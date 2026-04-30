「ひだまり肌着」を展開する健繊株式会社(代表取締役：吉木 伸彦、本社所在地：東京都新宿区)は、2026年4月30日(木)に夏の新ブランド「Washicool(ワシクール)」を発売します。





Washicool(ワシクール)





■Washicool ― 暑さを着ない 和紙が生み出す「シャリッとした涼しさ」





「Washicool」は、その名の通り「和紙」を使用しています。本製品に使用されている「和紙から作られた繊維」は綿素材よりも吸水性・速乾性に長けており、繊維自体が強く丈夫でありながらも、紙ならではの「軽さ」が魅力です。さらに、程よいシャリシャリとした肌触りが湿気の多い季節にぴったり。肌離れがよく、体にまとわりつきにくいので、涼しさを感じられるアイテムです。





Washicool 主なラインナップ





■ムレやニオイが気になる方に。ひだまりの「和紙ソックス」





【和紙リブソックス】

和紙の魅力をしっかり感じられる、ベーシックなリブソックスです。消臭機能付きで、長時間履いてもムレやニオイをしっかり抑えてくれる効果があります。「夏でも革靴を履く」そんな方にこそオススメしたい商品です。





価格 ： 2,420円(税込)

販売ページ： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC7&NM=Washicool%20%E9%9D%B4%E4%B8%8B





和紙リブソックス









【和紙アンクルソックス】

通気性にこだわったアンクルソックスです。

甲のメッシュ編みが熱や湿気を効率的に逃がしてくれるので、気になるニオイに更なる効果を発揮します。暑い日に運動する方・アウトドアを楽しむ方、ニオイ悩みのある方には特にオススメです。





価格 ： 1,980円(税込)

販売ページ： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC7&NM=Washicool%20%E9%9D%B4%E4%B8%8B





和紙アンクルソックス





■蒸し暑い日はこれ！ストレスフリーな着心地の「和紙肌着(なめらかタイプ)」





和紙ならではの、さらりとしたシャリ感は残しつつ、ふんわりと軽い、まるで着ているのを忘れるかのような着心地の良さです。着るほど洗うほどにどんどん肌になじんでいきます。汗のベタつき、体にまとわりつく感覚が苦手という方や、締めつけ感のない着心地を求めている方にピッタリのアイテムです。





商品名：和紙半袖(なめらかタイプ)

価格 ：4,620円(税込)





商品名：和紙ノースリーブ(なめらかタイプ)

価格 ：4,620円(税込)





Washicool商品一覧： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC&NM=Washicool





和紙肌着(なめらかタイプ)









■見た目も着心地も兼ね備えた「和紙肌着(しっかりタイプ)」





こちらのタイプは生地にハリがあるので、体のラインを拾いにくいです。さらに職人による丁寧な縫製で見た目も美しく、より丈夫な作りになっています。和紙ならではの風合いや魅力を存分に感じたい方にオススメです。





商品名：和紙半袖(しっかりタイプ)

価格 ：4,620円(税込)





商品名：和紙ノースリーブ(しっかりタイプ)

価格 ：4,620円(税込)





Washicool商品一覧： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC&NM=Washicool





和紙肌着(しっかりタイプ)









■『気温差が気になるかも？』そんな日にちょうどいい「和紙カーディガン」





ざっくりとした編地で風通しが良く、とにかく軽いのが特徴です。

やわらかくて持ち運びしやすくシワになりにくいので、バッグに入れておいても便利。冷房対策や、ちょっとした外出・旅行にも気軽に使えます。毛玉ができにくく丈夫なため、デイリー使いでも気兼ねなく長くご愛用いただけます。





商品名 ： 和紙ショートカーディガン(ホールガーメント(R)製法)

価格 ： 8,250円(税込)

販売ページ： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC6&NM=Washicool%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%B3





和紙ショートカーディガン





商品名 ： 和紙チュニックカーディガン

価格 ： 8,250円(税込)

販売ページ： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC6&NM=Washicool%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%B3





和紙チュニックカーディガン





■その他のアイテム

この他にも、UVカット機能付きの「和紙アームカバー」や、指の間もさらりと快適な「和紙5本指ソックス」など、目的や利用シーンに応じて使いやすいアイテムを多様に取り揃えています。





商品名：和紙アームカバー

価格 ：2,420円(税込)





商品名：和紙5本指ソックス

価格 ：2,640円(税込)





商品名：和紙ステテコ(なめらかタイプ)

価格 ：4,950円(税込)





商品名：和紙ボクサーパンツ(しっかりタイプ)

価格 ：3,960円(税込)





Washicool商品一覧： https://www.hidamarihonpo.com/shopping/list.php?S_KEY=WSC&NM=Washicool





その他のアイテム(アームカバー／5本指ソックス／ステテコ／ボクサーパンツ)





■涼しさを感じるパッケージ

大切な方へのギフトとしてもご提案したい夏の商品です。





Washicoolパッケージ





■参考動画

https://youtube.com/shorts/I-s8OHbDIAU?feature=share









●ご購入はこちらから

本店サイト： https://www.hidamarihonpo.com/

TEL ： 0120-120-987(受付時間：8:00～22:00)









●実店舗情報

ひだまり本舗銀座店

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル1階

TEL ：03-6264-4181





ひだまり本舗新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-13 トラスト新宿ビル1階

TEL ：03-6206-2570









●公式SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/hidamari_honpo/

X ： https://x.com/hidamarihonpo









●メーカー会社概要

商号 ： 健繊株式会社

代表者 ： 代表取締役 吉木 伸彦

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-13 トラスト新宿ビル

設立 ： 昭和52年4月8日

事業内容： 健康肌着・サポーター・ソックス・婦人服等の製造・販売・輸入

URL ： https://www.kensen.co.jp/