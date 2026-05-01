【さいたま市】5/9（土）・5/10(日）「ばらまつり2026」を開催します

公益社団法人さいたま観光国際協会

明治10年に開園し140年以上の歴史がある与野公園で、バラの開花時期に合わせて開催している「ばらまつり」。バラの名所として約200種・約3,000株のバラが咲き誇り、芳しい香りに包まれる中、様々な催しや飲食物などの出店があり、子どもから大人まで年齢を問わずお楽しみいただけるイベントです。

名称

ばらまつり2026

日時

令和8年5月9日（土）・10日（日）10:00～16:00

※雨天決行（イベントなど一部中止の場合あり）

会場

与野公園（さいたま市中央区本町西１丁目内）

アクセス：JR埼京線「与野本町駅」から徒歩約15分

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

※会場周辺の一部道路で交通規制を実施します（両日／10時から16時まで）。

内容

〈バラ園周辺〉ガイドツアー（無料、事前申込不要、雨天中止）

〈自由ひろば〉ステージイベント（吹奏楽、歌、舞踊、和太鼓、演奏など）

〈南側広場〉消防及び警察車両展示（土曜のみ）、模擬店、キッチンカー（日曜のみ）

〈園内各所〉模擬店、展示会、バザー、物品販売など

主催

ばらまつり実行委員会（事務局：公益社団法人さいたま観光国際協会）

詳細

https://visitsaitamacity.jp/events/13

バラの品種や当日のイベントプログラムを掲載したパンフレットをご覧いただけます。

お問い合わせ先

ハローダイヤル

050-5541-8600（5月11日（月）まで／9:00～20:00）