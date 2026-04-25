株式会社アニプレックス（本社：東京都千代⽥区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、 4月25日（土）に放送・配信された『Fate/Grand Order カルデア放送局SP「Fate/strange Fake」コラボレーションイベント開幕記念放送』内にて、 スマートフォン向けFateRPG『Fate/Grand Order』の展示会『Fate/Grand Order展 -星見の回廊-』(https://exhibition.fate-go.jp/)の開催を発表いたしました。

『Fate/Grand Order展 -星見の回廊-』開催決定！

【Introduction】 『Fate/Grand Order』。TYPE-MOONが、奈須きのこが、そして彼らのもとに集った多数のアーティストが、 10年以上の歳月をかけて紡いだスマートフォン向けゲーム。 その壮大な物語を、いま、展覧する。 美麗なアートワーク、膨大な設定資料、 あふれる映像と立体造形を披瀝し、作品の魅力を余すことなく伝える、貴重な機会。 これは、作品のはじまりから、2025年末のメインストーリー第2部 終章、 そしてさらなる世界までを、改めて巡る旅になる。 人理を巡る物語になる。 異聞を巡る物語になる。 星を巡る物語になる。 そして、ひとりの少女が、真にひとりの少女となる物語になるはずだ。 そしてまた、これはマスターとしてカルデアで過ごした、あなた自身の追憶の旅でもある。 今夏、星見の回廊にて。 ※本催事には一部「第2部 終章」のネタバレを含む資料や展示がございます。 【開催概要】 ■開催期間：2026年7月17日(金)～同年９月14日（月） ■開催場所：森アーツセンターギャラリー（東京都港区六本木６丁目１０－１ 六本木ヒルズ森タワー） ■チケット ：【前売り】グッズ付き入場券6,500円（税込）／通常入場券3,500円（税込） 【当日券】グッズ付き入場券6,800円（税込）／通常入場券3,800円（税込） ■グッズ付き入場券 特典グッズ：『レイヤードアクリルブロック』(サイズ 約W148×H105×厚み10mm) ※特殊加工が施されたレイヤードアクリルブロックになります。 ■通期来場者特典 ・小冊子 ・ブックマーカー(展示会描き下ろしイラスト使用)※全12種からランダムにて1枚 ■週替わり来場者特典 ・A5サイズカード(展示会描き下ろしイラスト使用)※全14種からランダムにて1枚 【週替わり来場者特典配付スケジュール:】 ・7/17(金)～7/23(木) ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕、BBドバイ、アルトリア・ペンドラゴン(ランサー)、ジークフリート ・7/24(金)～7/30(木) リリス、太公望、スペース・エレシュキガル、始皇帝 ・7/31(金)～8/6(木) マーリン、バーヴァン・シー、スーパーバニヤン、酒呑童子 ・8/7(金)～8/13(木) オベロン、アビゲイル・ウィリアムズ、アルトリア・ペンドラゴン(ランサー)、始皇帝 ・8/14(金)～8/20(木) スペース・エレシュキガル、マーリン、ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕、スーパーバニヤン ・8/21(金)～8/27(木) リリス、バーヴァン・シー、アビゲイル・ウィリアムズ、ジークフリート ・8/28(金)～9/3(木) オベロン、太公望、酒呑童子、BBドバイ ・9/4(金)～9/14(月) 全14種 【アニプレックス オンライン先行(抽選)販売 申込期間】 2026年4月25日(土)20:00～5月24日(日)23:59 ※入場日時指定制となります。 【特設サイト】

https://exhibition.fate-go.jp/

【展示内容】

01.オープニングシアター 本催事初出の映像で送るオープニングシアター 02. 制作資料室 プロットやシナリオ、イラストなどゲーム開発にまつわる貴重な制作資料を展示 03.イベントストーリー保管庫 イベントシナリオで登場したモチーフやアイテムなどを保管・展示 04.カルデアの旅 新規描き下ろしイラストを交え、カルデアの旅を様々な展示で巡る。 05.星見の回廊 映像演出で体感する最後の戦い 06.メモリアルメッセージ FGO関係者からのメッセージで彩られる空間 07.FGO store 描き下ろしのメインビジュアルを使用したグッズなどイベントオリジナルグッズを販売！

「Fate/Grand Order」概要

■ タイトル名：Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー) ■ ジャンル：FateRPG(フェイトRPG) iOS/Androidにて好評配信中 ■ 開発･運営：Lasengle Inc. (株式会社ラセングル) ■ 製作：TYPE-MOON / FGO PROJECT ■ 価格：基本無料(アプリ内課金あり) ■ Fate/Grand Order公式サイト：https://www.fate-go.jp/ ■ Fate/Grand Order公式X (旧Twitter)： ＠fgoproject ■ 著作権表記：©TYPE-MOON / FGO PROJECT