明豊プロパティーズ、スペースリー社の360度VRコンテンツ制作サービス導入を決定

株式会社明豊エンタープライズ

明豊エンタープライズグループである賃貸管理会社の株式会社明豊プロパティーズ（東京都目黒区：代表取締役社長 竹内智大）は、株式会社スペースリー（東京都渋谷区：代表取締役社長 森田博和）の提供する、360度VRコンテンツ制作サービスの導入が決定しました。本サービスは、5月1日(金)より本格導入いたします。

これまで明豊プロパティーズの竣工前の管理物件における賃貸募集では、間取り図や外観完成予想パースなど、限られた素材にて情報提供を行っておりました。そのため、入居検討者に対して実際の生活イメージを十分に伝えることが難しいという課題がありました。

本サービスの導入により、間取り図や仕様情報をもとに竣工前物件においても室内をフルCGで再現したコンテンツの制作が可能となり、入居検討者の理解促進および物件訴求力の向上を図るとともに、早期入居者の獲得を推進してまいります。

・フルCG・VR活用で内見体験の向上を実現

竣工前の明豊プロパティーズ管理物件フルCG写真

フルCG・VR活用で再現された空間は多様な視点から確認でき、実際の内見に近い体験を提供します。実写写真に対してCG家具を配置することも可能で、空間の広がりや使い方だけでなく、具体的な生活シーンまでイメージできる提案を実現します。これにより、物件の訴求力向上および反響獲得の強化が期待されます。

加えて、VRコンテンツの撮影代行にも対応しており、臨場感のある内見体験をオンラインで提供することが可能となります。現地訪問や内見にかかる時間的負担を軽減しつつ、遠方の顧客や多忙な入居検討者に対しても利便性の高いサービス提供を実現します。

明豊プロパティーズでは、今後もこれらのCGやVRなどのデジタルコンテンツを活用し、竣工前からの物件情報の発信強化および内見体験の高度化を通じて、早期の反響獲得と入居促進を図ってまいります。

・スペースリー 会社概要

360度VRコンテンツ制作と活用のためのクラウドソフト「スペースリー」は、2016年11月の開始以来、不動産・ハウスメーカーなどの分野を中心に15,000以上の利用事業者にサービス提供されています。リーズナブルな価格、直感的な操作で、ウェブブラウザで再生可能な高品質のパノラマVRコンテンツを制作・編集・管理、活用までが一括してできるクラウドソフトです。

株式会社スペースリーは、パノラマ写真を3Dコンテンツに変換する機能や、VRコンテンツ上で家具のシミュレーションやサイズ推定ができる「AI空間設計」機能などの技術力を特徴とし、360度空間データや視線データの活用のためのAI x VRの研究開発を推進するSpacely Labを運営しています。

社名 ：株式会社スペースリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-6-2 第2矢木ビル3F

代表者 ：代表取締役社長 森田 博和

設立 ：2013年8月

資本金 ：7.6 億円（資本準備金含む）

ホームページ：https://spacely.co.jp

・明豊プロパティーズについて

明豊プロパティーズは上場デベロッパーである明豊エンタープライズの子会社として、東京23区を中心に主に首都圏の物件の賃貸管理を行っています。私たちのお客様はオーナー様、入居者様、協力会社様です。

オーナー様には、資産価値の最大化に向けたコンサルティング提案を行っています。入居者様には、快適で長く住み続けたいと思える住環境の提供と、迅速な対応を心がけています。また、協力会社様とはパートナーとして連携し、満足度向上に取り組んでいます。

さらに、DXを活用した業務効率化を推進し、サービス品質の向上に努めています。これからもお客様に選ばれる不動産管理会社であり続ける為、社員一同努力して参ります。

代表：代表取締役社長 竹内智大

本社：東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス5F

設立：1986年11月27日

資本金：3,320万円

ホームページ：https://meiho-prop.jp/

事業内容： 不動産賃貸管理業務、不動産売買・仲介、損害保険代理業務、不動産の開発計画・設計・監視・請負・賃貸管理に関するコンサルタント

・明豊エンタープライズグループについて

創業57年、物造りにこだわった信頼と実績の東証上場デベロッパーとして、東京23区を中心に250棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”を供給している株式会社明豊エンタープライズ（東京都目黒区：代表取締役会長 矢吹 満）を親会社とし、賃貸管理会社の株式会社明豊プロパティーズ(東京都目黒区：代表取締役社長 竹内 智大)、株式会社ハウスセゾンエンタープライズ（京都府京都市：代表取締役社長 奥山 秀昭)、建設会社の株式会社明豊エンジニアリング（東京都目黒区：代表取締役社長 阪本 伸司)、株式会社協栄組（東京都世田谷区：取締役社長 徳満 亮輔)、海外現地法人の東京明豐開發股份有限公司（本社 台北市中山区：董事長 内田千博）で構成されております。

・株式会社明豊エンタープライズ 会社概要

代表：代表取締役会長 矢吹 満

本社：東京都目黒区目黒2-10-11目黒山手プレイス4F,5F,9F

設立：1968年9月9日

ホームページ：https://meiho-est.com/

事業内容：不動産開発事業