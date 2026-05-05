【原宿・次世代体験】総勢28名のVTuberがラフォーレ原宿に集結！NFC技術を活用した「VTag」が期間限定販売。街中の電柱が限定コンテンツの入り口に？

Coolish Music 株式会社

NFC（近距離無線通信）技術を活用した新しい推し活スタイルを提案する「VTag(https://vring.fun/)」は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間、ラフォーレ原宿B0.5F「愛と狂気のマーケット(https://www.laforet.ne.jp/aitokyouki/)」にて期間限定販売を開始いたします。

本イベントでは、総勢28名の人気VTuberが参加。さらに、ラフォーレ原宿近隣の電柱と連動し、スマホをかざすだけで限定コンテンツが視聴できる「次世代型電柱広告」を展開し、原宿の街を歩きながら楽しめる体験型プロモーションを実施いたします。

■ 「VTag」とは？

VTagは、スマートフォンをかざすだけで、特定のデジタルコンテンツに瞬時にアクセスできるNFCチップ内蔵の次世代アイテムです。今回は、総勢28名のVTuberそれぞれの個性を詰め込んだ限定デザインで登場します。

■ ラフォーレ原宿を飛び出す！「次世代電柱広告」の仕掛け

今回の目玉は、店舗内での販売に留まらない、街を巻き込んだ体験型広告です。 ラフォーレ原宿の源氏山口を出てすぐ右側に位置する電柱に、NFCタグを埋め込んだ「次世代電柱広告」を掲出。

この広告にスマートフォンをかざすと、ここでしか見られない参加VTuberの限定動画コンテンツを視聴することができます。買い物帰りの道すがら、まるで街の中にVTuberが潜んでいるような、新しい「推し」との出会いを体験いただけます。

源氏山口を出てすぐ右にある電柱と、その先にある坂を下ったところにある電柱にタッチ。限定コンテンツが視聴できます。

■ 販売・イベント概要

販売場所： ラフォーレ原宿 B0.5F「愛と狂気のマーケット」

販売期間： 2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

販売価格： 1,980円（税込）

体験スポット： ラフォーレ原宿 源氏山口付近の指定電柱（看板が目印です）

■ 参加VTuber（順不同・敬称略）

総勢28名の個性豊かなVTuberが、VTagとなってラフォーレ原宿に集結します。

都みゆり / こてつ / 蛇塔院蛇美 / Ridel. / 秋月葵 / もちぴよ / 姫咲光妃 / 椎奈 うた。 / 絵村きりん / 主人コウ / 木乃伊めんま / 華崎びいず / ふくもつく / 冬乃六花 / 夕凪 星空 / 葵海亜 / 狐白かえで / 柚杏ゆあ / 夕空ぷくく / 幽世久遠 / 朱月星華 / Cジャスミン瑠璃地楽 / 白梅ここ / Dr.ぶる・V・ガトリング博士 / 猫姫ちゅんちゅん / けろうさぎ。 / 涼風ゆら / 而今ゆき

■ 「愛と狂気のマーケット」について

ラフォーレ原宿B0.5Fに位置する、あらゆる才能が混ざり合うマーケット。ファッション、アート、雑貨など、既存の枠にとらわれないクリエイティブな表現が集まる場所として注目されています。

公式HP : https://www.laforet.ne.jp/aitokyouki/

【本件に関するお問い合わせ先】

[Coolish Music株式会社]

担当：清水

メールアドレス：shimizu@ototano.net

公式SNS（X）：https://x.com/OTODASU_bouon

会社HP : https://coolish-music.com(https://coolish-music.com/)