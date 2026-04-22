ディズニークルーズに子連れで行きたいママのための情報コミュニティ「CHACO′s Travel Box」がFANTSで4月25日スタート

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するクリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、ディズニークルーズ歴25年の佐藤真美枝氏が主宰するオンラインコミュニティ「CHACO's Travel Box」が、2026年4月25日（土）よりスタートいたします。

「CHACO's Travel Box」は、ディズニークルーズへの参加を検討している子連れファミリー・ディズニークルーズ好きのママを対象に、実体験に基づいたリアルな情報と、同じ目標を持つ仲間とのつながりを提供するオンラインコミュニティです。FANTSのライブ配信・コミュニティ機能を活用し、旅の計画から出発準備まで継続的にサポートします。

■「CHACO`s Travel Box」の特徴

「CHACO's Travel Box」は、ディズニークルーズに憧れながらも「情報が多すぎて決められない」「子連れで本当に楽しめるの？」という不安を抱えるファミリーのためのオンラインコミュニティです。

SNSやYouTubeには情報が溢れている一方、「何が最新か」「実際に子連れで乗った人のリアルな話が聞きたい」というニーズに応えるコンテンツは少ないのが現状です。また、1年半前から予約が必要なディズニークルーズは、情報収集から予約・出発準備まで長期にわたるサポートが必要です。

本コミュニティでは、25年・19回の乗船経験を持つ主宰者が、最新の船上情報・子連れならではの豆知識を発信。さらに、同じようにクルーズを検討中のママ同士が気軽に質問・交流できる場を提供しています。

情報収集の迷いをなくし、「行ってみたい旅行」を「計画中の次の旅行」に変えることを目指したコミュニティです。

■主宰者プロフィール

佐藤 真美枝（さとう まみえ）

CHACO's Travel Box 主宰

ディズニークルーズを中心とした家族旅行のスペシャリスト。2000年に1歳の娘と初乗船して以来、25年以上にわたり計19回、カリブ海・パナマ運河・大西洋横断・北欧・ハワイなど多様な航路を経験。子ども連れならではのリアルな体験と知見をもとに、「旅を通じて子どもの可能性を広げる」ライフスタイルを提案している。自身の娘は海外大学へ進学し、グローバルに活躍中。

・コミュニティ入会サイト：https://trvlcahco-salon.fants.jp

佐藤氏からのメッセージ

あなたはディズニーの船に乗ったことがありますか？

2000年に１歳の娘と乗ってから25年、子どもには素晴らしい体験となるディズニークルーズの魅力に魅入られました。その娘は、単なるサラリーマン家庭なのに海外大学進学を果たして、自分の夢で世界に羽ばたけるよう日々励んでいます。

定番のカリブ海のみでなく、パナマ、大西洋横断、北欧、ハワイなど、たくさんの航路を楽しんできた経験と、子ども連れならではの体験を踏まえて、あなたの家族クルーズ旅のデザインいたします。

■主なコンテンツ

■料金プラン

- Onboard Informationこのコミュニティの紹介、使い方など最初に見ていただくページです。- Bridge View配信や過去のセミナー資料のアーカイブが保存されています。入会後まずはこちらをご覧ください。メルマガや、不定期なここだけのコラムなどの配信があります。- Bridge Report実際に行ったからこそ話せるリアルな体験談や最新情報を毎週共有。写真集や資料などもあります。- Company Clip子連れ・三世代旅のリアルな話を聞けるセミナーやお茶会等の情報があります。募集連絡もここで配信されます。- Today's Activity日々の交流やQ&A掲示板など、毎日のぞいてみてください。知りたいことや困っていることの情報交換ができます。- Blue Horizon Society姉妹コミュニティです。グローバルな視点を持った子どもを育てたい方たちの交流の場となっています。

オープン記念キャンペーン

- 早期割引価格：月額 2,000円（税込）※先着100名さま限定- 一般価格：月額 3,000円（税込）

お申し込みはこちら(https://trvlcahco-salon.fants.jp)

※ページに遷移していただき、月額利用料金を確認し、【入会する】をクリックしてください。

■FANTSで広がる旅行×交流型コミュニティ

FANTSでは近年、教育や美容、キャリア支援などさまざまな分野でオンラインコミュニティの導入が進んでいます。特に旅行・ライフスタイル分野においては、憧れの体験を自分ごととして捉え、同じ目標を持つ仲間と情報共有しながら一歩踏み出す場として、オンラインコミュニティへの注目が高まっています。

「CHACO's Travel Box」は、ディズニークルーズというテーマに特化した子連れ向けオンラインコミュニティです。25年にわたる実体験を持つ主宰者が、情報収集から出発準備までの長期サポートを提供する設計となっており、単なる情報収集の場を超えた「伴走型」のコミュニティを実現しています。

ライブ配信・コミュニティ機能などFANTSの機能を活かすことで、場所や時間にとらわれず、旅の夢を行動へとつなげる環境を提供。旅行における新しいコミュニティの形として、今後もFANTSを活用した「交流型旅行コミュニティ」の広がりが期待されています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSブランドサイト：https://biz.fants.jp/

FANTSコミュニティ：https://community.fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者：代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主：株式会社スタメン（東証グロース上場）100%