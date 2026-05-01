ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、5月1日（金）のレイデーに合わせて、日本からもオンライン視聴可能な「May Dayコンサート2026」をはじめとした、ハワイ州内で開催される祝祭行事についてお知らせします。 世界的には“労働者の日”として知られている5月1日（金）。ハワイでは、"メイデーはレイデー（May Day is Lei Day）”として、ハワイの伝統文化を祝い、特に文化的なシンボルであるレイに感謝を捧げる日です。親愛の気持ちを込めて、手作りのレイを贈り合い、ハワイ独自の文化を分かち合う習慣があります。 現地ハワイでは、カメハメハ大王像やカピオラニ女王像をはじめとする王族の銅像にも数多くのレイが捧げられ、州内各地で音楽、フラ、レイメイキングなどの文化イベントを開催。2026年のレイデーに行われる主なイベントをご紹介します。

主なイベント

・レイデーセレブレーション 開催日時：2026年5月1日（金）9:00～17:00（ハワイ時間） 開催場所：オアフ島、カピオラニ公園 allhawaiiイベント紹介ページ：https://www.allhawaii.jp/event/487 カピオラニ公園で祝うハワイ伝統の祭典。会場では、ホノルル市営楽団「ロイヤル・ハワイアン・バンド」による演奏で華やかに幕を開け、フラやハワイアンミュージックのエンターテイメント、レイデークイーン＆プリンセスの任命式、レイ・コンテストなどを開催。10:00から15:00までは、レイ作り体験も実施されます（花材・材料がなくなり次第終了）。 ・Beneath Our Hawaiian Skies｜ハワイの空の下で 開催日時：2026年5月1日（金）開演19:00（開場17:30）（ハワイ時間） 開催場所：オアフ島、トム・モファット・ワイキキ・シェル allhawaii イベント紹介ページ：https://www.allhawaii.jp/event/11109 野外音楽堂、トム・モファット・ワイキキ・シェルで開催されるメーデーコンサート。ハワイの著名なアーティストやフラハラウ（フラ団体）が集結し、美しいメレ（伝統音楽）とフラのパフォーマンスを披露します。海に沈む夕暮れから夜へと移りゆくワイキキの空の下で、ハワイ文化の美しさを讃える特別な一夜をお楽しみください。 ・ワイメア・バレー｜レイデーセレブレーション 開催日時：2026年5月1日（金）10:00～15:00（ハワイ時間） 開催場所：オアフ島、ワイメア・バレー allhawaiiイベント紹介ページ：https://www.allhawaii.jp/event/489 ノースショアにあるワイメア・バレーで開催されるレイデーセレブレーションでは、レイ・メイキング、ハワイアンカルチャーのデモンストレーションや展示、ハワイアンミュージックのライブ演奏などを実施。レイやレイ・ポ・オを身につけて訪れると無料で入場できます。アロハの心と共に、ぜひレイを身につけて訪れてみてください。

ライブ視聴可能なイベント

・May day2026 コンサート 開催日時：2026年5月1日（金）17:00～21:00（ハワイ時間）/ 5月2日（土）12:00～16:00（日本時間） 開催場所：オアフ島、ビショップミュージアム allhawaiiイベント紹介ページ：https://www.allhawaii.jp/event/8618 ハワイアン航空とMeleが主催でレイデーにお届けする音楽イベント「May Day」。ハワイ音楽界のレジェンド・デュオ「ブラザーズ・カジメロ」が築いた伝統を継承し、2020年以降はカフルイ・レオ・レア（KLL）とパートナーであるハワイ音楽界の重鎮ロバート・カジメロ、そして「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」で数々の受賞歴のある若い3人グループ・ケアウホウが、世界中の観客に向けて発信を続けています。このステージの模様は、公式サイト「mele.com」（サブスクリプション制/有料）を通じて世界中にライブ配信されます。日本からも、リアルタイムで極上のエンターテインメントをお楽しみください。

【ハワイの伝統「レイ」に込められた想い】

https://www.mele.com

ハワイにおいてレイは、単なる花の首飾りではなく、贈る相手への愛、感謝、敬意を形にしたものです。かつては魔除けや地位の象徴でもありましたが、現在では誕生日や卒業式、そしてこの「レイデー」など、人生の節目に欠かせないギフトとして愛されています。糸で花を繋いでいく工程は“絆を紡ぐ”ことを意味し、完成したレイには作り手の“マナ（霊的な力）”が宿ると信じられています。

レイの伝統を肌で感じられる機会は、様々な場所で広がっています。現在、ハワイの多くの主要ホテルや文化施設では、ゲスト向けの「レイメイキング・ワークショップ」が開催されており、地元の花々に触れながらハワイの精神を学ぶことができます。自分で編んだ世界に一つだけのレイを身に纏う体験は、旅の大切な思い出となり、ハワイの文化をより深く理解する第一歩となるでしょう。

レイに関する詳しい情報は「アロハプログラム」にて公開中 https://www.aloha-program.com/curriculum/lecture/detail/545

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan） ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。 【URL： https://www.allhawaii.jp 】