣わせない“消えもの”使えばなくなるため、保管の負担がなく、相手に心理的な負担を与えにくい点が評価されています。- 幅広い層に刺さる“選びやすさ”価格帯や種類が豊富で、相手の好みに合わせて選びやすい点も人気の理由です。

【2026年度】母の日に関するアンケート調査

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 グルメ・ドリンク編

【1位】母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

母の日の贈り物に人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank1

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

【2位】高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめるのも魅力。上品なギフト仕様で、日頃の感謝を伝える贈り物としてぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank2

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

【3位】母の日 生そば３種 食べ比べセット

食事の準備をがんばらなくても、手軽に本格的なお蕎麦が楽しめるのが嬉しいポイント。ゆでるだけで、香り豊かな生そばの味わいを自宅で気軽に堪能できます。さっぱりとした味わいで食べやすく、年代を問わず喜ばれるのも魅力。日々忙しいお母さんに「今日はゆっくりしてね」という気持ちを込めて贈る、やさしさあふれる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank3

店舗名：本格冷凍麺工房 武蔵野

価格：4,816円

【4位】まるで花束のようなお菓子と珈琲セット

澤井珈琲 Beans&Leafは楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを11年連続で受賞している珈琲専門店の超有名店。そんな専門店がコーヒーとスイーツをセットにした母の日ギフト商品が登場。まるでワインのようにふわっと香り立つアイスコーヒーと、スイーツの絶妙な組み合わせが楽しめる、母の日限定の贅沢ギフトセットです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank4

店舗名：澤井珈琲

価格：3,980円～

【5位】京野菜を堪能できるお茶漬け＆お吸い物ギフト

「京都三条のお茶漬けやお吸い物を扱う「京洛辻が花」のお茶漬けとお吸いものセット。モナカのかわいいお花の中からあらわれるのは、京料理ならではの繊細な味わいが楽しめるフリーズドライの具材。和食好きのお母さんに嬉しいギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank5

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,480円～

【6位】野菜をMOTTO スープ 4個 ギフトセット

国産野菜を使って栄養たっぷり！体に優しいスープ。人気定番野菜スープセットが8位にランクイン。お母さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、「まだまだ元気でいてね」というメッセージとともに野菜習慣を贈って健康をプレゼント。国産野菜を使って栄養たっぷり。保存料、うま味調味料、着色料不使用の安心無添加ギフト。とってもヘルシーな野菜スープは優しい気持ちを贈るギフトにぴったりです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank6

店舗名：野菜をMOTTO 楽天市場店

価格：3,780円～

【7位】母の日 ぴったり！山形県産 さくらんぼ 佐藤錦 プレミアムボックス

初夏の訪れを感じる旬の味覚を贈るなら、山形県産「佐藤錦」のプレミアムさくらんぼギフトがおすすめです。鮮やかな紅色と上品な甘さが特徴の佐藤錦は、見た目の華やかさと特別感を兼ね備えた母の日にぴったりのギフトです。ひと粒ひと粒丁寧に選ばれた高品質なさくらんぼは、口に入れた瞬間に広がるジューシーな味わいが魅力。花以外の贈り物としても人気が高く、「ありがとう」の気持ちをしっかり伝えられる贅沢なフルーツギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank7

店舗名：竹城青果

価格：3,980円～

【8位】母の日 サッポロ エビスビール 飲み比べギフト

お母さんへ「ありがとう」の気持ちを伝える母の日ギフトに、ヱビスビールの飲み比べセットはいかがでしょうか。5種類の味わいを楽しめる贅沢な詰め合わせで、その日の気分に合わせて選べるのが魅力です。上品でおしゃれな限定パッケージは特別感もあり、ギフトにぴったり。日々の疲れを癒すひとときを贈れる、大人の母の日にふさわしい一品です。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank8

店舗名：酒のビッグボス

価格：3,097円

【9位】母の日 人気の西京漬けギフトセット

創業90余年の老舗が手がける、本格西京漬けの贅沢な詰め合わせ。さわらや銀だら、銀鮭など人気の魚を味噌でじっくり漬け込み、焼くだけで上品な味わいが楽しめます。忙しい日でも手軽に美味しい一品が完成するため、お母さんの負担を減らせるのも魅力。「いつもありがとう」と「おつかれさま」の気持ちを、美味しさとともに届けられる母の日にぴったりのグルメギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank9

店舗名：ざこばの朝市オンラインショップ

価格：4,980円～

【10位】小豆島が育んだ150年以上に渡る伝統と味 ヤマロク醤油

150年以上の伝統を受け継ぐ小豆島・ヤマロク醤油の贅沢な2本セット。天然醸造でじっくり仕込まれた「鶴醤」と「菊醤」は、深いコクと旨みが特徴で、いつもの料理を格上げしてくれます。日々の食卓で使える実用性と上質さを兼ね備え、「いつもありがとう」の気持ちをさりげなく伝えられる母の日ギフトにぴったりです。

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/#rank10

店舗名：にっぽん津々浦々

価格：3,978円 送料別

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 グルメ・ドリンク編 TOP10

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/

母の日は「確実に喜ばれるものを贈る日」へ

「2026年の母の日は、“特別なものを贈る”というよりも、“確実に喜ばれるものを選ぶ”傾向が強まっています。

その中でグルメギフトは、“美味しさ”という分かりやすい価値に加え、“気を遣わせない”という心理的な安心感を兼ね備えた、非常にバランスの良いギフトです。特に今年は、“華やかさ＋実用性＋安心感”を満たす商品が支持されており、グルメ・ドリンクはその中心的存在となっています。」

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「気持ちを伝えるもの」から、「相手にとって負担がなく、確実に喜ばれるもの」へと進化している点です。

グルメ・ドリンクギフトは、「美味しい時間」を届けるだけでなく、「気を遣わせない」「失敗しない」という安心感を同時に提供できる、新しい母の日ギフトのスタンダードとなりつつあります。

2026年の母の日は、「ありがとう」に加えて「ちゃんと喜んでほしい」を届ける日へ。

“美味しいギフト”が、その想いを最もシンプルに実現する選択肢となっています。

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 32,613件、成果報酬成約件数 1,172件

調査期間：2026年4月1日～5月5日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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