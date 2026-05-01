大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「墨染希」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」で登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア』に「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」を、現在予約受付中です。
あみあみ限定特典「スタンド付き缶バッジ」付きもご案内中。
■喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201030&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201002&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：33,330円(税込)
□発売日：2027年2月予定
□ブランド：アリスグリント
【スケール】1/7
【サイズ】全高約230mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・オプションパーツ(1)：はだけ上半身パーツ
・オプションパーツ(2)：「笑顔」フェイスパーツ
≪あみあみ限定特典≫
・スタンド付き缶バッジ
原型制作：イクリエ
彩色：森山奈菜
ポーズデザイン：こもわた遙華
デカール：yosuke(クレーネル)、るか(クレーネル)、アンディー(クレーネル)、あやな(クレーネル)
≪あみあみ限定特典≫スタンド付き缶バッジ
ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、明るく素直で優しい、幼馴染の女の子「墨染希」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました。
明るい表情でオーダーを運ぶノゾミールさんに毎日元気を貰えちゃいます！
胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します(寝坊で付け忘れたりはしていません！)
もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
■喫茶ステラと死神の蝶「墨染希」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201030&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201002&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
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【店舗情報】
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■あみあみ実店舗サイト
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