本日5/1(金) より『本好きの下剋上』関連グッズがSHIBUYA TSUTAYA IP書店にて先行販売発売開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は2026年5月1日(金)より『本好きの下剋上』関連グッズをSHIBUYA TSUTAYA IP書店にて先行販売開始いたしました！

■本日5/1発売開始！

【本好きの下剋上 ミニマイン缶入りアクリルステッカーセット】

スライド缶にアクリルステッカー2枚入り

発売元： TOブックス

価格：1,540円(税込)

【本好きの下剋上 エッグ型缶バッジ】

発売元： TOブックス

価格：各660円(税込)

イースターAイースターB

グッズ詳細はこちらから :https://www.tobooks.jp/booklove/ip-store/index.html

■そのほかグッズ情報

TOブックスオンラインストアにて「ローゼマインの髪飾り風ブローチ」受注予約受付中！

詳細を見る :https://www.tobooks.jp/booklove/brooch/

■『本好きの下剋上』単行本最新巻情報

【TOジュニア文庫】＜7/1発売開始予定！＞【TOジュニア文庫】本好きの下剋上 第三部 領主の養女9(https://www.tobooks.jp/contents/21740)

[作] 香月美夜

[絵] 椎名優

価格：660円(税込)

ISBN：9784868540366

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21242/same-series-contents)から

＜関連グッズも同日発売！＞

「レッサーくんピンバッジ」(https://www.tobooks.jp/contents/21764)

服やキャップ、ポシェットやぬいぐるみポーチのワンポイントにおすすめ！

ミニマインのピンバッジと組み合わせても可愛いです(ハート)

価格：1,430円(税込)

▶ジュニア文庫とグッズのセット付も発売！

【レッサーくんピンバッジ付き】【TOジュニア文庫】本好きの下剋上 第三部 領主の養女9(https://www.tobooks.jp/contents/21765)

価格：2,090円(税込)

【コミックス】＜7/15発売開始予定！＞本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第三部 「領地に本を広げよう！10」(https://www.tobooks.jp/contents/21739)

[漫画] 波野涼

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949450

▶第三部1～9巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19595/same-series-contents)から

▶漫画配信サイト「コロナEX」でも好評連載中！こちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000034334)から

＜関連グッズも同日発売！＞

「ミニアクリルスタンド」(https://www.tobooks.jp/contents/21759)

第三部 「領地に本を広げよう！4」（コミックス）の裏表紙に描かれたジルヴェスターとフェルディナンドのミニアクリルスタンドです。

ふたりの貴重な演奏シーンをいつでも楽しめるアイテム

是非お気軽に飾ってお楽しみください！

価格：990円(税込)

▶コミックスとグッズのセット付も発売！

【ミニアクリルスタンド（コミックス第三部4裏表紙イラスト）付き】本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第三部 「領地に本を広げよう！10」（コミックス）(https://www.tobooks.jp/contents/21760)

価格：1,705円(税込)

＜7/15発売開始予定！＞本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～ フェルディナンドの館にて 第1巻(https://www.tobooks.jp/contents/21738)

[漫画] 千仮

[原作] 香月美夜

[構成] こーだ

[イラスト原案] 椎名優

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540700

▶漫画配信サイト「コロナEX」でも好評連載中！こちら(https://to-corona-ex.com/comics/244043515510999)から

＜関連グッズも同日発売！＞

「缶バッジセット」(https://www.tobooks.jp/contents/21761)

本作で活躍するフェルディナンドの側近たち、ユストクス・エックハルト・ラザファムの3人が缶バッジに！

3個1セット、台紙付きでお届けします♪

バッグやポーチに付けてお楽しみください！

価格：1,650円(税込)

「アクリルスタンド」(https://www.tobooks.jp/contents/21762)

フェルディナンドと側近たち3人が大集合！

千仮先生が描くイラストをアクリルスタンドでもお楽しみください♪

価格：1,650円(税込)

▶コミックスとグッズのセット付も発売！

本好きの下剋上 フェルディナンドの館にて 第1巻（コミックス） まとめ買いセット(https://www.tobooks.jp/contents/21763)

価格：4,015円(税込)

■漫画配信サイト【コロナEX】でもコミカライズ好評配信中

本好きの下剋上【第一部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000018228)

本好きの下剋上【第二部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000037068)

本好きの下剋上【第三部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000034334)

本好きの下剋上【第四部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000051070)

本好きの下剋上【第五部】(https://to-corona-ex.com/comics/234900601176268)

本好きの下剋上 ～ハンネローレの貴族院五年生～ 「恋してみたいお姫様」(https://to-corona-ex.com/comics/221968848830652)

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/