認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷが事務局を務める「くらしき支援LABO」は、倉敷美観地区の人気スポット「倉敷アイビースクエア 愛美赤煉瓦館」にて、入場無料のイベント「第3回 春フェス」を開催いたします。 今年の春は、倉敷アイビースクエアを拠点にした特別な休日を過ごしてみませんか。 本イベントは「障がいのある人もない人も、誰もが主役になれる」ことをテーマにした体験型フェスティバルです。歴史ある赤煉瓦館を会場に、朝から夕方まで音楽やアート、美味しいグルメが途切れることなく続きます。 会場は出入り自由ですので、「まずは春フェスで音楽や食事を楽しんで、少し歩いて美観地区を散策して、またフェスで休憩」といった、倉敷の街全体を楽しみ尽くす過ごし方が可能です。 ■春フェスの楽しみ方 本格音楽＆グルメ： 西日本ラテンジャズオールスターズの情熱的な演奏とともに、地元人気店のカレーやスイーツ、地ビールやワインを堪能。建物内外のイートインスペースで、心ゆくまでゆっくりとお寛ぎいただけます。 家族で楽しむ体験： ご来場のお子様には、無料の風船プレゼントをご用意。ゲームコーナーやワークショップも充実しており、大人から子どもまで夢中になれる遊びが満載です。 安心の環境： 医療的ケアが必要なお子様連れや車椅子の方も安心して過ごせるサポート体制を整えております。観光の合間に、ぜひ「ほっと一息つける場所」としてお立ち寄りください。 ■イベント概要 日時：2026年4月26日（日）10:00～16:30 場所：倉敷アイビースクエア内 愛美赤煉瓦館（岡山県倉敷市本町7-2 美観地区側入口よりすぐ左手） 入場料：無料 主催：くらしき支援LABO この日曜日は、ぜひアイビースクエアを「春フェスの拠点」として活用し、倉敷の美しい街並みとともに、笑顔あふれる素敵な1日をお過ごしください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。 【お問い合わせ先】 認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ 事務局 電話：086-431-1651 イベント当日の緊急連絡先：090-6411-1651 詳細はこちら：https://parent-support-step.jp/