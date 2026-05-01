大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「墨染希」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」で登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア』に「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」を、現在予約受付中です。

あみあみ限定特典「スタンド付き缶バッジ」付きもご案内中。

■喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201030&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201002&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：33,330円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：アリスグリント

【スケール】1/7

【サイズ】全高約230mm(台座含む)

【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・オプションパーツ(1)：はだけ上半身パーツ

・オプションパーツ(2)：「笑顔」フェイスパーツ



≪あみあみ限定特典≫

・スタンド付き缶バッジ

原型制作：イクリエ

彩色：森山奈菜

ポーズデザイン：こもわた遙華

デカール：yosuke(クレーネル)、るか(クレーネル)、アンディー(クレーネル)、あやな(クレーネル)

≪あみあみ限定特典≫スタンド付き缶バッジ

ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、明るく素直で優しい、幼馴染の女の子「墨染希」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました。

明るい表情でオーダーを運ぶノゾミールさんに毎日元気を貰えちゃいます！

胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します(寝坊で付け忘れたりはしていません！)

もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

■喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201030&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201002&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

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【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)