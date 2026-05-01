放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』より水着衣装登場！ゴールデンウィーク応援合戦2026イベント開催中！～ゴールデンウィーク応援合戦2026連動キャンペーンも開催中！～

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『STELLAR IDOL PROJECT』は新衣装「瑠奈ここあ【キミに溺れるひととき】」を実装したことをお知らせいたします。

また、5月1日（金）より「ゴールデンウィーク応援合戦イベント」との連動キャンペーンを開催中です。

公式サイト：https://siprj.com

公式X：https://x.com/s_i_project

公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT

■新衣装「瑠奈ここあ【キミに溺れるひととき】」登場！

開催期間：実施中 ～ 2026年5月15日（金）23:59

2026年5月1日（金）より「瑠奈ここあ【キミに溺れるひととき】」が新たに登場いたしました。

味方のEXスキルに呼応して、自身もEXスキルを超連発！

真夏を先取りした水着衣装となり、瑠奈ここあ【キミに溺れるひととき】が登場！

強力なきゅんダメージと様々な妨害効果でライブをかき乱す！

「瑠奈ここあ【キミに溺れるひととき】」の登場を記念して、期間限定のステップアップガチャと期間限定スペシャルセレクトガチャも開催中です。

■ゴールデンウィーク応援合戦2026イベント開催中！

開催期間：実施中 ～ 2026年5月15日（金）23:59

5月1日（金）より期間限定イベント「ゴールデンウィーク応援合戦2026」が開催中です。

ゲームプレイを通じてアイテムを集め、参加者の推しユニットにプレゼントすることで応援ポイントを獲得し、様々な報酬を獲得できる全サーバー横断型イベントです。

個人で集めた応援ポイントが一定に到達すると限定アイテムが獲得できるほか、応援ポイントランキング1位になったユニットを応援していたプロデューサー全員にオリジナルデザインのアイコンフレームと限定インテリアをプレゼント！

■ゴールデンウィーク応援合戦2026連動キャンペーン開催中！

ゴールデンウィーク応援合戦2026開催記念キャンペーン

開催期間：実施中 ～ 2026年5月15日（金）23:59

5月1日（金）より開催を記念して最大1万円分のDMMポイントが抽選で50名様に当たる豪華リポストキャンペーンを開催中です。

公式Xから投稿される指定ポストをリポストするだけで、その場で当選結果がわかります。

ゴールデンウィーク公認Discordウェルカムキャンペーン

開催期間：実施中 ～ 2026年5月15日（金）23:59

5月1日（金）よりDiscordウェルカムキャンペーンを開催中です。

期間中に公認Discordへ参加すると抽選で30名様に最大1万円分のDMMポイントがその場で当たります。他にも毎日ゲーム内で使えるシリアルコードが手に入るDiscord連動施策を開催中！

どちらもこの機会にぜひご参加ください！

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/siprj_652934

▼製品概要

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC