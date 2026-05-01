【AnimeJapan】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月1日(金)よりAnimeJapanにて販売しておりました劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
AnimeJapanにて販売しておりました劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4675
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
PALE TONE series ゴシック ver.
価格：550円（税込）
セット：3,850円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コレクションカード(ランダム)
PALE TONE series ゴシック ver.
価格：660円（税込）
セット：4,620円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
硬質カードケース
PALE TONE series ゴシック ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全7種
デカアクリルスタンド
PALE TONE series ゴシック ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全7種
キャンバスプレート
PALE TONE series ゴシック ver.
価格：1,870円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4675
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売