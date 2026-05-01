愛媛県東温市(市長：加藤章)と株式会社愛媛FC(代表取締役社長：村上茉利江)は、令和8年4月28日(火)、東温市役所において、「スポーツ振興及び地域活性化に関する協定」を締結しました。





締結式の様子





本協定は、現在整備中の東温スポーツフィールド「CRO×SPO 東温(くろすぽとうおん)」内のサッカーグラウンドを活用し、スポーツを通じた地域活性化を図るものです。





また同日、人気サッカー漫画「アオアシ」の作者・小林有吾氏の全面協力による、施設オープンに向けたPR展開についても発表しました。









■東温スポーツフィールド(CRO×SPO 東温)について

東温スポーツフィールドは、重信川河川敷に整備を進めている、県内最大級のスポーツ公園です。

約7ヘクタール(東京ドーム約2個分)の敷地に、以下の施設が整備される予定です。





整備が進むサッカーグラウンド





・天然芝サッカーグラウンド

・全長約2kmのシクロクロスコース

・愛媛県内最大級のスケートボード場

・スポーツ交流拠点施設





「人と人」「人と地域」をスポーツでつなぐ拠点として整備が進められており、段階的に施設がオープンしていく予定です。









■協定の目的と概要

CRO×SPO 東温のサッカーグラウンドを愛媛FCが新たな活動拠点として定期利用するとともに、同チームの人脈やノウハウを生かし、CRO×SPO 東温内で各種スポーツ交流プログラムの開催に取り組むことで、市民の健康増進、スポーツ文化の醸成、交流人口の拡大、ひいては地域の活性化につなげることを目的としています。





(1) 愛媛FCは、サッカーグラウンド及び関連施設(交流拠点施設)を活動拠点として利用する。(有料使用)また、グラウンドの天然芝の管理や施設の運営・集客について、プロスポーツチームの立場から助言・提言を行う。





(2) 愛媛FCはCRO×SPO 東温の魅力を対外的にPRするとともに、グラウンドを活用し、サッカー教室、トレーニングマッチ、選手との交流イベント等、多様なスポーツ交流プログラムを開催する。





(3) 愛媛FCは、東温市が主催又は共催する地域イベントへの選手・コーチの参加協力や、広報活動への協力等、地域貢献活動に協力する。





(4) 東温市は、愛媛FCの活動を広く市民に周知し、応援機運を醸成することで、地域一体となったサポート体制を構築する。









■人気サッカー漫画「アオアシ」と連携したPR展開

愛媛県内には天然芝のサッカーグラウンドが少なく、CRO×SPO 東温は貴重なスポーツ拠点として各方面から大きな反響をいただいています。このたび、この整備プロジェクトに賛同・応援いただいている「アオアシ」作者の小林有吾氏の全面協力により、施設オープンに向けて次の周知PRを展開します。

(1) CRO×SPO 東温オープン時期や場所を周知するのぼりの設置

東温市内の公共施設を中心に、「アオアシ」のキャラクター(書下ろし)による施設オープン周知ののぼりを制作し、5月以降、順次設置します。(設置者：愛媛FC、デザイン：小林有吾氏)





アオアシ・のぼり／アオアシ ブラザーフット・のぼり





(2) 主要道路から見える看板の設置

同じく書下ろしのキャラクターによる施設PR看板を制作し、夏ごろを目途に設置します。(設置者：愛媛FC、デザイン：小林有吾氏)





【小林有吾 氏 プロフィール】

愛媛県出身。週刊ビッグコミックスピリッツ『アオアシ ブラザーフット』を連載中。講談社「月刊少年マガジン」にて『水の森』『てんまんアラカルト』を連載。その後、「月刊！スピリッツ」にて高校の映画部を題材にした読切シリーズ『ショート・ピース』を発表。初の週刊連載となった『アオアシ』は、累計部数2,500万部を超えるなど大好評を博した。現在、「月刊少年マガジン」にて『フェルマーの料理』も連載中。





【アオアシ作品紹介】

愛媛に暮らす中学三年生・青井葦人(あおいアシト)は、ある日、Jリーグのユースチーム監督・福田達也(ふくだたつや)と出会う。粗削りながら、無限の可能性を秘めたアシトを、福田は自チームのセレクションに誘い!?日本のサッカーを変えることになる少年の運命は、ここから、急速に回り始める―――!!これまで漫画で深く描かれることのなかったJリーグの下部組織「Jユース」の世界に光を当てた新しいサッカー漫画。王道で、胸が熱くなること間違いなしのストーリー。コミック1～40巻発売中。マンガ大賞2017第4位。第65回小学館漫画賞受賞。アニメが2026年4月よりNHKにて放送中。





【アオアシ ブラザーフット作品紹介】

主人公は、愛媛で暮らすアシトの一つ上の兄・瞬(しゅん)。

かつてはアシト同様サッカーに打ち込んでいた瞬だったが、過去の挫折から今はサッカーと距離を置いていた。

その挫折とは、喘息。しかも愛媛のJクラブアカデミーに練習生として参加した際に発症し、それが原因でアカデミー生になれなかったという過去があった。

そんな瞬が、ひょんな理由から再びサッカーと向き合うことになり！？

―――遅すぎる挑戦なんて、ない。誰しもに勇気を与える「再起」の物語。

コミック1巻発売中。4月6日(月)発売の週刊ビッグコミックスピリッツ19号より連載再開。









■CRO×SPO 東温の今後のスケジュール

令和8年5月愛媛FC・小林有吾氏の全面協力による事前周知 PR を開始

令和9年1月スケートボード場使用開始予定

令和9年4月天然芝サッカーグラウンド、シクロクロスコース、交流拠点施設使用開始予定

令和9年5月頃オープン記念イベントの開催(予定)