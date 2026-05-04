【青果祭2026】“新しい食体験”が話題｜HUNTERドリンク×ジビエ串が来場者から高い関心、人気商品は初日完売も

ｐＨ株式会社

pH株式会社（本社：東京都目黒区、代表：椛島将太、以下 当社）は、2026年4月に開催された大型フードイベント「青果祭」に出店し、オリジナル商品「HUNTERドリンク」とジビエ串の販売を行いました。

青果祭は、農林水産省や大阪市などが後援する大型フードイベントで、全国から多くの来場者が集まる注目イベントです。

2026年開催でも会場は大きな賑わいを見せ、話題性の高いフードコンテンツや体験型企画が多数展開されました。

当社ブースでは、“ジビエという新しい食体験”をテーマに、鹿・猪・穴熊・ツキノワ熊などのジビエ串を提供。

さらに、肉料理シーンに寄り添うオリジナル商品「HUNTERドリンク」と組み合わせることで、これまでにない食体験を提案しました。

今回販売したジビエ串は、普段なかなか食べる機会の少ない食材ということもあり、多くの来場者から高い関心を集めました。

特に反響が大きく、2日間開催のイベントにも関わらず、多数の商品が初日で完売となりました。

来場者からは、

- 「初めてジビエを食べたが想像以上に食べやすい」- 「高たんぱく・低脂質なのが魅力的」- 「普段食べられない食材を体験できて面白い」- 「イベントでしか味わえない特別感がある」

といった声が多く寄せられました。

また、日本人来場者だけでなく、会場を訪れていた多くの外国人来場者にもジビエ串を楽しんでいただき、国籍を問わず“日本ならではの食文化体験”として高い関心を集めました。

「日本のジビエを食べてみたかった」

「ユニークなフード体験だった」

といった反応も見られ、食を通じた交流の場としても大きな盛り上がりを見せました。

ジビエを通じた“新しい食文化”の提案

近年、健康志向やサステナブルな食への関心が高まる中で、ジビエは高たんぱく・低脂質な食材として注目を集めています。

一方で、「興味はあるが食べる機会がない」「クセが強そう」といったイメージを持つ人も多く、実際に体験できる場は限られていました。

当社では今回の出店を通じて、より気軽にジビエを楽しめる形で提供することで、“新しい食文化”としての可能性を提案しました。

HUNTERドリンクについても、

- 「肉料理との相性が良い」- 「新しいコンセプトで面白い」- 「飲みやすくて美味しい」

といった反応があり、ジビエ串と合わせて楽しむ来場者の姿が多く見られました。

ジビエ活用を通じた社会課題へのアプローチ

ジビエ活用は、単なる食のトレンドではなく、地域資源の有効活用や鳥獣被害対策など、社会課題への取り組みにもつながっています。

当社では、「美味しさ」や「食体験」に加え、社会的価値も掛け合わせた新しい食文化の創出を目指しています。

今後も、

- イベント出店- 飲食店とのコラボレーション- 地域との連携企画

などを通じて、ジビエやHUNTERドリンクの展開を進めてまいります。

製品概要（HUNTERドリンク 詳細）

・製品名：HUNTER（ハンター）

・内容量：100ml

・希望小売価格：1,800円（税抜）

■ 販売チャネル

【一般販売】

下記リンクよりご購入いただけます。

https://hunterdrink.base.shop/

【卸業者・販売代理店向け】

下記リンクよりお問い合わせください。

https://pivotholdings.co.jp/purchase

■ 今後の展開予定

全国の焼肉店、ジビエ料理店、フィットネスジム、ドラッグストアなどでの販売展開を予定しています。

■ 主な利用シーン

・脂の多い肉料理のお供に

焼肉・ステーキ・バーベキューなどの食事時や食後のサポートに。

・翌朝のコンディション維持に

大切な仕事や予定を控えた前夜の会食シーンに。

・お酒を伴う食事のケアに

脂の多い食事とアルコールを楽しむ際のリカバリーサポートとして。

HUNTER公式サイト

https://pivotholdings.co.jp/hunter/

⚫問い合わせ先

pH株式会社

代表者名：椛島 将太

法人電話番号：080-5426-6537

メールアドレス：info@pivotholdings.co.jp

企業サイトURL：https://pivotholdings.co.jp