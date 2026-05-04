【5/5,5/6開催】ショート映画配信サービス「SAMANSA」が、シネマカルチャーフェス「SHIMOKITA CINEMA PARK 2026」にてハズレなしガチャを展開

株式会社SAMANSA

ショート映画配信プラットフォーム『SAMANSA（サマンサ）』（本社：東京都渋谷区 代表取締役：岩永祐一）は、2026年5月5日（火）・6日（水）に下北沢「BONUS TRACK」で開催されるシネマカルチャーフェス「SHIMOKITA CINEMA PARK 2026」にてコラボレーション企画の実施をお知らせいたします。

■ コラボレーション背景：映画を「観る」から「体験する」日常へ

SAMANSAは、世界中の良質なショート映画を「スキマ時間に楽しむ新しいエンターテインメント」として届けてきました。今回、映画をカルチャーや食、生活とつなぐ本イベントの主旨に賛同し、映画との偶然の出会いを演出する体験型コンテンツを提供いたします。

■ 豪華景品が当たる！「CINEMA GACHA（シネマガチャ）」実施

イベント期間中、SAMANSAと「SHIMOKITA CINEMA PARK」のスペシャルコラボとして、ハズレなしの「CINEMA GACHA」が登場します。

景品ラインナップ：

とんでもなくツイてる賞： Amazonギフト券 10,000円分

とってもツイてる賞：Amazonギフト券 5,000円分、Amazonギフト券 3,000円分

かなりツイてる賞： SAMANSA 1か月無料クーポン、本年度アカデミー賞短編部門特別上映鑑賞チケット1枚

ちょっぴりツイてる賞：お菓子

参加方法： BONUS TRACK内の各店舗、および「SHIMOKITA CINEMA PARK」出展ブースにて、指定のオリジナル商品や一定金額以上お買い上げいただいたお客様に、ガチャ引換券を差し上げます。

※参加条件の詳細は、当日各店舗にてご確認ください。





【イベント開催概要】

名称： SHIMOKITA CINEMA PARK 2026

日時： 2026年5月5日(火祝)・5月6日(水祝)

会場： BONUS TRACK（東京都世田谷区代田2-36-12）

入場料： 無料（一部有料プログラムあり）

公式サイト： https://shimokita-cinema-park.studio.site/

SAMANSAとは

日本発のショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com