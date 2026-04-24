パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition を搭載したゲーミングPCを4月24日（金）より販売いたします。

■AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition を新たにラインナップ

AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition は、Zen 5アーキテクチャを採用した、AMD Ryzen™ 9000 シリーズ プロセッサの最上位モデルです。 2つあるCCD（Core Complex Die）の両方にキャッシュを載せる、世界初のデュアル AMD 3D V-Cache™ テクノロジを搭載し、合計192MBの大容量L3キャッシュを備えています。これにより、キャッシュ依存度の高いゲームやクリエイティブアプリケーションにおいて、従来のAMD Ryzen™ 9000X3D シリーズを上回る処理性能と応答性を実現します。 さらに、最大5.6GHzのブーストクロックと高効率なコア設計の組み合わせにより、シングルスレッドからマルチスレッド処理まで卓越したパフォーマンスを発揮。 ゲーミングはもちろん、映像編集や3Dレンダリング、開発やコンテンツ制作などの高負荷な作業において、安定した動作と高い作業効率を提供いたします。

◇ AMD Ryzen プロセッサ 特集ページ

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■AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ プロセッサとは

AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ プロセッサは、ゲームとクリエイティブ作業に最適化された高性能デスクトップCPUです。革新的なZen 5アーキテクチャと第2世代AMD 3D V-Cache™ テクノロジを搭載し、優れたマルチコア性能と大容量キャッシュによって、高速かつ安定したデータ処理を実現します。 3D V-Cacheは従来の設計を刷新し、キャッシュをCPUコアであるCCD（コアコンプレックスダイ）の下部に配置することで、CCDを直接ヒートスプレッダーに接触させ、熱伝導効率を向上。この進化により高クロック動作が可能となり、前世代と比較してゲーム性能が平均8％、クリエイティブ性能が平均13％向上しました。AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ プロセッサは、ゲーマーやクリエイターの要求を満たす最適な選択肢として、卓越したパフォーマンスを提供します。

■Zen 5アーキテクチャ

AMD Ryzen™ 9000 シリーズ プロセッサが採用するZen 5アーキテクチャは、従来のプロセスルールよりも細かな4nmプロセスルールで設計され、より高い電力性能を実現します。さらに分岐予測の精度とレイテンシの改善と、より広いパイプラインとベクトル処理の強化によるスループットの改善。より多くの並列実行のためにウィンドウサイズを深化する改良によって、高いパフォーマンスを発揮します。前世代から引き続き、複数のダイ（半導体本体）をパッケージ化するチップレット構造を採用し、最大で16コア/32スレッド構成を可能にしています。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition 搭載ゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-XK1X 販売価格：914,800円 ※モニタ・マウス・キーボードは別売りです https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1226584&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260424_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition / DDR5 32GB(16GB×2) / AMD B850 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 製品名：LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-TGX 販売価格：564,800円 ※モニタ・マウス・キーボードは別売りです https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1224506&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260424_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition / DDR5 32GB(16GB×2) / AMD B850 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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