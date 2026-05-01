風力発電市場2035年2,834億6,000万米ドル規模へ 脱炭素投資を追い風に年平均成長率10.05％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

風力発電市場2035年2,834億6,000万米ドル規模へ 脱炭素投資を追い風に年平均成長率10.05％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース