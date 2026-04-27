Auto China 2026（北京国際自動車展覧会）：GAC、グローバル戦略をアップグレードし、中国自動車輸出大手としての地位確立を加速

北京、2026年4月26日 /PRNewswire/ -- 4月24日、Auto China 2026（北京国際自動車展覧会）において、GAC Internationalは初のグローバル専用発表イベントを開催し、アップグレードされたグローバル戦略システムを発表しました。このイベントには過去最多となる約330人が参加し、ディーラーの担当者、主要パートナー、国内外のメディア関係者がGACのブースに集結し、GACのグローバルな歩みの新たな一章を共に切り拓きました。発表イベントでは、「クラフトマンシップ」、「信頼」、「技術」、「エコシステム」という4つのキーワードを用いて、GACのグローバルな実践ロードマップを提示しました。また、サプライチェーン全体にわたるグローバル化を通じて世界市場に統合するという戦略的方向性を体系的に説明し、2030年までに中国の自動車輸出企業の中でトップランナーとなることを目指すと表明しました。





「GAC YUE7」、「AION i60」、「AION N60」という世界市場向けの3つの主要モデルが主役となり、海外からの来場者、メディア、ゲストが足を止めて展示に見入るなど、まさに国際色豊かなイベントとなりました。これら3つのモデルの発表は、GACのグローバルな「フルカテゴリー、フルパワートレイン、オールシナリオ」モビリティ時代の正式な幕開けを意味します。2026年、GAC Internationalは引き続き長期的なビジョンを掲げ、テクノロジーでモビリティを強化し、品質で信頼を確保し、行動でより良い未来を創造していきます。

世界の自動車産業は現在、技術の融合とエネルギーの転換という歴史的なチャンスに直面しています。GACにとって、国際化は将来の高みを決定づける「決定的な飛躍」であり、「中国におけるリーダー」から「世界トップクラス」に移行するための戦略的選択であり、「新しいGACの再構築」に向けた第2の成長エンジンとなります。真のグローバリゼーションとは、単に製品を輸出することではなく、「体系的なグローバリゼーション」というコンセプトで世界に溶け込み、世界に貢献することです。

「中国のスマート製造」から「世界的に信頼される企業」へ、GACは戦略的な決意、確かな技術基盤、そして徹底した現地展開により、世界の自動車産業の新たな潮流への統合を加速させています。今後もGACは、世界中の消費者が中国の技術的成果の進歩を共有し、より良い生活のために低炭素、グリーン、インテリジェントなモビリティの価値を共同で創造できるよう、グローバル・パートナーと協力していきます。

GACに関する詳細は、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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